Israels Rechte. Kahanes Traum. Zur Herkunft, Ideologie und Erfolgsgeschichte der radikalsten Form zionistischer Herrschaft – Von Susann Witt-Stahl (junge Welt)

Der Kahanismus ist aggressiv antikommunistisch, fetischisiert den »totalen Krieg« und Gewalt, propagiert einen »jüdischen Kapitalismus« ist rassistisch, sexistisch, antidemokratisch – und predigt Hass gegen internationalistische Juden. Er ist ein Produkt des US-Imperialismus und die zionistische Erscheinungsform des Faschismus. Er wird in Israel bald mit an der Macht sein. Wer wissen möchte, wo »antideutsche« und andere Exlinke in Deutschland, die heute Neocons sind, ihre Ideologeme herhaben – der sollte diesen Artikel lesen:

https://www.jungewelt.de/artikel/440835.israels-rechte-kahanes-traum.html

