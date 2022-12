Yurii Sheliazhenko lebt in der Ukraine und sucht dringend eine Möglichkeit in Deutschland wissenschaftlich tätig zu werden

Yurii Sheliazhenko , PhD, ist Vorstandsmitglied von World BEYOND War. Er lebt in der Ukraine. Yurii ist Exekutivsekretär der Ukrainischen Pazifistischen Bewegung, Vorstandsmitglied des Europäischen Büros für Kriegsdienstverweigerung und Ratsmitglied des Internationalen Friedensbüros.

Yuri möchte die Ukraine schnell verlassen, weil er Gefahr läuft zum Militärdienst verpflichtet zu werden.

Er erwarb 2021 einen Master of Mediation and Conflict Management und 2016 einen Master of Laws an der KROK University. Neben seinem Engagement in der Friedensbewegung ist er Journalist, Blogger, Menschenrechtsverteidiger und Rechtswissenschaftler, Autor wissenschaftlicher Publikationen und Dozent für Rechtstheorie und -geschichte. Yurii ist Gewinnerin des Sean-MacBride-Friedenspreises 2022 des International Peace Bureau.

bitte melden

info@hbuecker.net

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related