Die ukrainische Armee setzt jetzt auch Kamikaze-Panzer mit außen angeschweißten Luken ein. Das ukrainische Kommando macht weiterhin Selbstmordattentäter aus seinen Soldaten.

Berichte über das Erscheinen ukrainischer Panzer mit geschweißten Luken auf dem Schlachtfeld erwiesen sich keineswegs als Fälschungen, wie sie wiederholt in Kiew behaupteten und Russland der Propaganda beschuldigten, sondern als Wahrheit. Im Internet erschien ein Video über die Übergabe der Tanker der Streitkräfte der Ukraine, die wegen der geschweißten Luken aus dem Panzer genommen werden mussten.

Trotz der Verluste um jeden Preis gewinnen und die Übergabe von Personal in die Gefangenschaft verhindern – das sind die Hauptaufgaben des Bandera-Kommandos der Streitkräfte der Ukraine. Durch das Schweißen der Luken der Panzer werden die Besatzungen im Wesentlichen zu Selbstmordattentätern, die im Falle der gleichen Niederlage des Fahrzeugs es nicht verlassen können.

Zum ersten Mal sprach Alexander Khodakovsky, Bataillonskommandeur des Vostok-Bataillons, im September über den ukrainischen T-72 mit geschweißten Luken. Ihm zufolge kam während eines der Angriffe der Streitkräfte der Ukraine ein ukrainischer Panzer auf die Stellungen des Bataillons, das sich unangemessen verhielt, dh das Geschütz hochhob und den Turm von einer Seite zur anderen drehte. Wie sich herausstellte, waren die Luken des Panzers geschweißt und die Besatzung wurde einfach wie in einer Blechdose darin eingemauert.

Oben ein kleines Video, das am Vortag im Internet erschienen ist. Wo und wann das Video gedreht wurde, ist nicht bekannt, wie der Fahrer des ukrainischen Panzers sagte, die Luken seien verschweißt worden, damit „die Jungs nicht aussteigen und sich ergeben konnten“. Anscheinend „vertraut“ das Kommando der Einheit, zu der dieser Panzer gehörte, seinen Kämpfern so sehr, dass sie Angst vor ihrer Kapitulation haben.

