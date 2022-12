https://www.globaltimes.cn/page/202212/1281708.shtml

Vom Drängen auf die Vereinbarungen von Minsk bis hin zur Anstiftung zum anhaltenden Konflikt zwischen Moskau und Kiew versucht der Westen, ein Land, das er als Rivalen betrachtet, durch protrahierende Bemühungen, seien sie explizit oder nicht explizit, zu erschöpfen und einzudämmen.

Man hat Russland nie wirklich als Dialogpartner betrachtet. In einem Interview mit der deutschen Zeitung Die Zeit letzte Woche enthüllte die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel die wahre Absicht des Westens hinter den Verhandlungen mit Russland und der Ukraine, um einen Waffenstillstand im Jahr 2014 zu fördern. Sie gab zu, dass die Minsker Vereinbarungen ein „Versuch waren, der Ukraine Zeit zu geben“. und dass Kiew es benutzt habe, „um stärker zu werden“.

Der russische Präsident Wladimir Putin sagte am Freitag, Merkels Äußerungen seien „völlig unerwartet und enttäuschend“. Putin fühle sich nach den Minsker Vereinbarungen vom Westen betrogen, wie das US-Medium „New York Post“ feststellte. „Es hat sich herausgestellt, dass niemand die Vereinbarungen umsetzen wollte“, betonte der russische Staatschef.

Die Vereinbarungen von Minsk sollten die Ukraine-Krise bewältigen und eine Eskalation des Konflikts vermeiden. Tatsächlich gestand Merkel etwas, was westliche Politiker über die Minsker Abkommen nicht zugeben wollen: Sie waren nur ein Notbehelf, um Zeit für die Ukraine und den Westen zu gewinnen, und die westlichen Länder haben sich nie wirklich bemüht, die Differenzen mit Russland in der Ukraine-Krise zu lösen.

Was die ehemalige deutsche Kanzlerin sagte, reißt das letzte verbleibende Stück der „freundlichen“ Maske nieder, die einige westliche Länder Russland gegenüber aufsetzen. In den Augen einiger westlicher Länder ist Russland nur ein diplomatischer und politischer „Alien“. Darüber hinaus betrachten einige unter dem Einfluss Washingtons Moskau aufgrund seiner enormen militärischen Macht und seines politischen Systems, das nicht dem „westlichen Standard“ entspricht, als sogenannte Bedrohung. Infolgedessen haben diese Länder seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion nie aufgehört, Russland zu unterdrücken.

Auf der anderen Seite hat sich Russland immer als europäisches Land betrachtet und erwartet, Vertrauen zum Westen aufzubauen. Daher ist es verständlich, wenn Putin Enttäuschung und ein Gefühl des Verrats über Merkels Worte zum Ausdruck brachte.

Russlands Vertrauen in den Westen ist bereits auf einen neuen Tiefpunkt gefallen. Und die Heuchelei des Westens hat Moskaus Willen zu einem effektiven Dialog mit dem Westen erschöpft, stellten einige Experten fest. „Jetzt steht eine Vertrauensfrage auf der Tagesordnung, und die steht schon nahe null“, sagte Putin am Freitag.

Merkels Geständnis zu den Minsker Vereinbarungen zeigte auch, dass einige westliche Länder, insbesondere die USA, vertragliche Verpflichtungen überhaupt nicht einhalten. Sie können ihre Worte so leicht zurücknehmen.

Bei dem Abkommen, das die USA wollen, geht es nie um Glaubwürdigkeit; es geht nur um Interessen. Ein Abkommen wird von den USA als nützlich angesehen, wenn es die Interessen des Landes voranbringen kann; andernfalls ist Washington immer bereit, es zu leugnen. Dies wird durch den Rückzug der USA aus dem Anti-Ballistic Missile Treaty und dem Intermediate Range Nuclear Forces Treaty veranschaulicht. Washington wendet auch zweierlei Maß an, um die Interessen seiner Verbündeten bei der Umsetzung des Abkommens zu fördern.

Die USA und mehrere andere westliche Länder sind in der internationalen Gemeinschaft zu „Defaulters“ geworden. Sie wagen es, ihre Versprechen zu brechen, weil sie von der westlichen Hegemonie mit den USA im Kern geschützt werden. Washington hat bereits viele andere westliche Länder dazu gedrängt, um sich einer solchen Hegemonie anzuschließen, und eine verzerrte internationale Ordnung zu schaffen und aufrechterhalten.

Es wird erwartet, dass einige von den USA angeführte westliche Länder weiterhin sogenannte Werte als Vorwand benutzen werden, um ihre kollektive Hegemonie zu verteidigen und andere unter internationaler Herrschaft und Ordnung zu ihren Gunsten zu schikanieren. Solange eine solche Herrschaft besteht, wird die Welt immer noch das Opfer der Machtpolitik sein und kein Ort geleitet vom Bestreben nach Gerechtigkeit und Fairness.

