#Ukraine: Oberkommandierender der Streitkräfte bekennt sich zum ukrainischen Faschistenführer Stepan Bandera!

Der Oberkommandierende der ukrainischen Streitkräfte hat sich mit einem Posting in den sozialen Medien zum Faschistenführer #Stepan_Bandera bekannt.

#Walerij_Saluschnyj ist ein ukrainischer General und seit 2021 Oberkommandierender der Streitkräfte der Ukraine. Das Präsidialamt unter Präsident #Selenskyj sieht seine wachsende Beliebtheit in der Bevölkerung wegen seinen militärischen Erfolgen als Bedrohung an.

Stepan Andrijowytsch #Bandera war bis zu seinem Tod ein überzeugter ukrainischer Faschist und Partner der Nazis bei ihrem Angriffskrieg gegen die #Sowjetunion.

Seine Truppen unterstützen voller Begeisterung die Einsatzgruppen von #Reinhard_Heydrich bei der Erschießung von 33.771 jüdischen #Ukrainer am 29. und 30. September 1941 auf dem Gebiet der Hauptstadt #Kiew.

