Krieg, so scheint es, war die einzige Option, die Russlands Gegner je in Betracht gezogen hatten. – Von Scott Ritter (Consortium News)

Die jüngsten Äußerungen der ehemaligen deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel werfen ein Licht auf das doppelzüngige Spiel, das Deutschland, Frankreich, die Ukraine und die Vereinigten Staaten im Vorfeld des russischen Einmarsches in die Ukraine im Februar gespielt haben.

Während der so genannte „kollektive Westen“ (die USA, die NATO, die EU und die G7) weiterhin behauptet, Russlands Einmarsch in die Ukraine sei ein Akt „unprovozierter Aggression“ gewesen, ist die Realität eine ganz andere: Russland wurde vorgegaukelt, es gebe eine diplomatische Lösung für die Gewalt, die nach dem von den USA unterstützten Maidan-Putsch in Kiew 2014 in der ostukrainischen Region Donbass ausgebrochen war.

Stattdessen wollten die Ukraine und ihre westlichen Partner lediglich Zeit gewinnen, bis die NATO ein ukrainisches Militär aufbauen konnte, das in der Lage ist, den Donbass in seiner Gesamtheit zu erobern und Russland von der Krim zu vertreiben.

In einem Interview mit dem Spiegel spielte Merkel letzte Woche auf den Münchner Kompromiss von 1938 an. Sie verglich die Entscheidungen, die der ehemalige britische Premierminister Neville Chamberlain gegenüber Nazi-Deutschland treffen musste, mit ihrer Entscheidung, die ukrainische Mitgliedschaft in der NATO abzulehnen, als das Thema auf dem NATO-Gipfel 2008 in Bukarest zur Sprache kam.

Indem sie die NATO-Mitgliedschaft hinauszögerte und später auf das Minsker Abkommen drängte, glaubte Merkel, der Ukraine Zeit zu verschaffen, um einem russischen Angriff besser widerstehen zu können, so wie Chamberlain glaubte, dem Vereinigten Königreich und Frankreich Zeit zu verschaffen, um ihre Kräfte gegen Hitlerdeutschland zu sammeln.

Die Schlussfolgerung aus diesem Rückblick ist verblüffend. Vergessen Sie für einen Moment die Tatsache, dass Merkel die Bedrohung durch Hitlers Nazi-Regime mit der durch Wladimir Putins Russland verglich, und konzentrieren Sie sich stattdessen auf die Tatsache, dass Merkel wusste, dass die Aufnahme der Ukraine in die NATO eine russische militärische Reaktion auslösen würde.

Anstatt diese Möglichkeit gänzlich auszuschließen, verfolgte Merkel stattdessen eine Politik, die die Ukraine in die Lage versetzen sollte, einem solchen Angriff standzuhalten.

Ein Krieg, so scheint es, war die einzige Option, die Russlands Gegner jemals in Betracht gezogen hatten.

Putin: Minsk war ein Fehler

Merkels Äußerungen decken sich mit denen, die der ehemalige ukrainische Präsident Petro Poroschenko im Juni gegenüber mehreren westlichen Medien gemacht hatte. „Unser Ziel“, so Poroschenko, „war es, erstens die Bedrohung zu stoppen oder zumindest den Krieg zu verzögern – um acht Jahre für die Wiederherstellung des Wirtschaftswachstums und den Aufbau schlagkräftiger Streitkräfte zu gewinnen.“ Poroschenko machte deutlich, dass die Ukraine nicht in gutem Glauben an den Verhandlungstisch über die Minsker Vereinbarungen gekommen war.

Zu dieser Einsicht ist auch Putin gekommen. Bei einem kürzlichen Treffen mit russischen Ehefrauen und Müttern russischer Truppen, die in der Ukraine kämpfen, darunter auch einige Witwen gefallener Soldaten, räumte Putin ein, dass es ein Fehler war, den Minsker Vereinbarungen zuzustimmen, und dass das Donbass-Problem damals mit Waffengewalt hätte gelöst werden müssen, vor allem angesichts des Mandats, das ihm die russische Duma erteilt hatte, um den Einsatz russischer Streitkräfte in der „Ukraine“ und nicht nur auf der Krim zu genehmigen.

Putins verspätete Einsicht sollte all jenen im Westen einen Schauer über den Rücken jagen, die von dem Irrglauben ausgehen, dass der russisch-ukrainische Konflikt nun irgendwie auf dem Verhandlungswege gelöst werden kann.

Keiner von Russlands diplomatischen Gesprächspartnern hat auch nur ein Minimum an Integrität bewiesen, wenn es darum geht, ein echtes Engagement für eine friedliche Lösung der ethnischen Gewalt zu zeigen, die von den blutigen Ereignissen auf dem Maidan im Februar 2014 ausging, bei denen ein von der OSZE zertifizierter, demokratisch gewählter ukrainischer Präsident gestürzt wurde.

Reaktion auf den Widerstand

Als sich russischsprachige Menschen im Donbass gegen den Putsch wehrten und diese demokratische Wahl verteidigten, erklärten sie ihre Unabhängigkeit von der Ukraine. Die Antwort des Kiewer Putschregimes war ein acht Jahre andauernder brutaler Militärangriff gegen sie, bei dem Tausende von Zivilisten getötet wurden. Putin wartete acht Jahre, bis er die Unabhängigkeit anerkannte, und startete dann im Februar eine groß angelegte Invasion im Donbass.

Zuvor hatte er darauf gehofft, dass die von Deutschland und Frankreich garantierten und vom UN-Sicherheitsrat (einschließlich der USA) einstimmig gebilligten Minsker Vereinbarungen die Krise lösen würden, indem sie dem Donbass Autonomie gewähren und gleichzeitig Teil der Ukraine bleiben würden. Doch Kiew hat die Vereinbarungen nie umgesetzt und wurde vom Westen auch nicht ausreichend dazu gedrängt, dies zu tun.

Die Abgehobenheit des Westens, als jede Säule der vermeintlichen Legitimität bröckelte – von den OSZE-Beobachtern (von denen einige laut Russland dem ukrainischen Militär gezielte Informationen über russische Separatisten lieferten) bis hin zum Normandie-Format von Deutschland und Frankreich, das sicherstellen sollte, dass die Minsker Vereinbarungen umgesetzt werden; bis hin zu den Vereinigten Staaten, deren selbsternannte „defensive“ Militärhilfe für die Ukraine von 2015 bis 2022 kaum mehr als ein Wolf im Schafspelz war – all dies unterstreicht die harte Realität, dass es nie eine friedliche Lösung für die dem russisch-ukrainischen Konflikt zugrunde liegenden Probleme geben wird.

Und es wird sie auch nie geben.

Krieg, so scheint es, war die vom „kollektiven Westen“ angestrebte Lösung, und Krieg ist die von Russland heute angestrebte Lösung.

Wer den Wind sät, wird den Sturm ernten.

Wenn man darüber nachdenkt, hatte Merkel nicht unrecht, als sie München 1938 als Vorläufer der heutigen Situation in der Ukraine anführte. Der einzige Unterschied besteht darin, dass es hier nicht um edle Deutsche ging, die versuchten, die brutalen Russen aufzuhalten, sondern um doppelzüngige Deutsche (und andere Westler), die gutgläubige Russen täuschen wollten.

Das wird weder für Deutschland noch für die Ukraine noch für all jene gut ausgehen, die sich in den Mantel der Diplomatie gehüllt haben, während sie das Schwert, das sie hinter ihrem Rücken trugen, verbargen.

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des U.S. Marine Corps, der in der ehemaligen Sowjetunion bei der Umsetzung von Rüstungskontrollverträgen, im Persischen Golf während der Operation Wüstensturm und im Irak bei der Überwachung der Abrüstung von Massenvernichtungswaffen diente. Sein jüngstes Buch ist Disarmament in the Time of Perestroika (Abrüstung in der Zeit der Perestroika), erschienen bei Clarity Press.

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und können sich mit denen von Consortium News decken oder auch nicht.

