China wechselt von der Eindämmung der Infektion zur medizinischen Behandlung (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202212/1281870.shtml

China hörte ab Mittwoch auf, die tägliche Zahl asymptomatischer COVID-19-Fälle zu zählen, und führte gleichzeitig zweite Auffrischungsimpfungen für gefährdete Gruppen, einschließlich älterer Menschen und Menschen mit chronischen Krankheiten, ein. Bemühungen werden zugleich verstärkt, um den Bedarf der Öffentlichkeit an Medikamenten und Medikamenten und medizinische Versorgung zu decken.

Diese Schritte drängen den Fokus von Chinas COVID-19-Kampf weiter von der Eindämmung der Infektion auf die Stärkung der Ressourcen, um das medizinische System für die erste Austrittswelle zu stärken, ein wichtiger Schritt, der eine sichere und geordnete Wiedereröffnung für das Land garantiert, erklärten Epidemiologen.

Die kurze Zeit der angespannten medizinischen Ressourcen und der knappen Versorgung mit COVID-19-Materialien wird schließlich durch die Zusammenarbeit, Solidarität und die Top-Down-Koordinierungsbemühungen der Regierung überstanden, sagten Experten. Sie glauben, dass Chinas Weg zur Wiedereröffnung „sicher und geordnet“ sein wird, anstatt das, was ausländische Medien als „schwierig“ beschrieben haben. Das Land lockerte die Beschränkungen nur, als das Virus weniger tödlich war und Vorbereitungen getroffen wurden, im Gegensatz zu westlichen Ländern, die angesichts sogar tödlicher Varianten gezwungen waren, sich zu ergeben.

Das Land wird ab Mittwoch keine asymptomatischen COVID-19-Fälle mehr melden, da es schwierig ist, die Zahl der Infizierten ohne Symptome ohne Teststatistiken abzuschätzen, sagte die Nationale Gesundheitskommission in einer Erklärung am Mittwoch.

Li Qun, Direktor des Notfallzentrums des chinesischen Zentrums für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten (China CDC), erklärte, dass nicht nur stille Träger nicht mehr an Nukleintests teilnehmen, nachdem China 10 neue Maßnahmen erlassen hat, die die Notwendigkeit von Massentests aufheben, Sie müssen nicht in medizinischen Instituten behandelt werden. Daher besteht keine Notwendigkeit, diese Fälle zu melden, sagte Li und merkte an, dass diese Gruppe weiterhin die Gesundheitsüberwachung zu Hause durchführen werde, unter Anleitung und Diensten der medizinischen Einrichtungen an der Basis.

Langfristig wird das COVID-19-Management schließlich auf Klasse-C-Management herabgestuft und damit der Influenza gleichgestellt, die eine hohe Übertragbarkeit aufweist, aber nicht jeden Patienten im Krankenhaus behandeln muss, Zeng Guang, ehemaliger Chefepidemiologe der CDC sagte der Global Times.

COVID-19 wie Grippe zu behandeln und Fälle mit leichten Symptomen nicht mehr zu melden oder zu behandeln, bedeutet, dass medizinische Ressourcen auf die Rettung schwerer Fälle konzentriert werden können, sagte Zeng.

COVID-19 wurde am 20. Januar 2020 als Infektionskrankheit der Klasse B eingestuft, einen Tag nachdem Peking festgestellt hatte, dass es sich zwischen Menschen ausbreiten könnte. In der Ankündigung wurde jedoch darauf hingewiesen, dass es wie eine Krankheit der Kategorie A behandelt werden sollte, was es mit Beulenpest und Cholera gleichstellt.

Li sagte, dass COVID-19-Infektionen, obwohl die tägliche Zahl der stillen Träger nicht mehr gemeldet wird, weiterhin in verschiedenen Systemen überwacht werden, beispielsweise im Grippeüberwachungsmechanismus, um die Infektionskurve des Coronavirus zu untersuchen und wissenschaftliche Daten für weitere Entscheidungen bereitzustellen.

Am selben Tag führte der NHC auch einen Plan für eine zweite COVID-19-Impfstoff-Auffrischungsimpfungen für Hochrisikogruppen und Senioren über 60 Jahre ein. Zu den Personen, die die zweite Auffrischungsimpfung bekommen können, gehören Personen mit schweren Grunderkrankungen und Personen mit geringer Immunität.

Bis Dienstag hatten 86,6 Prozent der über 60-Jährigen in China einen vollständigen Impfzyklus abgeschlossen (zwei Impfungen), und 69 Prozent hatten die erste Auffrischungsimpfung (dritte Impfung) erhalten; 66,4 Prozent der über 80-Jährigen hatten die vollständige Impfung abgeschlossen und 42,3 Prozent hatten eine Auffrischimpfung, sagte Xia Gang, ein für Impfdienste zuständiger NHC-Beamter, auf einer Mittwochskonferenz.

Jetzt sollten die Ressourcen darauf konzentriert werden, gefährdete Gruppen zu schützen und die Behandlung schwerer Fälle zu gewährleisten und Todesfälle zu verhindern, sagte Zeng.

Schwerpunkt auf medizinische Behandlung

Der chinesische Vizepremier Sun Chunlan betonte am Dienstag auch, wie wichtig es sei, verschiedene Maßnahmen zur Optimierung der Prävention und Kontrolle von COVID-19 sorgfältig umzusetzen und einen reibungslosen Übergang der COVID-19-Reaktionsphasen des Landes sicherzustellen.

COVID-19-Fälle begannen zu steigen, nachdem China letzte Woche 10 neue Maßnahmen zur Optimierung seiner COVID-19-Reaktion veröffentlicht hatte, und viele Epidemiologen sagten voraus, dass die erste Austrittswelle innerhalb eines Monats ihren Höhepunkt erreichen würde. Peking ist das erste, das den Ansturm der Welle schultert.

Pekings Infektionszahl ist schwer einzuschätzen, da viele Menschen die Tests eingestellt haben. Ein öffentliches Konto der beliebten chinesischen Messaging-App WeChat führte jedoch eine Umfrage mit 8.023 Personen durch, und 51 Prozent gaben an, am Mittwochmorgen positiv getestet worden zu sein.

Die zweitklassigen Krankenhäuser der Hauptstadt hätten letzte Woche 19.000 Patienten mit grippeähnlichen Symptomen gemeldet, sagte ein Beamter am Montag. Auch den Apotheken gehen in den letzten Tagen die Medikamente zur Behandlung der Grippe aus.

Um das angespannte medizinische System zu bewältigen, hat Peking am Dienstag die Zahl der Fieberkliniken von 94 auf 303 erhöht, und die Stadt forderte Patienten mit leichten Symptomen auf, sich zu Hause zu erholen. Viele Patienten mit leichten Symptomen in der Hauptstadt behandeln sich selbst zu Hause und „überlassen das wertvolle medizinische System den Bedürftigen“, sagte die Bewohnerin Mavis Zhang, die kürzlich mit dem Virus infiziert wurde.

Ein Einwohner Pekings, der nur seinen Namen als Feng nannte, sagte, er sei am Dienstagabend in die Fieberklinik des Pekinger Chaoyang-Krankenhauses gegangen. Er rechnete mit einer langen Schlange, da Medien am Wochenende berichteten, dass die Menschen mehr als sechs Stunden auf den Empfang in der Klinik gewartet hätten. „Ein paar Dutzend Menschen, meist ältere Menschen, warteten sehr geordnet vor der Klinik … die Ärzte waren auch ruhig. Aber manchmal hörte ich die Ärzte husten, ich habe das Gefühl, dass sie es auch schwer haben“, sagte Feng.

Ein Arzt in einem Pekinger Krankenhaus sagte der Global Times, sein Krankenhaus habe diese Woche mehr Menschen in die Fieberklinik geschickt und eine „rote Zone“ für Patienten mit COVID-19 ausgewiesen. Die Stationen der „roten Zone“ sind speziell für Schwangere und Menschen mit chronischen Krankheiten oder mit schweren Symptomen konzipiert.

Bundesweit haben Krankenhäuser der zweiten Ebene und darüber am Mittwoch mehr als 14.000 Fieberambulanzen eröffnet; An der Basis gibt es 33.000 solcher Kliniken, sagte ein anderer NHC-Beamter und stellte fest, dass sich die Wartezeit außerhalb der Klinik an einigen Orten von durchschnittlich vier Stunden auf nur 40 Minuten verringert habe.

Nach Beschwerden über Arzneimittelknappheit haben fünf große Pharmaunternehmen in Peking ihre Produktion hochgefahren und 3,5 Millionen Schachteln mit Medikamenten im Zusammenhang mit COVID-19 an Tausende von medizinischen Instituten und Apotheken in Peking versandt.

‚Ordnung und Sicherheit‘ Einstellung

Seit China letzte Woche seine COVID-19-Reaktion optimiert hat, haben ausländische Medien eine weitere Runde der Verleumdungskampagne gestartet und es so dargestellt, als habe China es versäumt, das Virus einzudämmen, und sei schlecht auf die Infektionswelle vorbereitet. Die Financial Times „modellierte“ sogar, dass „eine Million Chinesen in den kommenden Wintermonaten Gefahr laufen, an COVID-19 zu sterben“, aufgrund einer gelockerten Politik.

Wang Guangfa, ein Experte für Atemwegserkrankungen am Ersten Krankenhaus der Universität Peking, sagte der Global Times, dass Chinas Lockerung seiner COVID-19-Politik nicht mit der flachen Haltung der westlichen Länder in den vergangenen Jahren identisch sei. „Sie gaben auf, weil sie unser System nicht hatten, das Virus durch Massentests und statisches Management in Schach zu halten. Omicron überträgt schneller, aber es hat eine relativ geringe Pathogenität. Wenn wir immer noch die alte Methode anwenden würden, um mit der Omicron-Welle fertig zu werden, der Preis wird unerträglich sein“, sagte Wang.

„Wir haben drei Jahre auf die Wiedereröffnung gewartet, mit reichlich Backup-Plänen, um mit der Austrittswelle fertig zu werden, sie waren gezwungen, sich angesichts sehr gefährlicher Varianten wie Delta zu ergeben“, sagte Wang.

Die Sterblichkeitsrate von Omicron liegt bei etwa 0,1 Prozent, ähnlich wie bei der gewöhnlichen Grippe, und die Infektion erreicht selten die Lungen, sagte Chinas führender Epidemiologe Zhong Nanshan letzte Woche der Nachrichtenagentur Xinhua. Die meisten Menschen erholen sich innerhalb von sieben bis zehn Tagen von der Variante, sagte er.

Darüber hinaus verstärkt China seine Vorbereitungen. Krankenhäuser im ganzen Land bemühen sich, ihre Vorbereitung auf mögliche Austrittswellen zu stärken. Ein Beamter des NHC sagte letzte Woche, dass die Krankenhäuser in den letzten Tagen schnell reagiert haben, um die Betten auf der Intensivstation zu erhöhen und die Kapazität der Intensivbetten auf 10 Betten pro 100.000 Menschen mehr als zu verdoppeln, gegenüber weniger als vier vor einem Monat.

Als Reaktion auf die Hypothese, dass Zehntausende von Menschen auf dem chinesischen Festland sterben könnten, in Bezug auf die Todesrate der tödlichen fünften COVID-19-Welle in Hongkong Anfang des Jahres, schloss der renommierte Epidemiologe Zhong aus. Er sagte, als die Welle Hongkong traf, waren weniger als 20 Prozent der über 60-Jährigen in der Stadt vollständig geimpft. Bis zum 8. Dezember hatten jedoch 68,86 Prozent der Altersgruppe auf dem Festland eine Auffrischungsimpfung erhalten. „Das reicht bei weitem nicht aus, aber es ist sicherlich besser als damals in Hongkong“, sagte Zhong.

