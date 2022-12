Der Herbst der Oligarchen auf Ukrainisch – Propaganda der Washington Post, das auf eine völlig neoliberalisierte Nachkriegs-Ukraine einstimmt – Von Patrick Lawrence. (ScheerPost)

Von Patrick Lawrence

Original bei ScheerPost

Das Schöne daran, ein Oligarch zu sein, ist, dass man so wohlhabend ist, dass es keine Rolle spielt, ob man als räuberischer Paria angesehen wird. Das Schöne daran, ein amerikanischer Oligarch wie Jeff Bezos zu sein, ist, dass es in Amerika keine Oligarchen gibt: Es gibt dort sehr erfolgreiche Geschäftsleute und Unternehmer.

Bezos kann Amazon zu etwas aufbauen, das einem Monopol sehr ähnlich sieht, er kann die Washington Post besitzen und Verträge mit der Central Intelligence Agency unterzeichnen, er kann ein Nettovermögen von 114 Milliarden Dollar haben. Aber er ist immer noch ein höchst erfolgreicher Geschäftsmann, kein Oligarch. Er ist ein „Arbeitsplatzbeschaffer“, ein Ausdruck, der mir schon lange gefällt.

Die neue Mode unter Regierungsbeamten, Wirtschaftswissenschaftlern, Think-Tank-Bewohnern, Bankern, Investoren, multilateralen Bürokraten und den Journalisten, die gewissenhaft abschreiben, was sie sagen, besteht darin, zu prognostizieren, was für ein Ort die Ukraine sein wird, wenn der Krieg vorbei ist.

Und hier ist das Problem: In der Ukraine gibt es Oligarchen, und die Nachkriegs-Ukraine, die diese Leute im Sinn haben, kann keine Oligarchen haben. Äußerst erfolgreiche Geschäftsleute und Unternehmer mit riesigen Besitztümern, die gleichen Besitztümer, von denen sie jetzt profitieren, sind in Ordnung, aber sie müssen Geschäftsleute und Unternehmer sein, keine Oligarchen.

Wenn es um die Nachkriegs-Ukraine geht, kommt es auf die Nomenklatur an, verstehen Sie? Bezos und die Reporter, deren Schecks er ausstellt, verstehen das sehr gut.

Die Leute, die sich mit dem großen Plan beschäftigen, gehen davon aus, dass sich das Kiewer Regime und seine westlichen Unterstützer gegen die Russische Föderation durchsetzen und in der Nachkriegsukraine ihren Willen durchsetzen werden. Wir können die Weisheit oder das Gegenteil dieser Prognose für ein anderes Mal aufheben.

Von unmittelbarer Bedeutung ist, dass diejenigen, die beginnen, für die Zukunft zu planen, „eine neue, starke, europäische Ukraine“ erwarten, eine Ukraine, die „einem europäischen oder US-amerikanischen Modell folgen wird“, eine Nation mit „mehr Anwälten und weniger [sic] Bestechern“, „eine marktwirtschaftliche Ukraine“.

All diese Sätze finden sich in einem langen Artikel, den die Washington Post am 8. Dezember unter der Überschrift „Der Krieg hat die Oligarchen der Ukraine gezähmt und Raum für einen demokratischen Wandel geschaffen“ veröffentlichte. Dies ist der Beitrag der Post zu der Diskussion darüber, wie die Ukraine aussehen und wie ihre Wirtschaft funktionieren wird, nachdem die russischen Streitkräfte über die Ostgrenze der Ukraine zurückgeschlagen wurden.

In 4.200 Wörtern will uns Bezos‘ Zeitung erzählen, dass in der Nachkriegsukraine alles gut sein wird, wo es keine Oligarchen mehr geben wird und die Geschäftsleute, zu denen sie geworden sind, die Ukraine demokratisch, modern und – hier ein neoliberales Codewort – effizient machen werden.

Die ukrainischen Oligarchen stammen, wie die der Russischen Föderation, aus den Jahren unmittelbar nach dem Ende der Sowjetunion. Was der betrunkene Boris Jelzin, Werkzeug der neoliberalen Clintonianer, dem postsowjetischen Russland angetan hat, hat Leonid Kutschma der Ukraine angetan.

Kutschmas Präsidentschaft, die von 1994 bis 2005 dauerte, war ein heilloses Durcheinander aus Betrug, Korruption und Medienzensur. Neben vielem anderen hat er die gleichen räuberischen Privatisierungsprogramme in Gang gesetzt und überwacht, die Jelzin in Russland auf den Weg gebracht hat. Der typische ukrainische Oligarch, der in den Kutschma-Jahren aktiv war, würde einen Taxitarif für staatseigene und -betriebene Vermögenswerte im Wert von Milliarden bezahlt haben.

Im Falle der Ukraine bedeuteten eine schwache Zentralregierung und unterentwickelte Institutionen, dass die Pro-Kopf-Korruption, sagen wir, oft schlimmer war als in der Russischen Föderation. Sie reichte bis zu den Grundfesten der Gesellschaft und der Regierung.

Diejenigen, die die Korruption überwachten, waren korrupt. Diejenigen, die hohe Ämter übernahmen, waren korrupt. Petro Poroschenko, der den korrupten, aber ordnungsgemäß gewählten Viktor Janukowitsch nach dem von den USA orchestrierten Staatsstreich im Jahr 2014 ablöste, machte ein Vermögen in Oligarchengröße mit Schokoladenbonbons.

Der Post-Artikel zeigt ein anschauliches Beispiel, wie das funktioniert hat. Im Jahr 2004, Kutschmas vorletztem Amtsjahr, zahlten ein Oligarch namens Rinat Achmetow und ein anderer Oligarch namens Viktor Pintschuk 800 Millionen Dollar für Kryvorizhstal, einen großen staatlichen Stahlhersteller. Pintschuk hatte zwei Jahre vor dieser Transaktion die Tochter von Kutschma geheiratet.

Jeder, der sich in diesen Dingen auskennt, wusste, dass der Preis, den Achmetow und Pintschuk für Kryworischstal zahlten, absurd niedrig war, eine dreiste Abzocke eines Vermögenswertes, der rechtmäßig dem ukrainischen Volk gehört.

Nachdem Viktor Juschtschenko 2005 Kutschma als Präsident abgelöst hatte, wurde das Geschäft annulliert. Die Regierung verkaufte daraufhin Kryvorizhstal für 4,8 Milliarden Dollar an Mittal Steel, ein indisches Unternehmen, das heute zum niederländischen Konzern ArcelorMittal gehört. „Die Transaktion war eindeutig korrupt“, zitiert The Post Juschtschenko, vermutlich in einem kürzlich geführten rückblickenden Interview.

Juschtschenko kam als Reformist im Zuge der Orangenen Revolution Ende 2004, Anfang 2005 an die Macht – und das, nachdem er von wem auch immer mit Dioxin vergiftet und schwer entstellt worden war. Er ist bei westlichen Liberalen immer noch beliebt und wird gelegentlich zur Unterstützung des Krieges des Zelenski-Regimes gegen Russland zitiert.

Juschtschenko hatte kein Oligarchenproblem und war selbst keines. Aber es ist ihm auch nicht gelungen, sie zu zähmen, wie es die Post formuliert. Volodymyr Zelensky, der derzeitige Präsident, hatte während seiner gesamten politischen Karriere ein Oligarchenproblem.

Als Fernsehkomiker, der Präsident wurde, wurde er mehr oder weniger von Ihor Kolomoisky erfunden, einem Oligarchen (Medien, Bankwesen, diversifizierte Unternehmen, die als Privat Group organisiert sind) mit langen Tentakeln, die bis in die Regierung und Politik reichen.

Kolomoisky ist einer der reichsten Oligarchen der Ukraine und offenbar auch einer der korruptesten. Letztes Jahr untersagte ihm das Justizministerium die Einreise in die USA, und als offensichtliche Reaktion darauf begann Zelensky, sich von seinem ehemaligen (wir nehmen an, ehemaligen) Gönner zu distanzieren. Zunächst entzog er Kolomoisky, der in Israel wohnt, die ukrainische Staatsbürgerschaft.

Und dann etwas Interessantes. Zelensky brachte in der Rada, der ukrainischen Legislative, ein Gesetz ein, das er „Entoligarchisierung“ nannte. Vor einem Jahr, im letzten Monat, wurde es problemlos in Kraft gesetzt. Sie haben nicht viel über dieses Gesetz gelesen – wenn Sie überhaupt etwas davon gelesen haben -, denn es scheint nichts bewirkt zu haben.

Soweit ich das beurteilen kann, sah Zelensky eine politische Chance, als seine schwindende Unterstützung darauf hindeutete, dass er eine brauchte: Wenn man sieht, dass er gegen die parasitären Oligarchen des Landes vorgeht, ist das ein todsicherer Auftrieb bei den einfachen Ukrainern, deren Vermögen viele von ihnen gestohlen haben.

Das Interessanteste an dem Gesetz zur Entoligarchisierung ist nicht seine Unwirksamkeit, sondern seine Definition eines Oligarchen. Hier beginnen wir, uns der wahren Pointe des Post-Artikels über diese Leute zu nähern. In den Worten der Post:

„Das neue Gesetz definiert einen ‚Oligarchen‘ als jeden, der mindestens drei von vier Kriterien erfüllt: Einfluss in der Politik, Medienbesitz, Wirtschaftsmonopole und ein Mindestvermögen von 100 Millionen Dollar.“

Lassen Sie uns das Zelensky-Gesetz als Spiegel verwenden. Darin stellen wir fest, dass Oligarchen einen zu sichtbaren und direkten Einfluss auf ukrainische Politiker und Inhaber hoher Ämter ausüben, dass sie – ebenfalls zu sichtbar – übermäßig konzentrierte Medienimperien politisch nutzen und dass sie in den Branchen, die sie beherrschen, ihre Konkurrenten überrollen. Den Schwellenwert können wir angesichts der niedrigen Schwelle, die das Gesetz setzt, weglassen.

Warum sind diese Kriterien jetzt, nach 31 Jahren als unabhängiger Staat und fast ebenso vielen Jahren mit der am stärksten von Oligarchen beherrschten Wirtschaft in Europa, von Bedeutung? Die Antwort auf diese Frage fällt mir nicht schwer.

Denn die Ukraine, die in die Reihen der Europäischen Union und der NATO aufgenommen werden soll, muss gut aussehen. Und sie wird nicht gut aussehen, solange die Oligarchen mit ihren plumpen Eingriffen in die nationale Politik, ihrer Gleichgültigkeit gegenüber gesetzlichen Bestimmungen und ihrer unaufhörlichen Bestechung, Bestechlichkeit und anderen Arten von Korruption weitermachen.

Kurzum, es ist an der Zeit, dass die Ukraine mit sich selbst ins Reine kommt. Das kann in der Tat ein Akt sein, aber die Oligarchen müssen zurück in die Schminke und dann in die Garderobe geschickt werden und insgesamt zu modernen Geschäftsführern umgestaltet werden. Sie müssen es wert sein, in Forbes oder BusinessWeek mit geradem Gesicht vorgestellt zu werden, um es anders auszudrücken. Sie müssen mehr wie Bezos aussehen als die schamlosen Gauner und Gierhälse, die sie in Wirklichkeit sind.

Der Krieg, das Entoligarchisierungsgesetz und die öffentliche Unzufriedenheit haben die Oligarchen in die Flucht geschlagen, berichtet die Post, aber ich konnte in dieser Geschichte keinen einzigen Oligarchen auf der Flucht finden.

Ihor Kolomoisky lebt zwar nicht mehr in der Ukraine, aber in den Berichten, die ich gelesen habe, wirkt er gleichgültig gegenüber den gegen ihn erhobenen Vorwürfen. Von den anderen erwähnten Oligarchen ist Serhiy Taruta Mitbegründer und Leiter eines Metallindustriekonzerns, der auf privatisierten staatlichen Vermögenswerten basiert, mehrere politische Ämter bekleidet hat, seit 2014 einen Sitz in der Rada hat und offenbar Ambitionen auf das Präsidentenamt hegt.

Nicht gerade ein Mann auf der Flucht.

Taruta ist gut befreundet mit dem bereits erwähnten Rinat Achmetow, der für den vereitelten Betrug an der Stahlfirma verantwortlich ist, und spricht sehr gut über ihn. „Er war kein Mitglied einer kriminellen Gruppe, aber er kannte und war mit Leuten befreundet, die es waren“, so Taruta gegenüber der Post. So etwas zählt in der oligarchischen Ukraine.

Achmetow ist der Sohn eines Bergarbeiters, gründete kurz nach der Unabhängigkeit der Ukraine eine Koksfabrik und kam in den Kutschma-Jahren trotz der Pleite von Kryvorizhstal im Metallgeschäft groß raus. Auf dem Höhepunkt vor dem aktuellen Krieg war sein Vermögen 7,6 Milliarden Dollar wert; seit dem Ausbruch der Feindseligkeiten hat er einen Rückschlag erlitten: Er ist jetzt nur noch 4,3 Milliarden Dollar wert, armer Kerl.

Achmetow wird in der Post in ihrem Bericht über den Zustand der ukrainischen Oligarchie über Gebühr gewürdigt. Der Artikel liest sich teilweise tatsächlich wie ein persönliches Profil. Warum ist das so?

Achmetow ist meiner Meinung nach genau die Art von Oligarch, die uns die Post zeigen will. Dominant im Metallsektor, politisch mächtig, 2006 in die Rada gewählt, Freunde unter den Verbrecherbossen – er repräsentiert alles, was an den Oligarchen falsch war. Und jetzt hat er die Erleuchtung erlangt.

Er hat sich aus der Politik zurückgezogen, zumindest direkt. Er hat die Zukunft der ukrainischen Wirtschaft gesehen, und die scheint mit keinen Geringeren als höchst erfolgreichen Geschäftsleuten und Unternehmern zu glänzen.

„Ich bin kein Oligarch“, sagt er der Post. „Ich bin der größte private Investor, Arbeitgeber und Steuerzahler in der Ukraine.“ Und weiter: „Wettbewerb in der Wirtschaft bedeutet Marktwirtschaft. Wettbewerb in der Politik bedeutet Demokratie.“

Es folgt ein Satz von Rostyslav Shurma, einem von Zelenskys Top-Beratern und – und das gefällt mir besonders – einem früheren leitenden Angestellten von Metinvest, einem Stahlproduzenten, der Achmetow gehört: „Es ist absolut notwendig, dass wir starke Geschäftsleute haben, wir haben nationale Champions, globale Champions. Aber sie sollten sich nicht in die Politik einmischen.“

Ja! fordert uns der Post-Bericht auf, zu folgern.

Ich lese das alles vor dem Hintergrund der wenig bekannten Überlegungen derjenigen, die auf der internationalen Bühne die künftige Form der ukrainischen politischen Wirtschaft planen. Ganz oben auf der Liste der beteiligten Gruppen steht die Ukraine Recovery Conference, die seit fünf Jahren jährlich tagt.

An der Konferenz im letzten Sommer in Lugano (Schweiz) nahmen fünf Staatschefs, 40 Minister, 60 internationale Organisationen und eine große ukrainische Delegation teil.

Patricia Cohen, Wirtschaftskorrespondentin der New York Times, schrieb letzte Woche einen lobenswerten Artikel – lobenswert wegen seiner unverblümten Ehrlichkeit -, in dem sie diesen Diskurs unter der Überschrift „Abseits des Rampenlichts tobt eine Debatte über die Nachkriegswirtschaft der Ukraine“ beschrieb.

Wie Cohen deutlich macht, sind derzeit zwei Dinge im Gange. Im Ausland dreht sich alles darum, wie man die Ukraine in ein weiteres Exemplar neoliberaler Grausamkeit umgestalten kann, mit all der Ungleichheit, den sozialen Verwerfungen und Unstimmigkeiten sowie der ungezügelten korporativen Ausrichtung, die dieses Modell mit sich bringt.

In der Ukraine arbeitet das Zelensky-Regime hart daran, die Grundlagen für diesen verwerflichen Wandel zu schaffen – es entzieht den Arbeitnehmern ihre Rechte und ihren Schutz, baut Regulierungen ab, öffnet die Tore für die Ausbeutung ausländischer Ressourcen, schaltet die Presse aus und zwingt die politischen Parteien, sich anzupassen oder zu verschwinden.

Bitte bedenken Sie die obige Liste der Dinge, die in der Ukraine auf uns zukommen werden, sollte der Westen diesen Krieg gewinnen: Ungleichheit, Korporatismus, fehlende Regulierung zur Eindämmung von Exzessen, Ausbeutung von Arbeitskräften. Erinnert Sie das an etwas? Vielleicht an das Amerika, das Bezos zu einem äußerst erfolgreichen Geschäftsmann gemacht hat?

Die Aufgabe der Ukraine besteht einfach darin, dies durch die Fiktion zu erreichen, dass es in einer neoliberalisierten politischen Ökonomie eine imaginäre Distanz zwischen der Regierung und dem Unternehmenssektor gibt. Es gibt keine in Amerika und es soll auch keine in der Ukraine geben.

Der Kicker am Ende dieses düsteren Propagandastücks der Washington Post lässt uns genau dort, wo Jeff Bezos uns haben möchte. Er zitiert einen Finanzjournalisten in Kiew namens Yurii Nikolov. „Ich hoffe, dass der Geschäftsmann Achmetow bei uns bleiben wird“, sagt er der Post, „und dass der Oligarch Achmetow nicht wiedergeboren wird.“

Es ist alles eine Frage der Nomenklatur, nichts weiter.

