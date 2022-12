„Wer Kiew hat, kann Russland zwingen!“ Die Ukraine und die deutschen Kriegsziele im Ersten Weltkrieg – Von Dr. Reiner Zilkenat

Bereits am 10. Dezember 1887 hatte ein junger Diplomat, kein andererals der damals in St. Petersburg als Botschaftsrat amtierende spätere Staatssekretär und Reichskanzler Bernhard von Bülow, in einem Bericht an das Auswärtige Amt folgende Gedanken formuliert:



„Wir müssen eventuell dem Russen so viel Blut abzapfen, dass derselbe sich nicht erleichtert fühlt, sondern 25 Jahre außerstande ist, auf den Beinen zu stehen. Wir müssten die wirtschaftlichen Hilfsquellen Russlands für lange hinaus durch Verwüstung seiner Schwarzerd-Gouvernements, Bombardierung seiner Küstenstädte, möglichste Zerstörung seiner Industrie und seines Handels zuschütten. Wir müssten endlich Russland von jenen beiden Meeren, der Ostsee und dem Schwarzen Meer, abdrängen, auf denen seine Weltstellung beruht.“7

Und 1897 schrieb Paul Rohrbach, einer der führenden außenpolitischen Publizisten seiner Zeit, in seinem Artikel „Durch die Ukraine“ leitmotivisch: „Wenn der Tag kommt, wo Russland das Schicksal herausfordert, und dann zufällig dort, wo bei uns die Entscheidungen getroffen werden, jemand so viel Kenntnis von den Dingen und soviel Entschlossenheit hat, dass er die ukrainische Bewegung richtig loszubinden weiß – dann, ja dann könnte Russland zertrümmert werden. Wer Kiew hat, kann Russland zwingen!

Zwanzig Jahre später, während des Ersten Weltkrieges, waren derartige Anschauungen weitgehend Konsensus

innerhalb der politischen und militärischen Führung des Kaiserreiches, allerdings mit einer erheblichen Einschränkung: Die Zerstörung der Industrie und des Handels wurde nicht mehr in dieser Radikalität gefordert, weil das Zentrum der Industrie, der Agrarwirtschaft und des Handels, gelegen in der Ukraine, sowohl für die deutsche und österreichische Kriegswirtschaft als auch für die strategischen Planungen für die Zeit nach dem Kriege, eine herausragende Bedeutung gewonnen hatte.

Vor dem Ersten Weltkrieg waren durch das deutsche Großkapital für die Förderung der Rohstoffe und den industriellen Aufbau der Ukraine bedeutende Kapitalien investiert worden.

Dabei handelte es sich u.a. um die Gelsenkirchener Bergwerks AG, das größte deutsche Bergwerksunternehmen, die Oberschlesischen Eisen- und Kohlewerke AG, die Borsig-Werke, Orenstein und Koppel, die Duisburg AG Wetter an der Ruhr, die Donnersmarckhütte sowie die Oberschlesische Eisenbahnbedarfs AG. Für das nötige Kapital sorgten vor allem die Deutsche Bank, die Disconto-Gesellschaft und die Berliner Handels-Gesellschaft, die dabei mit russischen Banken eng kooperierten.

Zum Teil wurden Minderheitsbeteiligungen bei Unternehmen platziert, die sich mehrheitlich in der Hand französischer oder belgischer Konzerne befanden. Das stärkste Engagement, besonders durch den Thyssenkonzern, gab es bei der Förderung der Manganerze. Drei Viertel seines Bedarfs deckte Deutschland mit Hilfe des Imports aus der Ukraine, wo sich die bedeutendsten Manganerz Lagerstätten der Welt befanden. Auch die Einfuhr von Eisenerzen befand sich auf einem hohen Niveau: Knapp zwei Drittel der ukrainischen Eisenerz-Exporte hatten das Deutsche Reich als Ziel. 1913 waren dies etwa 900.000 Tonnen, wobei die Erze der Lagerstätten um Kriwoi Rog mit einem Eisengehalt von fast 70 Prozent eine herausragende Qualität besaßen. Insgesamt wurden in der Region Kriwoi Rog etwa 6,8 Milliarden Tonnen abbaubare Vorräte an Eisenerz vermutet, das entsprach etwa der vierfachen Mengen entsprechender Lagerstätten in Deutschland.

weiterlesen hier:

https://bit.ly/3hxBN6b

Dr. Reiner Zilkenat

Der Autor, Jahrgang 1950, geb. in Berlin-West, Studium der Geschichte und Politikwissenschaft, ist Vorsitzender des „Förderkreises Archive und Bibliotheken zur Geschichte der Arbeiterbewegung e.V.“ sowie 2. Vorsitzender

des „Berlin-Brandenburger Bildungswerkes (BBB) e.V.“ Er publiziert regelmäßig zu historischen Themen u.a. in der „jungen Welt“, dem „Rundbrief“ der Bundesarbeitsgemeinschaft Antifaschismus der Partei DIE LINKE und in der GeschichtsKorrespondenz des Marxistischen Arbeitskreises. Jüngste Buchveröffentlichungen: Novemberpogrom 1938. Vor 75 Jahren: brennende Synagogen in Deutschland. Eine Dokumentation (zusammen mit Horst Helas), Berlin 2013; Bürgerkriegsarmee. Forschungen zur nationalsozialistischen Sturmabteilung SA, Frankfurt am Main u, New York 2013 (Mitherausgeber und Mitautor).

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related