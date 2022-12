Ein Fahrplan?

Ein Fahrplan zur Rückkehr zu Wahrheit und Gerechtigkeit wäre sehr nötig, wird aber an den imperialistischen Denk- und Verhaltensstrukturen des Westens scheitern – und die Linkspartei ist mittenmang!

Nach all den Lügen und gebrochenen Versprechen seit 1989-90 glaubt in Moskau und ganz Russland niemand mehr an irgendwelche Zusagen, wenn nicht eigene militärische Schlagkraft vorhanden ist, um sie durchzusetzen.

Das ist auch die Schuld der ermatteten deutschen Friedensbewegung und der angeblichen demokratischen und „Friedenspartei“ Die Linke, die nun auf NATO-Kurs übergeht.

Kein Wort in ihrer Funktionärserklärung davon,

– dass die Ukraine 2013-14 unter ein von der USA-NATO gesponsertes neofaschistisches, putschistisches Regime geraten ist, das die Rechte der russischsprachigen Hälfte der Bevölkerung des Landes mit Füßen tritt und (ähnlich wie Polen und die Baltenländer) seine Existenz mit dem Vormarsch der NATO verbindet; ein nach 1999 (dem Jugoslawienkrieg) erneuter schwerer Verstoß des Westens gegen die hehren Prinzipien von Rechtsstaat, Demokratie und friedlicher Lösung der Probleme;

– dass dieses Kiewer Regime seit 8 Jahren Krieg gegen die eigene Bevölkerung, gegen bekennende ethnische Russen und somit „Separatisten“, führt und dabei allein in Donezk bisher 6.365 Zivilisten, darunter viele Kinder, durch gezielten Beschuss der Stadtzentren und Wohngebiete umgebracht hat;

– dass dieses Regime die „Souveränität“ des Landes schon lange aufgegeben und an die USA verkauft hat, um als Rollbahn für die nukleare und konventionelle Erpressung Russlands zu dienen; dass sich Russland im Grunde also verteidigt, wenn es angreift;

– dass es in der zitierten „geopolitischen Auseinandersetzung“ nämlich stets Angreifer und Angegriffene gibt : Die NATO selbst und ihre 30 Jahre dauernde Ostexpansion unter Bruch jeglicher Zusagen und Verträge werden „selbstverständlich“ nicht erwähnt.

Russland solle seine Truppen zurückziehen – ja, wohin denn? Geht es in eure Köpfe : Die Krimbevölkerung bilden mehrheitlich Russen, die Donbass-Bevölkerung sind mehrheitlich immer Russen gewesen – ihre nationale Unterdrückung kommt bei den versammelten Linkspartei-Funktionären nicht vor! Rund die Hälfte der Ukraine hat vor 2014 immer für die „prorussische“ Partei der Regionen gestimmt – von Odessa bis Charkow! (Heute sind alle solchen Parteien verboten, heute ist es zu gefährlich, sich dazu zu bekennen.)

Kein Wort davon, dass Deutschland auf Kiew (!) hätte Einfluss nehmen müssen, die Verträge zu erfüllen, die es unterschrieben hat (Doc. Res. UNSC 2022(2015)), es aber in sauberer Arbeitsteilung mit den USA und Britannien („good guy – bad guy“) unterlassen hat, während sich das Regime mit massiver westlicher Hilfe für den nächsten Krieg rüstete.

Dass China und Indien auf Russland Einfluss nehmen, sich zurückzuziehen, ist auch ein Traum des Hauses Baerbock, aber pure Phantasie.

Frau Merkel gab jedenfalls gerade zu, dass man Russland zweimal „über den Löffel balbiert“ hat – einmal mit der Illusion einer friedlichen Regelung in Kiew 2014, worauf der Putsch de Faschisten folgte, dann mit den Abkommen Minsk-1 und Minsk-2, die Kiew mit westlicher Billigung niemals einzuhalten gedachte. Was seit dem Frühjahr 2021 sogar amtlich erklärt wurde! (Die Linskpartei hat dagegen m.W. nie protestiert.)

„Türkei und Saudi-Arabien“, das ist wohlfeil, ihr „Linken“: Dass die Masse der Völkerrechtsverletzungen in der Zeit seit 1990 auf die USA entfiel, aber auch Frankreich und Britannien immer dabei waren (Irak, Syrien, Libyen), wird einfach unterschlagen! (Da konnte sich Deutschland heraushalten – warum nicht auch jetzt?)

Sogar den Unsinn mit dem formulierten „Sondervermögen“, das in Wirklichkeit ein Kriegsvorbereitungskredit ist, wird von diesen Funktionären mitgemacht – es ist zum Erbrechen! Aber richtig: mit 100 Milliarden wäre die ökologische Wende wohl zu machen – wenn sich nicht die Grünen gerade für den Kriegskurs sowie x Laufzeitverlängerungen und Energieträgerimporte aus Musterdemokratien wie den arabischen Dynastien entschieden hätten…

Volker Wirth, Berlin

