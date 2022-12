Die USA haben den Putsch in Peru angestachelt (World Beyond War)

Von Vijay Prashad und José Carlos Llerena Robles, World BEYOND War, 14. Dezember 2022

https://worldbeyondwar.org/the-u-s-egged-on-the-coup-in-peru/

Am 7. Dezember 2022 saß Pedro Castillo am letzten Tag seiner peruanischen Präsidentschaft in seinem Büro. Seine Anwälte gingen Tabellenkalkulationen durch, die zeigten, dass Castillo über einen Antrag im Kongress, ihn abzusetzen, triumphieren würde. Dies war das dritte Mal , dass Castillo vom Kongress herausgefordert wurde, aber seine Anwälte und Berater – darunter der frühere Premierminister Anibal Torres – sagten ihm, dass er in Meinungsumfragen einen Vorteil gegenüber dem Kongress habe (seine Zustimmungsrate war gestiegen) auf 31 Prozent, während der des Kongresses nur etwa 10 Prozent betrug).

Castillo stand im vergangenen Jahr unter enormem Druck einer Oligarchie, die diesen ehemaligen Lehrer nicht mochte . Überraschend kündigte er der Presse am 7. Dezember an, er werde „den Kongress vorübergehend auflösen“ und „eine außergewöhnliche Notstandsregierung einsetzen“. Diese Maßnahme besiegelte sein Schicksal. Castillo und seine Familie eilten zur mexikanischen Botschaft, wurden jedoch vom Militär entlang der Avenida España festgenommen, bevor sie dort ankommen konnten.

Warum unternahm Pedro Castillo den fatalen Schritt, den Kongress aufzulösen, wenn seinen Beratern – wie Luis Alberto Mendieta – klar war, dass er sich bei der Abstimmung am Nachmittag durchsetzen würde?

Castillo wurde trotz der Beweise unter Druck gesetzt. Seit seiner Wahl im Juli 2021 haben seine Gegnerin bei der Präsidentschaftswahl, Keiko Fujimori, und ihre Verbündeten versucht, seinen Aufstieg in die Präsidentschaft zu blockieren. Sie arbeitete mit Männern zusammen, die enge Verbindungen zur US-Regierung und ihren Geheimdiensten haben. Ein Mitglied von Fujimoris Team, Fernando Rospigliosi, hatte beispielsweise 2005 versucht , die US-Botschaft in Lima gegen Ollanta Humala, der 2006 bei den peruanischen Präsidentschaftswahlen antrat , einzubeziehen . Vladimiro Montesinos, ein ehemaliger CIA-Agent , der Zeit in einem Gefängnis in Peru verbüßt, schickte Botschaften an Pedro Rejas, einen ehemaligen Kommandanten der peruanischen Armee, um „zur US-Botschaft zu gehen und mit dem Geheimdienstoffizier der Botschaft zu sprechen“. um zu versuchen, die peruanischen Präsidentschaftswahlen 2021 zu beeinflussen. Kurz vor der Wahl schickten die Vereinigten Staaten eine ehemalige CIA-Agentin, Lisa Kenna, als ihre Botschafterin nach Lima. Sie traf sich am 6. Dezember mit dem peruanischen Verteidigungsminister Gustavo Bobbio und schickte am nächsten Tag einen denunzierenden Tweet gegen Castillos Antrag, den Kongress aufzulösen (am 8. Dezember erkannte die US-Regierung – durch Botschafter Kenna – Perus neue Regierung nach Castillos Absetzung an).

Eine Schlüsselfigur in der Druckkampagne scheint Mariano Alvarado gewesen zu sein, Operations Officer der Military Assistance and Advisory Group (MAAG), der effektiv als US-Verteidigungsattaché fungiert. Uns wird gesagt, dass Beamte wie Alvarado, die in engem Kontakt mit den peruanischen Militärgenerälen stehen, ihnen grünes Licht gegeben haben, gegen Castillo vorzugehen. Es heißt, der letzte Anruf, den Castillo entgegennahm, bevor er den Präsidentenpalast verließ, kam von der US-Botschaft. Wahrscheinlich wurde er gewarnt, in die Botschaft einer befreundeten Macht zu fliehen, was ihn schwach erscheinen ließ.

Vijay Prashad ist ein indischer Historiker, Redakteur und Journalist. Er ist Schreiber und Chefkorrespondent bei Globetrotter. Er ist Herausgeber von LeftWord Books und Direktor von Tricontinental: Institute for Social Research . Er ist Senior Non-Resident Fellow am Chongyang Institute for Financial Studies der Renmin University of China. Er hat mehr als 20 Bücher geschrieben, darunter The Darker Nations und The Poorer Nations . Seine neuesten Bücher sind „ Struggle Makes Us Human: Learning from Movements for Socialism “ und (mit Noam Chomsky) „ The Withdrawal: Iraq, Libyen, Afghanistan, and the Fragility of US Power“ .

José Carlos Llerena Robles ist ein beliebter Pädagoge, Mitglied der peruanischen Organisation La Junta und Vertreter der peruanischen Sektion von Alba Movimientos.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related