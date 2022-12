(…) Dass sich die EU-Bürokratie schon lange auf ein großes und dichtes Netz von NGOs stützt, um politische Entscheidungsprozesse outzusourcen und sich durch deren vermeintliches Fachwissen zu legitimieren, ist nicht neu. Das NGOs in ihrer Öffentlichkeitsarbeit als unabhängig und politisch neutral gelten, hilft dabei ungemein. Allerdings hat dieses Image nur wenig mit der Realität zu tun. (…)

