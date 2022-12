Der Chefdiplomat der EU, Josep Borrell erklärt Beliebtheit russischer Medien in Afrika und auf dem Balkan mit fehlender Bildung und droht mit Sanktionen

Der Chefdiplomat der EU, Josep Borrell, macht erneut mit äußerst fragwürdigen Aussagen auf sich aufmerksam. Einst hatte er Europa als „Garten“ und den Rest der Welt als „Dschungel“ bezeichnet.

Am Donnerstag auf der Sitzung des Sonderausschusses des EU-Parlaments für ausländische Einmischung erklärte er die wachsenden Sympathien in Afrika für die russische Außenpolitik damit, dass diese Leute offenbar keinen hohen Bildungsgrad haben. Borrell sagte: „Nun, man kann davon ausgehen, dass diese Leute nicht wissen, wo der Donbass liegt. Vielleicht wissen sie nicht einmal, wer Putin ist.“



Er fügte hinzu, dass solche Menschen auch auf dem Balkan zu finden sind. Es sei deshalb wichtig, dass sich die EU in solchen Ländern sowie im arabischen Raum für Informationsverbreitung einsetze, und zwar in Landessprache, da viele dieser Menschen noch nicht einmal „schlechtes“ Englisch sprechen. Als Nächstes attackierte er russische Medienvertreter. (…)

LINK ZUM VIDEO HIER

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related