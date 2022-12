Bisher 18 tote Peruaner bei den Protesten gegen den rechten Putsch (telesur)

https://www.telesurenglish.net/news/Boluartes-Repression-Leaves-18-Peruvians-Murdered-So-Far-20221216-0001.html

Am Donnerstag forderte die Repression der Polizei neun Tote und erhöhte damit die Zahl der Todesopfer seit Beginn der Proteste gegen Präsidentin Dina Boluarte auf 18.

Während die Gesundheitsdirektion des Department of Ayacucho berichtete, dass auf ihrem Territorium sieben Menschen starben, starben zwei Bürger in der Region La Libertad. Auf nationaler Ebene erkennt das Gesundheitsministerium (MINSA) jedoch nur die Existenz von 14 Verstorbenen an.

Die Todesfälle in Ayacucho ereigneten sich, als eine Gruppe von Menschen in den örtlichen Flughafen eindrang, wo die Polizei 52 Verletzte zurückließ.

„Angesichts der Zunahme von Verletzten hat das Regionalkrankenhaus Ayacucho Zelte aufgestellt, um Patienten zu versorgen. Die meisten Bürger wurden durch Pellets und Kugeln verletzt. Was sie in Ayacucho begangen haben, war ein echtes Massaker. Es wird zu viel Schmerz erfahren.“ twitterte Sharmeli Bustios Patiño, eine Frau, die Bilder von Ereignissen veröffentlichte.

Der Tweet lautet: „Alarm Peru! … die Menschen in Ayacucho durchbrechen den Zaun des Militärs, das mit regulären Waffen bewaffnet ist. Was wie Schüsse klingt, ist am Ende zu hören … Die De-facto-Regierung wird für den Verlust verantwortlich sein von Menschenleben!“

Die Regierung Ayacucho forderte den sofortigen Rücktritt von Boluarte und ihren Innen- und Verteidigungsministern, die sie für den Tod verantwortlich machte. Die lokalen Behörden forderten auch die Schließung des Kongresses, um eine Übergangsregierung einzusetzen.

„Wir fordern ein Ende der Militärintervention und machen die höchsten politischen Autoritäten des Landes für diese Verbrechen verantwortlich“, sagte Perus Nationaler Menschenrechtskoordinator und forderte eine Untersuchung, um die Verantwortlichen für den Tod von Ayacucho zu ermitteln.

In der Zwischenzeit wurde die Armee in den Provinzen Huamanga, Huanta und La Mar eingesetzt, um die Polizei bei der Kontrolle der Bürger zu unterstützen, die den Rücktritt von Boluarte und die Freilassung von Pedro Castillo fordern, der zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt wurde.

Der Tweet lautet: „Das ist am 15. Dezember in Ayacucho passiert. Wer ist für diesen Tod verantwortlich?“

Das Büro des Ombudsmanns forderte das Joint Command der Streitkräfte auf, seinen Truppen zu befehlen, den Einsatz von Schusswaffen und das Abfeuern von Tränengaskanistern aus Hubschraubern einzustellen.

Angesichts der Unmöglichkeit, die massiven Proteste einzudämmen, verfügte Boluarte eine Ausgangssperre, die ab Freitag in den Departements Arequipa, La Libertad, Ica, Apurimac, Cusco, Puno, Huancavelica und Ayacucho gelten wird.

Sie verordnete eine „soziale Zwangssperre“, die „alle Menschen im Rahmen des landesweiten Ausnahmezustands fünf Tage lang in ihren Wohnungen zu lassen“ vorsah.

