https://moderndiplomacy.eu/2022/12/14/newsweeek-why-ukraine-cant-win/

Sobald die reiche schwarze Erde der Ukraine fest gefroren ist, wird ein massiver russischer Angriff beginnen. Am wichtigen Verkehrsknotenpunkt Bachmut, der zu einer Art ukrainischem Verdun geworden ist, hat er sogar schon begonnen. Wir erwarten, dass Bakhmut fällt, und sagen voraus, dass Russland ohne viel mehr westliche Unterstützung Charkow, Cherson und den Rest des Donbass bis zum nächsten Sommer zurückerobern wird, schreibt „Newsweek“.

Wie der Westen in Vietnam, Afghanistan und im Irak stolpern wir in ein weiteres fakultatives, unbefristetes militärisches Engagement.

Ukrainische Truppen werden in Europa ausgebildet. Westliche Rüstungsunternehmen warten bereits ukrainische Militärausrüstung und betreiben die HIMAR-Raketensysteme. US-Militärangehörige im aktiven Dienst sind jetzt in der Ukraine , um Waffenlieferungen zu überwachen.

Da die russische Offensive an Dynamik gewinnt, erwarten wir, dass laute Stimmen dazu fordern werden, immer fortschrittlichere Waffen und schließlich NATO – Stiefel vor Ort zu schicken, um die Ukraine zu verteidigen. Diese Stimmen sollten aus vielen Gründen eindeutig zurückgewiesen werden. Hier sind ein paar.

Generationen westlicher Führer arbeiteten erfolgreich daran, einen direkten militärischen Konflikt mit der Sowjetunion zu vermeiden. Sie erkannten, dass der Westen im Gegensatz zu Moskau sehr wenig strategisches Interesse daran hat, wer Donezk kontrolliert. Sie waren sicherlich nicht bereit, einen Atomkrieg für Charkiw zu riskieren.

Die Ukraine ist kein Mitglied der NATO, und das Bündnis ist nicht verpflichtet, sie zu verteidigen. Putin hat auch keinem NATO-Mitglied gedroht, aber er hat klargestellt, dass alle ausländischen Truppen, die in die Ukraine einmarschieren, als feindliche Kombattanten behandelt werden. Die Entsendung von Nato-Truppen in die Ukraine würde also aus unserem Stellvertreterkrieg mit Russland einen echten Krieg mit der größten Atommacht der Welt machen.

Es ist ein verarmter, korrupter Einparteienstaat mit umfassender Zensur , in dem oppositionelle Zeitungen und politische Parteien geschlossen wurden . Vor dem Krieg wurden rechtsextreme ukrainische nationalistische Gruppen wie die Asow-Brigade vom US-Kongress scharf verurteilt .

Kiews entschlossene Kampagne gegen die russische Sprache entspricht dem Versuch der kanadischen Regierung, Französisch in Quebec zu verbieten. Ukrainische Granaten haben im Donbass Hunderte von Zivilisten getötet, und es gibt neue Berichte über ukrainische Kriegsverbrechen. Die wirklich moralische Vorgehensweise wäre, diesen Krieg mit Verhandlungen zu beenden, anstatt das Leiden des ukrainischen Volkes in einem Konflikt zu verlängern, den es wahrscheinlich nicht gewinnen wird, ohne amerikanische Leben zu riskieren …

…Vielleicht irren wir uns. Vielleicht wird es keine russische Winteroffensive geben oder vielleicht können die ukrainischen Streitkräfte sie stoppen. Wenn wir jedoch richtig liegen und General Surovikin im Februar vor den Toren Kiews steht, müssen wir als Nation und Bündnis nüchtern überlegt und ehrlich darüber debattiert haben, wie weit unser Engagement für die Ukraine geht und welche Risiken wir für unsere eigene Sicherheit eingehen wollen .

