Peru: Gericht erklärt die Habeas Corpus Petition für Pedro Castillo für unzulässig – Seine unmittelbare Freiheit ist gefährdet (teleSUR)

https://www.telesurenglish.net/news/Peru-Court-Declared-Inadmissible-The-Habeas-Corpus-To-Pedro-Castillo-20221210-0001.html

Das dritte Verfassungsgericht von Lima hat die zugunsten des ehemaligen peruanischen Präsidenten Pedro Castillo eingereichte Habeas-Corpus-Petition für unzulässig erklärt.

Richter John Paredes entschied, dass der von Castillos Verteidigung gestellte Antrag endgültig archiviert werden muss, und somit wurde die eingereichte Habeas-Corpus-Klage wegen der Art und Weise, wie der ehemalige Präsident von Polizeibeamten festgenommen wurde, für unzulässig erklärt.

Mit dem Beschluss dieses Gerichts ist die unmittelbare Freiheit von Castillo gefährdet.

In der Zwischenzeit hat die Außerordentliche Nationalversammlung der Sozialorganisationen von Peru an diesem Samstag ihre Unterstützung für die Schließung des Einkammerparlaments, die Forderung nach einer verfassungsgebenden Nationalversammlung und den Antrag auf sofortige Freilassung von Castillo bestätigt.

Darüber hinaus stimmten fast 200 Delegierte dieser Versammlung dem Aufruf zu einem landesweiten Streik für den 15. Dezember zu.

Seit vergangenem Mittwoch fordern Tausende Demonstranten die Freilassung Castillos und die Schließung des Kongresses, der die Entlassung des damaligen Präsidenten angeordnet hatte.

Stunden zuvor hatte der ehemalige Präsident die Auflösung des Kongresses und die Einsetzung einer Ausnahmeregierung angekündigt.

Die Streitkräfte und die Nationalpolizei unterstützten die Aktion nicht und erklärten sie für verfassungswidrig. Castillo wird jetzt in der Direktion für Spezialoperationen (DIROES) festgehalten.

Proteste wurden in Lima und in Regionen wie Arequipa, Trujillo, Ayaucho, Huancavelica, Huancayo, Puno und Cajamarca durchgeführt.

