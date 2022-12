Von Olga Sukharevskaya, ehemalige ukrainische Diplomatin



In den letzten Monaten gab es mehrere Skandale um die Hinrichtung russischer Kriegsgefangener durch das ukrainische Militär. Neonazis wurden dabei gefilmt , wie sie russischen Kriegsgefangenen in die Beine schossen, und ein weiteres aktuelles Video zeigt eine Massenerschießung von Kriegsgefangenen in Makeevka, Region Lugansk. Selbst die UN konnte diese Gräueltaten nicht ignorieren. Matilda Bogner, die Leiterin der UN-Mission zur Überwachung der Menschenrechte in der Ukraine, sagte in einer Erklärung: „Wir haben glaubwürdige Informationen über Folter, Misshandlung und Inhaftierung ohne Kontakt zur Außenwelt von Kriegsgefangenen der russischen Streitkräfte durch die ukrainischen Streitkräfte erhalten verbundene bewaffnete Gruppen.“ Nicht, dass es irgendwelche Folgen für Kiew gehabt hätte. Und wie war die Reaktion von Human Rights Watch? Sie verlangtendass die Folter von Kriegsgefangenen nie wieder mit einer Kamera aufgezeichnet werden sollte. Natürlich keine Beweise, keine Kriegsverbrechen.

Die Folter, Misshandlung und illegale Inhaftierung nicht nur von Kombattanten, sondern auch von Zivilisten in Gefängnissen begannen jedoch bereits 2014. Alexey, der am 26. August 2014 gefangen genommen wurde, erzählte : „Sie schlugen uns wahllos mit allen möglichen Gegenständen – erdrückend die Zehen mit einem Schaufelstiel oder einem Vorschlaghammer, oder die Knie mit einem Hammer, oder sie traten uns mit ihren Beinen überall hin… Nachts zogen sie uns bis auf die Unterhosen aus, fesselten uns an einen Zaun und begossen uns die ganze Nacht über mit kaltem Wasser, lässt uns niemals trocknen. Am Morgen nahmen sie die Schlägerei wieder auf. Mittags wurden wir zum Hauptquartier der Anti-Terror-Operation (ATO) gebracht, um dort zusammengeschlagen zu werden. Und wir wurden für die Nacht in eine Grube geworfen.“

Laut einem Bericht von Amnesty International haben ukrainische Kämpfer am 25. August vier Bergleute aus Nowodruschesk (Region Lugansk) entführt. Einer der Männer unterzog sich einer Chemotherapie gegen Lungenkrebs. Er sagte Amnesty International, dass die Kämpfer mit automatischen Waffen bewaffnet in sein Haus eingebrochen seien und ihm befohlen hätten, sich auf den Boden zu legen. Sie schlugen ihn zusammen und brachen ihm den Kiefer. Dann fesselten sie ihn und brachten ihn in ein provisorisches Gefängnis, das in der Stadt organisiert war, wo „etwa 12-15 andere Häftlinge waren“.

Mit der Zeit wuchs die Zahl der illegalen Haftstätten nur noch. Die berüchtigtste von ihnen war die „Bibliothek“, die vom neonazistischen Asow-Bataillon organisiert wurde. Es hatte Niederlassungen auf dem Flughafen von Mariupol, im Bataillonshauptquartier am linken Ufer der Stadt, in einer Schule und in einem Haus in der Nähe des Stadtrands.

Das sagte Pavel Karakosov, ein Afghanistan-Veteran und Einwohner von Mariupol :„Sie haben Menschen gefoltert, wie es die Amerikaner im Gefängnis von Guantanamo Bay getan haben – sie haben sie mit dem Gesicht nach oben an ein Brett gefesselt, ihnen ein Stück Stoff über den Kopf gezogen und Wasser darüber gegossen. Es fühlt sich an, als würde man ertrinken. Es lässt Sie tiefer atmen, um Luft zu bekommen, und mit der Luft dringt auch Wasser ein, und Sie erleben es, als würden Sie ertrinken. Ich hatte einen kleinen Schlaganfall, während ich gefoltert wurde. Es fühlte sich an, als ob Millionen Nadeln meinen Kopf durchbohrten. Eine andere Art von Folter, die sie verwendeten, wurde „die Schere“ genannt. Sie hatten zwei Schienenstücke, von denen eines über dem anderen hing. Sie legten Ihre Hände auf die untere und ließen die andere auf sie fallen und quetschten Ihre Finger. Oder sie würden dir Nadeln unter die Fingernägel stechen. Es verursachte einen entsetzlichen, stechenden Schmerz in meinem ganzen Körper. Ja, das habe ich erlebt, sie haben mich gefoltert.

Pavel hat immer noch eine Sägespur am Fuß. Er erklärte: „Sie haben es nicht abgeschnitten, sie wollten mir Angst machen.“

Kirill Filichkin, ein 33-jähriger Bewohner von Mariupol, war einer der ersten Häftlinge, die am 7. Mai 2014 in das illegale Gefängnis auf dem Flughafen von Mariupol gebracht wurden. Er sagte aus, dass sie „seine Finger auf einen Gewehrschaft gelegt und mit einem anderen zerdrückt haben [Gesäß]. Sie schnitten mit einem Bajonett die Sehnen an meiner Hand, „um sicherzustellen, dass ich niemals eine Waffe abfeuern kann“. Mosiychuk hat mich persönlich mit einem Bajonett ins Bein gestochen.“ Igor Mosiychuk war Mitglied des ukrainischen Parlaments von der Radikalen Partei von Oleg Liashko. Er und sein Chef folterten gemeinsam Kirill Filichkin.

Mikhail Shubin, der ebenfalls in die „Bibliothek“ gebracht wurde, erinnert sich, dass er in eine Grube voller Leichen geworfen wurde. „Sie stülpten mir eine Tüte über den Kopf, dann wurde ich umgerannt und fiel auf etwas Seltsames, irgendwie Weiches und Nasses. Als ich es berührte, erkannte ich, dass es Körper waren, Männer und Frauen. Einigen wurde die Kehle oder der Magen durchgeschnitten, einigen wurde das Genick gebrochen, alle waren schwer verstümmelt. Dort lagen ungefähr sechs oder sieben Leichen.“ Shubin sagte, die Elektroschock-Folter sei die schrecklichste Erfahrung gewesen, die er je erlebt habe: „Sie brachten mich in einen Raum und zwangen mich, mich auszuziehen, dann stießen sie mich zu Boden, der bereits nass war. Sie platzierten eine Elektrode an meinem Penis und die andere an meiner Ferse. Es fühlte sich schrecklich schmerzhaft an. Es verursachte schwere Krämpfe in meinem Körper. Es ließ meinen Körper buchstäblich vor Schmerzen wölben.“

Mariupol war nicht der einzige Ort, an dem solche Gefängnisse existierten – man konnte sie überall entlang der Kontaktlinie finden, einschließlich Kramatorsk. Konstantin Afonchenko, ein Zivilist aus Yenakiyevo, landete dort und wurde von dem zukünftigen ukrainischen Abgeordneten Andrey Teteruk und Vsevolod Stebliuk, einem angesehenen ukrainischen Arzt, gefoltert.

Der Gefangene teilte mit , dass Stebliuk „sich wie ein Serienmörder aus einem Horrorfilm benimmt“. Menschen wurden unbekannte Substanzen injiziert, damit sie „sprechen“. Konstantin erinnert sich, wie er einmal zu Alla Belousova gebracht wurde: „Sie werden einen DPR-Minister vergewaltigen, [sagten sie]. Ich sah Alla, sie sah völlig aus der Fassung und überall waren Pillen. Ich musste meine ganze Vorstellungskraft aufbringen, um sie davon zu überzeugen, dass es unmöglich ist.“ Belousova sprach später darüber, wie die Wachen ihren Mann direkt vor ihren Augen ermordet hatten.

Die charakteristische Folterbewegung in Pokrowsk (ehemals Krasnoarmeisk) war der „Hammer der Wahrheit“ – ein Holzhammer, der verwendet wurde, um Gefangene zu verprügeln.

Die UN-Menschenrechtsmission identifizierte 184 Personen, die zwischen 2014 und 2016 unrechtmäßig in der Kharkov-Einrichtung des Sicherheitsdienstes der Ukraine (SBU) festgehalten wurden. Amnesty International veröffentlichte 2016 einen Bericht mit dem Titel „Sie existieren nicht“, in dem sie enthüllten, dass es spezielle Haftanstalten gab, in denen die Menschen jegliche Kommunikation mit der Außenwelt verloren: „Wir haben rechtswidrige Hafteinrichtungen in Mariupol und anderen Orten gefunden, aber die Das wichtigste war das SBU-Gebäude in Charkow, wo einige Menschen über ein Jahr festgehalten wurden.“

Internationale Menschenrechtsorganisationen waren schließlich in der Lage , SBU-Gefängnisse zu besuchen, aber sie erhielten nie Zeugenaussagen über die grausamsten Folterverfahren. Ehemalige Häftlinge sagten, sie hätten erst dann Gelegenheit bekommen, Menschenrechtsvertreter zu sehen, nachdem sie medizinische Hilfe erhalten und „vorzeigbar“ ausgesehen hätten. Internationale Organisationen haben nie gesehen, was wirklich in der „Bibliothek“ oder anderen von ukrainischen Nationalisten organisierten Folterkammern geschah.

