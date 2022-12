Nächste Kundgebung Samstag, 10. Dezember

vor der US-Botschaft am Pariser Platz

FÄLLT AUS

wir treffen uns im Coop Anti-War Cafe

Rochstr. 3 – ab 14 Uhr

