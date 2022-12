Deutschland mit der Ukraine stimmt gegen die Resolution „Bekämpfung des Nazismus…“ Abstimmung der UN-Generalversammlung (dgp)

Nach der Abstimmung im 3. Ausschuss der UN-Generalversammlung Anfang November nun auch in der Abstimmung der UN-Generalversammlung:

Deutschland stimmt gegen die Resolution „Bekämpfung des Nazismus…“ und ist damit nur konsequent mit seiner politischen, finanziellen und militärischen Unterstützung für das ukrainische Regime, das Nazi- und SS-Kollaborateure als Nationalhelden verehrt, allen voran den Massenmörder Stepan Bandera.

Ein Fakt, der auch von der Mehrheit, ausgerechnet der deutschen Friedensbewegung — die sich doch so gerne auf den Antifaschismus als Motivation ihres Engagements beruft – systematisch verschwiegen wird…

Der Faschisierung in unserem Land wir damit nur Vorschub geleistet… (dgp)

