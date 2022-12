NO alla limitazione della libertà di espressione! Dichiarazione sul procedimento preliminare contro Heinrich Bücker, Coop Anti-War Café di Berlino

Dichiarazione di Heinrich Bücker sul procedimento preliminare avviato nei miei confronti.

In occasione dell’invasione dell’Unione Sovietica da parte della Wehrmacht tedesca fascista nel giugno 1941, il 22

giugno 2022 il Coordinamento per la pace (Friko) di Berlino ha organizzato la commemorazione „Noi non

dimentichiamo!“ presso il memoriale sovietico nel Treptower Park.

A causa del discorso che ho tenuto a questa commemorazione e di una dichiarazione sul conflitto tra Russia e

Ucraina sul mio sito web, è stata avviata un’indagine preliminare nei miei confronti. Secondo una lettera dell’Ufficio

di polizia criminale di Berlino del 19 ottobre 2022, sono accusato da un avvocato berlinese di aver commesso un

reato. Si riferiscono all’articolo 140 del Codice penale tedesco (StGB) „Ricompensa e approvazione di reati“. Questo

può essere punito con la reclusione fino a tre anni o con una multa.

In Germania stiamo assistendo a un restringimento dello spazio di discussione e a massicce restrizioni della

libertà di espressione, causate da un’informazione unilaterale da parte dei media borghesi. In particolare, anche

a causa di prescrizioni legali, come il nuovo paragrafo 5 della sezione 130 del Codice penale tedesco (istigazione

delle masse), che criminalizza e persegue le opinioni non conformi allo Stato, ad esempio sulla guerra in Ucraina,

e che può essere legalmente messo sullo stesso piano della negazione dell’Olocausto – così come la già esistente

sezione 140 („Ricompensa e approvazione dei reati penali“).

Attualmente sono diversi gli individui su cui si concentrano le autorità investigative tedesche. Tendenze simili

vengono segnalate anche da altri Stati dell’UE.

Prima di tutto, il discrso oggetto di questo caso specifico e delle accuse contro di me:

Non dimentichiamo! Memoriale sovietico di Berlino. Il 22 giugno 1941

Il discorso si riferisce direttamente all’Operazione Barbarossa, cioè alla guerra di rapina e di sterminio condotta

dalla Germania fascista contro l’URSS, iniziata il 22 giugno 1941 e nella quale persero la vita circa 27 milioni di

cittadini dell’Unione Sovietica.

In questa guerra, i nazisti hanno distrutto completamente o parzialmente: 15 grandi città, 1710 città e 70.000

villaggi, quasi 60 milioni di edifici, 32.000 impianti industriali, 10.000 centrali elettriche, 60.000 km di ferrovie,

100.000 km di autostrade, 40.000 ospedali e centri medici, 64.000 scuole e collegi, 43.000 biblioteche, 44.000

teatri, circa 3.000 chiese e 400 musei. (Dati tratti dal libro „Fathers of Destruction“ del professor Brian Easlea,

Londra).

In questo discorso al memoriale sovietico, spiego che oggi la Germania sostiene i successori di quelle forze radicali e

russofobe di destra in Ucraina con cui la Germania fascista aveva già collaborato strettamente durante la Seconda

guerra mondiale. Mi riferisco poi al livello di ipocrisia con cui ora si propaganda un armamento ancora più forte

dell’Ucraina e si chiede, in modo del tutto irrealistico, che l’Ucraina vinca la guerra contro la Russia, o almeno che

non perda questa guerra. Allo stesso tempo, vengono approvati sempre più pacchetti di sanzioni contro la Russia.

E spiego che mi sembra incomprensibile che la politica tedesca sostenga nuovamente le stesse ideologie scioviniste

e soprattutto russofobe sulla base delle quali il Reich tedesco trovò volenterosi aiutanti nel 1941. Le SS e la

Wehrmacht usarono le organizzazioni nazional-fasciste ucraine come squadre repressive e omicide contro i propri

connazionali, inclusi milioni di uomini, donne e bambini ebrei. Sullo sfondo della strategia di guerra “terra bruciata”

da parte dei nazisti contro l’URSS, bisogna insistere sul fatto che tutte le persone si oppongano a qualsiasi

collaborazione con gli eredi delle bande omicide naziste in Ucraina. Con la stessa veemenza con cui ci opponiamo ai

movimenti populisti ed estremisti di destra in Germania, dobbiamo anche respingere con veemenza la retorica di

guerra emanata dalle formazioni neofasciste in Ucraina. Noi tedeschi non dobbiamo mai più essere coinvolti in una

guerra contro la Russia in alcun modo.



E tutto ciò dovrebbe ora servire da base per un procedimento penale.

Il mio reato: ho fatto pubblicamente riferimento a fatti storici, ovvero al coinvolgimento delle organizzazioni

ucraine (UPA e OUN) nei pogrom contro ebrei, polacchi e altri gruppi, nonché in altre operazioni di polizia e di

guerra nella guerra di aggressione non provocata della Germania nazista contro l’Unione Sovietica. Oggi, le

formazioni nazionaliste e neofasciste che si sono succedute in Ucraina hanno un’influenza massiccia sulla

politica, sulla guerra e sulla società. Ma questo non impedisce alla Germania di fornire un massiccio sostegno

militare e finanziario all’Ucraina dopo l’invasione dell’esercito russo. I soldati ucraini vengono addirittura

addestrati in Germania. Le condizioni dell’Ucraina dopo il sanguinoso colpo di Stato del 2014 sono ormai un tabù

nel nostro Paese. Negli anni precedenti, tuttavia, la notizia è stata riportata in dettaglio più volte.

Ma chi continua a raccontare in modo esauriente i fatti e la storia del conflitto in Ucraina deve ora fare i conti

con il rifiuto, la denigrazione e la censura.



Dobbiamo opporci a questa limitazione della libertà di espressione.

Proprio in quanto tedeschi, dovremmo cercare di capire apertamente e onestamente le ragioni russe

dell’intervento militare in Ucraina e anche perché la stragrande maggioranza della popolazione russa sostiene il

proprio governo e il proprio presidente.

alcuna diffidenza nei confronti della Russia, perché la rinuncia alla vendetta contro i tedeschi e la Germania ha

determinato la politica sovietica e poi anche russa dal 1945.

più spesso di fronte all’ostilità. Ci sono state ripetute provocazioni, su internet, via e-mail e, nei periodi in cui il bar

era chiuso, anche graffiti e danni alla porta d’ingresso. La sala dei clienti è tranquilla. Discutiamo con persone dalle

opinioni più diverse, anche sul tema della Russia.

Nella dichiarazione che ho pubblicato a marzo 2022 sulla guerra in Ucraina, che viene citata nelle accuse contro di

me, si legge esplicitamente:

„Siamo profondamente preoccupati per i drammatici eventi in Ucraina e auspichiamo una soluzione pacifica“.

Questa dichiarazione è stata firmata da centinaia di organizzazioni e singoli cittadini tedeschi e di altri Paesi.

Sosteniamo le stesse argomentazioni insieme a molti amici internazionali in un appello congiunto per la pace e

una posizione antimperialista sulla crisi in Ucraina.

LINKS:

Video del discorso del 22 giugno 1941: Noi non dimentichiamo! Memoriale sovietico di Berlino.

https://www.youtube.com/watch?v=BshdbeMaM50

Appello riguardo la guerra in Ucraina

https://bit.ly/3iQgNb0

Heinrich Bücker: Membro di DIE LINKE, Piattaforma Comunista, Membro di VVN-BdA – Associazione dei

Perseguitati del Regime Nazista, Lega degli Antifascisti – Membro del Frente Unido América Latina – Gruppo

Aufstehen Berlin-Mitte, Sostenitore dell’Alleanza per il Riscaldamento, il Pane e la Pace – Membro del Consiglio

Direttivo del Consiglio Tedesco per la Pace e.V. , rappresentante per Berlino del movimento internazionale per la

pace World Beyond War – Welt jenseits von Krieg.

