Die chinesisch-arabischen Beziehungen eröffnen ein neues Kapitel. (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202212/1281635.shtml

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping beendete am Samstag seine Reise nach Saudi-Arabien, seine erste Reise in die Region des Nahen Ostens nach dem 20. Nationalkongress der Kommunistischen Partei Chinas, der auch ein beispielloses diplomatisches Ereignis mit der arabischen Welt war. Die Reise hat nicht nur in wirtschaftlicher und handelspolitischer Hinsicht zu fruchtbaren Ergebnissen geführt, sondern auch gezeigt, dass China nicht nur weiterhin die Rolle eines Beitragenden zur regionalen Entwicklung spielen wird, sondern auch zunehmend zum Frieden im strategisch wichtigen Nahen Osten beitragen wird, stellten Experten fest.

Xi verließ Riad am Samstag, nachdem er am ersten Gipfeltreffen zwischen China und den arabischen Staaten und am Gipfeltreffen des China-Gulf Cooperation Council (GCC) teilgenommen und Saudi-Arabien vom 7. bis 10. Dezember einen Staatsbesuch abgestattet hatte.

Während seines Aufenthalts in Saudi-Arabien habe Xi auch bilaterale Treffen mit fast 20 arabischen Führern abgehalten, sagte Wang Yi, Staatsrat und Außenminister Volksrepublik China.

Wang nannte die Teilnahme von Xi am ersten Gipfeltreffen zwischen China und den arabischen Staaten und am China-GCC-Gipfel sowie seine Treffen mit Führern Saudi-Arabiens ein weiteres großes Pionierunternehmen in Chinas Diplomatie und sagte, dies habe die strategische Entscheidung Chinas und der arabischen Länder zur Stärkung der Solidarität demonstriert Koordination angesichts globaler Herausforderungen.

Fruchtbare Ergebnisse

Nach dem ersten Gipfeltreffen zwischen China und den arabischen Staaten am Freitag gaben die Staats- und Regierungschefs Chinas und der Mitgliedstaaten der Arabischen Liga die Erklärung von Riad ab, in der sie sich darauf einigten, die Zusammenarbeit zu stärken und die strategische Partnerschaft zwischen China und den arabischen Ländern auszubauen. China und die arabischen Staaten verpflichten sich, die chinesisch-arabische Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen durch die Mechanismen im Rahmen des China-Arab States Cooperation Forum zu vertiefen. Die Erklärung betonte, dass die arabischen Staaten fest am Ein-China-Prinzip festhalten, China bei der Wahrung seiner Souveränität und territorialen Integrität unterstützen und bekräftigen, dass Taiwan ein untrennbarer Teil des chinesischen Territoriums ist.

China und die Staaten des GCC einigten sich am Freitag auch darauf, ihre strategische Partnerschaft zu stärken, indem sie eine gemeinsame Erklärung herausgaben, um die Bedeutung zu betonen, ihre strategische Partnerschaft in Bereichen wie Politik, Wirtschaft und Kultur in eine neue Ära zu führen.

China und Saudi-Arabien veröffentlichten am selben Tag eine gemeinsame Erklärung, in der sie bekräftigten, die Beziehungen zwischen China und Saudi-Arabien weiterhin zu einer Priorität in ihren jeweiligen Außenbeziehungen zu machen und ein Modell der Solidarität und Zusammenarbeit zum gegenseitigen Nutzen zwischen den Entwicklungsländern aufzubauen. Die beiden Länder einigten sich auch darauf, die umfassende strategische Partnerschaft um ein halbjährliches Treffen zwischen den beiden Staatsoberhäuptern zu erweitern und regelmäßige hochrangige Gespräche unter der Leitung von Ministerpräsidenten zu verbessern.

„Wir werden weiterhin sehr eng zusammenarbeiten, um nicht nur den Interessen unseres Landes zu dienen, sondern auch den Interessen des Weltfriedens und der globalen Zusammenarbeit“, antwortete der saudi-arabische Außenminister Prinz Faisal bin Farhan Al Saud auf eine Frage angesprochen von einem Reporter der Global Times während einer Pressekonferenz in Riad am Freitagabend.

China als wichtigster Schlüsselpartner Saudi-Arabiens sei eine der Prioritäten des Königreichs in der Außenpolitik des Landes, und Saudi-Arabien sei sehr zufrieden, dass es eine starke Arbeitsbeziehung mit China habe, sagte der Minister.

China setze sich nicht für geopolitische kleine Cliquen ein und mache keine Berechnungen für geopolitische Interessen, und es behandle arabische Länder mit Aufrichtigkeit, was von Ländern in der Region weithin begrüßt werde, bemerkte Wang. Viele Führer der regionalen Länder sagten, dass es keine Obergrenze für die freundschaftliche Zusammenarbeit mit China gebe, sagte er.

„Meiner Meinung nach ist dieser Besuch ein Meilenstein in der Geschichte der chinesisch-arabischen Beziehungen, markiert die kontinuierliche Entwicklung der chinesisch-arabischen Freundschaft und leitet eine neue Ära der Zusammenarbeit und Koordination ein“, sagte Firas Fadel Hassan, Redakteur der Emirates News Agency , gegenüber der Global Times.

Es hat eine Gelegenheit für eine sprunghafte Entwicklung der chinesisch-arabischen Beziehungen geboten. Die Gipfel betonten die Wichtigkeit und Notwendigkeit, den strategischen Austausch und die Koordination zwischen befreundeten Ländern zu stärken und zu vertiefen, und verpflichteten sich, den Weltfrieden und die globale Entwicklung zu fördern und die Interessen der Golf- und arabischen Länder zu schützen, sagte Hassan.

Chinas Vorschläge während des Gipfeltreffens würden dazu beitragen, die Entwicklung beider Seiten zu fördern, die wirtschaftliche Situation zu verbessern und den Lebensstandard sowohl der Chinesen als auch der Araber zu verbessern, fuhr der Herausgeber fort. Sie werden den internationalen Handel fördern, Chinas internationales Image verbessern, Chinas internationale Wettbewerbsfähigkeit stärken und gleichzeitig die Entwicklung der arabischen Länder fördern.

Neben dem Energiesektor, in dem China und die Golfstaaten die Zusammenarbeit vertieft haben, vereinbarten die beiden Seiten, die Zusammenarbeit in vielen neuen Bereichen zu erkunden, insbesondere in Spitzentechnologien wie 5G und 6G, der digitalen Wirtschaft und der Raumfahrt, was den Trend der Zusammenarbeit widerspiegelt zwischen China und arabischen Ländern in der Zukunft.

„Diese Meilenstein-Gipfel verbessern die Kooperationsmechanismen zwischen China und den arabischen Ländern erheblich und machen die zukünftigen Interaktionen auf hoher Ebene zwischen den beiden Seiten häufiger und bedeutender“, sagte Liu Zhongmin, Professor am Middle East Studies Institute der Shanghai International Studies University, sagte der Global Times am Sonntag.

Die Treffen waren auch beispiellos, sie zogen fast alle arabischen Länder an und deckten so viele Bereiche wie möglich ab, von Handel und Wirtschaft bis hin zu Kultur und persönlichem Austausch, bemerkte Liu. „Sie beinhalteten auch strategische Koordination, einschließlich der von China vorgeschlagenen Global Security Initiative und Global Development Initiative, die China und den arabischen Ländern helfen, gemeinsam mit zunehmenden Unsicherheiten in der globalen Governance fertig zu werden“, sagte er.

Rolle Chinas

Der Westen hat diese beispiellose Interaktion zwischen China und der Region des Nahen Ostens in den letzten Tagen genau beobachtet, da es einen unvermeidlichen Vergleich zwischen dem Besuch von Xi und dem Besuch von US-Präsident Joe Biden im Juli gibt, als er den arabischen Führern sagte, dass die USA wird den Nahen Osten nicht verlassen.

Nach Xis Besuch wird der chinesische Vizepremier Hu Chunhua laut der Nachrichtenagentur Xinhua die Vereinigten Arabischen Emirate und den Iran auf einer viertägigen Reise besuchen, die am Samstag beginnt.

Einige chinesische Experten glauben, dass China nicht nur die Entwicklung des Nahen Ostens weiter vorantreiben, sondern auch weiterhin als Hüter des Friedens in der Region fungieren wird, insbesondere nachdem der chinesische Spitzenführer in den jüngsten gemeinsamen Erklärungen auf regionale Sicherheitsfragen von Palästina über Jemen bis Libyen eingegangen ist mit arabischen Ländern und GCC.

Beispielsweise einigten sich beide Seiten in der gemeinsamen Erklärung zwischen China und Saudi-Arabien auf die Notwendigkeit, die gemeinsame Zusammenarbeit zu verstärken, um den friedlichen Charakter des iranischen Nuklearprogramms sicherzustellen. Beide Seiten forderten den Iran auch auf, mit der Internationalen Atomenergiebehörde zusammenzuarbeiten, das Nichtverbreitungsregime aufrechtzuerhalten und die Achtung der Grundsätze der guten Nachbarschaft und der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten der Staaten zu betonen.

In der gemeinsamen Erklärung zwischen China und GCC betonten die Staats- und Regierungschefs in Bezug auf die Frage der drei Inseln – Greater Tunb, Lesser Tunb und Abu Musa – ihre Unterstützung für alle Friedensbemühungen, einschließlich der Initiative und Bemühungen der VAE für Verhandlungen im Einklang mit den Normen des Völkerrechts.

„Im Einklang mit der von China vorgeschlagenen Globalen Sicherheitsinitiative möchte China eine konstruktive Rolle bei den Sicherheitsfragen im Nahen Osten spielen, betont die Bedeutung der Solidarität und drängt auf eine gemeinsame und nachhaltige Sicherheitsperspektive“, sagte Liu.

Da sich die USA auf eine strategische Kontraktion im Nahen Osten einlassen und den Wettbewerb mit China und Russland verschärfen, sinken auch die allgemeine Fähigkeit und Bereitschaft der USA, im Nahen Osten zu investieren, aber sie hoffen, dass die Länder des Nahen Ostens bei ihrer Strategie zur Energiekontrolle zusammenarbeiten werden Preise und die Verhängung von Sanktionen gegen Russland, sagten einige Experten.

„Mehr Länder des Nahen Ostens vermeiden es, sich für eine Seite zu entscheiden, und nehmen eine ausgewogene Haltung unter den Großmächten ein. Die jüngsten Gipfeltreffen und der hochrangige Empfang Saudi-Arabiens zeigen alle, dass die Bedeutung und der wachsende Einfluss Chinas in der Region unbestreitbar sind“, sagte Liu.

