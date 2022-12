Mexiko, Argentinien, Bolivien und Kolumbien unterstützen Perus Präsidenten Castillo und verurteilen „antidemokratische Belästigung“ (multipolarista.com)

Mexiko, Argentinien, Kolumbien und Bolivien veröffentlichten eine gemeinsame Erklärung zur Unterstützung des gewählten peruanischen Präsidenten Pedro Castillo, in der sie sagten, er sei nach einem von den USA unterstützten rechten Staatsstreich Opfer „antidemokratischer Schikanen“ geworden.

Die Regierungen von Mexiko, Argentinien, Kolumbien und Bolivien haben eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht , in der sie den demokratisch gewählten Präsidenten von Peru, Pedro Castillo, unterstützen und sagen, er sei das Opfer „antidemokratischer Belästigung“.

Castillo wurde am 7. Dezember in einem Staatsstreich gestürzt , angeführt von der berüchtigt korrupten rechten Opposition, die Perus Einkammerkongress kontrolliert, der eine Zustimmungsrate zwischen 7 % und 11 % hat.

Die von den USA dominierte Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) und das Außenministerium haben den Putsch offen unterstützt und die nicht gewählte Führerin Dina Boluarte unterstützt, die sich in Zusammenarbeit mit dem Kongress zur Präsidentin erklärte.

Mexiko, Argentinien, Bolivien und Kolumbien schrieben, dass sie „ihre tiefe Besorgnis über die jüngsten Ereignisse zum Ausdruck bringen, die zur Abschiebung und Inhaftierung von José Pedro Castillo Terrones, dem Präsidenten der Republik Peru, geführt haben“.

„Für die Welt ist es keine Neuigkeit, dass Präsident Castillo Terrones seit dem Tag seiner Wahl Opfer antidemokratischer Schikanen wurde“, schrieben die Länder.

Sie fügten hinzu, dass Castillo auch illegaler „gerichtlicher Behandlung“ unterzogen worden sei – eine Anspielung auf die unerbittliche Lawfare (gerichtliche Kriegsführung), die Perus rechte Opposition gegen den Präsidenten und seine Spitzenbeamten und politischen Verbündeten führt.

Mexiko, Argentinien, Bolivien und Kolumbien betonten, dass diese Belästigung gegen die Amerikanische Menschenrechtskonvention von 1969 verstößt.

„Unsere Regierungen fordern alle am vorherigen Prozess beteiligten Akteure auf, dem an der Wahlurne geäußerten Willen der Bürger Vorrang einzuräumen“, schrieben sie und fügten hinzu: „Wir fordern diejenigen, aus denen die Institutionen bestehen, auf, den vom Volk geäußerten Willen nicht rückgängig zu machen die freie Wahl“.

Mit anderen Worten, sie forderten die Anerkennung Castillos als einzigen demokratischen, verfassungsmäßigen Präsidenten Perus.

Die Länder betonten: „Wir fordern auch, dass die Behörden die Menschenrechte des Präsidenten Pedro Castillo uneingeschränkt respektieren und dass ihm Rechtsschutz garantiert wird“, der in der Amerikanischen Menschenrechtskonvention verankert ist.

Die Präsidenten von Mexiko, Kolumbien und Bolivien verurteilen den Putsch gegen das peruanische Castillo

Als der Putsch in Peru am 7. Dezember durchgeführt wurde, schrieb Mexikos linker Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO):

„Wir halten es für schrecklich, dass aufgrund der Interessen der wirtschaftlichen und politischen Eliten seit Beginn der rechtmäßigen Präsidentschaft von Pedro Castillo ein Umfeld der Konfrontation und Feindseligkeit gegen ihn aufrechterhalten wurde, das ihn dazu veranlasste, Entscheidungen zu treffen, die seinen Gegnern dienten entferne ihn.“

AMLO bezog sich auf Castillos Entscheidung, den peruanischen Putschistenkongress aufzulösen – eine Aktion, die in bestimmten Fällen von Obstruktion gemäß Artikel 134 der Verfassung des Landes erlaubt ist

Kolumbiens erster linksgerichteter Präsident, Gustavo Petro, schrieb ebenfalls: „Pedro Castillo wurde vom ersten Tag an in die Enge getrieben, weil er ein vom Volk gewählter Lehrer aus la Sierra [der ländlichen Bergregion in den Anden] war.“

„Als ich Pedro Castillo traf, versuchten sie [die rechte Opposition], in den Präsidentenpalast einzudringen, um seine Frau und seine Tochter festzunehmen“, erinnerte sich Petro.

„Er hat mich betrübt empfangen. Gegen ihn wurde bereits ein parlamentarischer Putsch entwickelt“, sagte der kolumbianische Präsident.

Am Tag des Putsches warnte auch Boliviens Präsident Luis Arce öffentlich: „Die peruanische Rechte hat von Anfang an versucht, die Regierung zu stürzen, die demokratisch vom Volk gewählt wurde, von den bescheidenen Klassen, die mehr Inklusion und soziale Gerechtigkeit anstreben.“

„Wir bedauern, was in der Schwesterrepublik Peru passiert ist, wo wir unsere Solidarität aussprechen“, sagte er.

Der bolivianische Präsident fügte hinzu: „Die ständige Belästigung durch antidemokratische Eliten gegen fortschrittliche, populäre und legitime Regierungen sollte von allen verurteilt werden.“

Boliviens ehemaliger Präsident Evo Morales , der 2019 selbst bei einem von den USA unterstützten rechten Putsch gestürzt wurde, sagte, der jüngste Putsch habe „einmal mehr gezeigt, dass die peruanische Oligarchie und das US-Imperium nicht akzeptieren, dass Führer, die Gewerkschaftsorganisatoren und Indigene sind, aufsteigen an die Regierung, um für die Menschen zu arbeiten.“

Morales fügte hinzu, dass „die politische Krise“ in Peru „durch die ständige Verschwörung des rechten Flügels von Fujimorista und rechtsgerichteter Medien gegen eine an der Wahlurne gewählte Regierung hervorgerufen wurde, deren ‚unverzeihliches Verbrechen‘ die Ärmsten vertrat“.

Morales twitterte später, dass der „Kongressputsch des rechten Flügels in Peru uns dazu aufruft, gründlich nachzudenken“.

„Eine vom Volk gewählte Regierung sollte niemals ihre ideologische Basis aufgeben oder sich von ihrer Militanz distanzieren. Zu denken, dass der rechte Flügel Präsidenten aus Volksbewegungen akzeptiert, ist der schlimmste historische Fehler“, warnte er.

Als das peruanische Volk in großen Protesten gegen den Putsch auf die Straße ging und die Freiheit von Castillo, Neuwahlen und eine neue Verfassung forderte, schrieb Morales am 12. Dezember:

„Beim Putsch im November 2019 stellten sich bescheidene Menschen der bewaffneten Unterdrückung der Putschisten in Bolivien entgegen. Beim Kongressputsch in Peru werden einfache Menschen mit der Repression des rechten Flügels konfrontiert, der Putschpläne plant. Die Patria Grande [Bewegung für die regionale Einheit Lateinamerikas] fordert Gerechtigkeit für unsere massakrierten Brüder.“

Morales meldete sich am 13. Dezember erneut zu Wort und erklärte:

„Wir schließen uns dem Schrei an, den Verteidiger des Lebens und der Menschenrechte fordern, dass die Massaker an unseren indigenen Brüdern in Peru gestoppt werden, dass sie ihre Stimme respektieren und eine Demokratie, die sie vertritt. Keine Regierung, deren Hände mit dem Blut des Volkes befleckt sind, ist legitim.“

