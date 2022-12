Kundgebung in Berlin, um die Menschenrechte zu verteidigen, die von den Ordnungsmächten in Peru verletzt werden. Heute 15. Dezember von 16 – 20 Uhr vor der peruanischen Botschaft.

Mitteilung:



Als Kollektiv von Peruaner*innen in Berlin unterstützen wir den Kampf des Volkes und rufen die Gesellschaft im Ganzen auf, gemeinsam mit uns zu demonstrieren, um die Menschenrechte zu verteidigen, die von den Ordnungsmächten in Peru verletzt werden. Wir wollen einen internationalen Aufruf machen, in einem Panorama von absoluter Desinformation, die die Verletzung von Menschenrechten legitimiert. Wir schließen uns dem Kampf für Gerechtigkeit an, in völliger Ablehnung der Diktatur des Parlaments und in der Hoffnung, dass wir gemeinsam eine bessere Zukunft aufbauen können. Es lebt der Widerstand der Menschen, die für ein würdiges Leben für alle kämpfen!

Wir werden am 15. Dezember von 16.00 bis 20.00 Uhr vor der peruanischen Botschaft in Berlin stehen und dem Aufruf zum nationalen Streik folgen. Wir werden auch eine Wache zum Gedenken an unsere Brüder abhalten, die während der Demonstrationen der letzten Tage von der Polizei getötet wurden. In Erinnerung an Becan Romario Quispe Garfias (18 Jahre), D. A. Q. (15 Jahre), R. P. M. (16 Jahre), Jonathan Encino Arias Choccepuquio (18 Jahre), Wilfredo Lizarme Barboza (18 Jahre), Miguel Arcana (38 Jahre) und Cristian Alex Rojas Vásquez (19 Jahre)*.

Wir laden euch ein, Blumen, Kerzen, Transparente und vor allem wärmende Kleidung mitzubringen, damit ihr lange auf der Straße bleiben könnt.



Adresse: Taubenstraße 20 10117 Berlin

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related