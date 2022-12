Massive Proteste zwingen Perus Präsidentin Dina Boluarte „Regierung“ dazu, Wahlen vorzuziehen (teleSUR)

https://www.telesurenglish.net/news/Massive-Protests-in-Peru-Force-Boluarte-to-Advance-Elections-20221212-0003.html

In den letzten 24 Stunden wurden starke Proteste in Andahuaylas, Lima, und in der Gemeinde Chala registriert, wo etwa 2.000 Menschen die Panamericana blockierten.

In den frühen Morgenstunden des Montags verhängte Perus Präsidentin Dina Boluarte den Notstand in „Gebieten hoher sozialer Konflikte“, wo Tausende von Bürgern auf die Straße gegangen sind, um ihren Rücktritt und die Durchführung von Parlamentswahlen zu fordern.

„Ich habe angeordnet, dass die Kontrolle über die innere Ordnung friedlich wiedererlangt wird, ohne die Grundrechte der Bürger zu beeinträchtigen“, sagte sie, nachdem eine brutale Repression der Polizei in der Stadt Andahuaylas zwei Bürger getötet hatte.

Boluarte übernahm die Präsidentschaft am 7. Dezember und ersetzte Pedro Castillo, der von den peruanischen Gesetzgebern abgesetzt wurde, nachdem er die Auflösung des Kongresses angeordnet, die Bildung einer „Notstandsregierung“ angekündigt und eine konstituierende Versammlung einberufen hatte.

Zunächst sagte Boluarte, sie werde ihre Amtszeit im Juli 2026 beenden. Nach den Protesten kündigte sie jedoch an, dass sie dem Kongress einen Gesetzentwurf vorlegen werde, um die Parlamentswahlen auf April 2024 vorzuziehen.

Sie erklärte, dass die Annahme des Gesetzentwurfs Verfassungsreformen impliziere, die für das schnellste Verfahren genehmigt werden sollten.

„Von jetzt an bis zu den Wahlen wird meine Regierung eine parlamentarische Vereinbarung zur Reform des politischen Systems fördern, die ein effizienteres, transparenteres und partizipativeres demokratisches Regierungssystem ermöglichen wird“, sagte Boluarte und fügte hinzu, dass diese Reform voraussichtlich jegliche Korruption beseitigen werde Praktiken und legitimieren politische Parteien.

Seit der Amtsenthebung des ehemaligen Präsidenten Castillo hat die Unzufriedenheit der Bürger an Zahl und Intensität zugenommen.

Starke Proteste wurden in den letzten 24 Stunden auch in Lima und in der Gemeinde Chala registriert, wo etwa 2.000 Menschen die Panamericana blockierten.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related