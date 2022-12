In den letzten Jahren ist die Ukraine aufgrund explosiver politischer Entwicklungen in den Mainstream-Medien aufgetaucht. Angefangen bei der „Orangenen Revolution“ im November 2004 bis hin zum Staatsstreich des Euromaidan, der von mehreren faschistischen Organisationen durchgeführt und von der US-Regierung unterstützt und propagiert wurde.

Angesichts des jüngsten Anstiegs des ukrainischen Ultranationalismus und des Aufstiegs faschistischer Gruppen sowohl innerhalb der ukrainischen politischen Sphäre als auch in den oberen Rängen der militärischen Hierarchie ist es entscheidend, seine historischen Ursprünge zu verstehen, beginnend mit der ukrainischen Zusammenarbeit mit Nazideutschland während des Weltkriegs II. Am 22. Juni 1941 begann der Einmarsch der Nazis in die Sowjetunion unter dem Namen Unternehmen Barbarossa. Der ursprüngliche Zweck der Operation war die Eroberung der westlichen Sowjetunion, um einen „Lebensraum“ für ethnische Deutsche zu schaffen, um ehemalige Sowjetgebiete umzusiedeln und neu zu bevölkern. Die dort bereits lebenden Slawen sollten als Sklavenarbeiter eingesetzt werden, um den Achsenmächten zu helfen und die in diesem Teil der Sowjetunion verfügbare landwirtschaftliche Produktion zu beschlagnahmen (Norman, 1973). Die Vernichtung und der Völkermord an den slawischen Völkern,

Die Operation Barbarossa war zunächst sehr erfolgreich, wobei die Hauptlast der Offensive von der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik getragen wurde. Zu Beginn des Krieges betrug die Bevölkerung der Ukraine 23,2 Millionen, jedoch wurden in dem, was genau als der eigene Holocaust der Ukraine bezeichnet werden könnte, bis zum Ende des Krieges 3.000.000 Ukrainer und andere Nichtjuden hingerichtet, weitere 2.300.000 Ukrainer wurden getötet oder deportiert, um die „Germanisierung“ des ukrainischen Territoriums zu ermöglichen (Gregorovich, 1995).

Nach der ersten Eröffnung der Operation Barbarossa erließ Hitler am 17. Juli 1941 einen offiziellen Erlass, der festlegte, wie die von den Nazis besetzte Ukraine von einem von den Nazis ernannten Zivilregime regiert werden sollte, das als Reichskommissariat Ukraine (RKU) bekannt ist und von der NSDAP kontrolliert wird regionales Ostpreußen Branchenführer Erich Koch (Eher, 1946). Die RKU wurde mit der Befriedung der Ukraine, der Vernichtung politischer Dissidenten und derer, die den Prozess der nationalsozialistischen Nachkriegsexpansion stören würden, sowie der allgemeinen Ausbeutung der ukrainischen Ressourcen und Menschen zur Förderung der Ziele des Dritten Reiches beauftragt .

Neben der Gründung der RKU kümmerte sich Heinrich Himmler persönlich um die Bildung der Ukrainischen Hilfspolizei (UAP) (Shapiro et. al., 2005). Diese UAP selbst wurde in zwei verschiedene Kategorien aufgeteilt. Die erste, bekannt als „Schutzmannschaft“ oder „Schutzteam“, hatte die Aufgabe, antijüdische Gräueltaten zu verüben und den pro-sowjetischen Partisanenwiderstand im größten Teil der Ukraine zu bekämpfen. Die zweite Gruppe wurde einfach als „Ukrainische Polizei“ bezeichnet, die unter der Führung der berüchtigten Nazi-Schutzstaffel (SS) operierte und besondere Autonomie von der RKU erhielt (Bewersdorf, 2008). Die UAP waren die Haupttäter in dem Teil des Holocaust, der sich in der Ukraine ereignete. Allein in der Region Wolhynien ermordeten die ukrainischen Polizeieinheiten 150.000 Juden,

Zuletzt und vielleicht am berüchtigtsten in der Geschichte der Nazi-Besatzung der Ukraine war die Figur von Stepan Andriyovych Bandera. Bandera war ein ukrainischer Ultranationalist, der am 1. Januar 1909 in Österreich-Ungarn geboren wurde. Bandera diente als Leiter der Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN) in Galizien. In den ersten Monaten des Zweiten Weltkriegs wurde OUN-Führer Andriy Melnyk zusammen mit Stepan Bandera von einer Nazi-Geheimdienstorganisation rekrutiert, um Spionage und Sabotage gegen die Sowjetunion zu begehen. Sie stimmten dieser Arbeit unter dem Vorwand zu, dass die Ukraine nach dem Einmarsch der Nazis in die Sowjetunion Autonomie erhalten würde. Die OUN unterstützte sogar die Vernichtung und Zwangsumsiedlung von Juden, Tataren, Roma und Polen in der Ukraine (Mueller, 2007). Mit der Ankunft von Nazi-Soldaten in der Ukraine nach der Operation Barbarossa am 30. 1941 Bandera und die OUN erließen das Gesetz zur Proklamation der ukrainischen Staatlichkeit, das die Ukraine zu einem von der Sowjetunion unabhängigen Staat erklärte. Diese Proklamation besagte, dass eine unabhängige Ukraine „eng mit dem nationalsozialistischen Großdeutschland unter der Führung seines Führers Adolf Hitler zusammenarbeiten würde, das eine neue Ordnung in Europa und der Welt bildet und dem ukrainischen Volk hilft, sich von der Moskauer Besatzung zu befreien“. (Snyder, 2003). Trotz all der Verbrechen von Bandera (nicht nur gegen das ukrainische und jüdische Volk, sondern gegen die Menschheit als Ganzes) und der offenen Zusammenarbeit mit Nazideutschland wird Bandera immer noch als Held der ukrainischen Regierung und ihrer rechtsextremen Anhänger angesehen. Am 22. Januar 2010 verlieh der ukrainische Präsident Viktor Yushchenko dem verstorbenen Bandera den Titel eines Helden der Ukraine (Economist), den höchsten verliehenen Orden in der Ukraine.

In diesem Zusammenhang der Geschichte der Ukraine und Stepan Banderas und der Beziehung der derzeit herrschenden Junta zur RKU während der dunklen Jahre der Nazi-Besatzung muss die heutige Ukraine verstanden werden. Im Februar 2014 begann eine ukrainische Minderheit in der ukrainischen Hauptstadt Kiew zu protestieren (diese Bewegung wurde als Euromaidan bekannt). Hinter diesen Demonstrationen standen drei Hauptabsichten: 1) den demokratisch gewählten Präsidenten Wiktor Janukowitsch von der Macht zu entfernen (wobei der geltende Verfassungsprozess ignoriert wird); 2) um die Aufmerksamkeit auf die Möglichkeit eines Beitritts der Ukraine zur Europäischen Union zu lenken; und 3) die Verfassung zu ändern, um sie so wiederherzustellen, wie sie zwischen 2004 und 2010 war. Die ersten Demonstrationen zur Förderung der Botschaft des Euromaidan begannen 2012,

Die 1991 gegründete Swoboda Partei präsentierte sich als sozialnationale Partei der Ukraine und vertrat eine harte Linie gegenüber ukrainischem Nationalismus und Antikommunismus, eine Haltung, die viele russische, jüdische und andere internationale Organisationen dazu veranlasste, Svoboda als faschistische Organisation anzuprangern (Stern , 2013). Unmittelbar nach dem Erfolg von Euromaidan würden mehrere Svoboda-Mitglieder Positionen innerhalb der ukrainischen Regierung erhalten (Stern, 2012). Der stellvertretende Ministerpräsident, der Minister für Agrarpolitik und Ernährung, der Minister für Umwelt und natürliche Ressourcen, die Gouverneure von Poltawa, Ternopil und Rivine ‚Oblast waren alle Mitglieder von Svoboda, während sie ihr Amt in der ukrainischen Regierung innehatten.

Svoboda nahm eine starke Führungsposition beim Euromaidan-Putsch ein, der sich von einem gewaltlosen Protest zu einer militanten Übernahme des Landes ausweitete, als rechtsextreme Organisatoren mit Angriffen begannen und schließlich 17 Menschen töteten und fast 300 Mitglieder der Strafverfolgungsbehörden und Anti-EU-Demonstranten verletzten. Seit 2004 wird die Svoboda Partei von einem Mann namens Oleh Tyahnybok geführt. Seine Karriere in der ukrainischen Politik baute auf einer Plattform des Hasses (gegen Juden, Russen, Kommunisten, alle nicht-orthodoxen Christen und alle ethnischen Minderheiten im Land) und des Ultranationalismus auf. Bis 2017 hat Oleh dem ukrainischen Parlament 36 Anträge vorgelegt, die alle Hass fördern. Dazu gehören der Widerstand gegen die Einführung regionaler Sprachen, die Unterstützung für die weitere Anerkennung von Nazi-Kollaborateurgruppen während des Zweiten Weltkriegs, die Regelung der politischen Beteiligung für kommunistische Beamte, und Forderungen, den Kommunismus in der Ukraine illegal zu machen (Shekhovtsov, 2011). Sein persönliches Verhalten ist zwar für diejenigen, die mit seiner Politik vertraut sind, nicht überraschend, unterstreicht aber auch seine wahre Loyalität; 2004 machte Oleh am Grab eines Nazi-Sympathisanten der ukrainischen Aufstandsarmee im Fernsehen Bemerkungen wie „[Sie sind diejenigen], die die moskau-jüdische Mafia, die die Ukraine regiert, am meisten fürchtet“ (Kuzio, 2004) und „Sie waren keine Angst haben und wir sollten keine Angst haben. Sie nahmen ihre automatischen Gewehre an den Hals und gingen in die Wälder und kämpften gegen die Moskowiter, Deutschen, Juden und anderen Abschaum, die unseren ukrainischen Staat wegnehmen wollten“ (Shekhovtsov, 2011). Trotz Olehs widerwärtiger Geschichte wurde er immer noch von mehreren US-Politikern mit offenen Armen empfangen, insbesondere und häufig von US-Senator John McCain (Taylor, 2013).

Die beiden wichtigsten paramilitärischen Organisationen mit engen Beziehungen zu Svoboda und Euromaidan (und persönlich mit denen verbunden, die während des Zweiten Weltkriegs mit den Nazis sympathisierten) sind als Rechter Sektor und Asowsches Bataillon bekannt. Der Rechte Sektor ist eine rechtsextreme politische Partei und paramilitärische Organisation, die aus dem Zusammenschluss von sechs ukrainischen nationalistischen, religiös-fanatischen, antikommunistischen und euroskeptischen Organisationen entstanden ist (Anderson et. al., 2015). Als Rechter Sektor vereint, führte die Organisation während des Euromaidan die gewalttätigsten Straßenschlägereien gegen die ukrainische Polizei an, erkennbar an der Verwendung der Symbole von Bandera und der RKU. Solche Demonstrationen des Rechten Sektors (und Svoboda) zeigen zahlreiche Flaggen und Fotos mit dem Gesicht von Stepan Bandera zusätzlich zu den rot-schwarzen Flaggen der faschistischen ukrainischen Aufstandsarmee (die jetzt auch als aktuelle Flagge des Rechten Sektors dient). Die Ukrainische Aufständische Armee wurde im November 2013 von Dmytro Yarosh gegründet und am 27. Dezember 2015 verließ eine Mehrheit der Gruppe die Gruppe mit der Behauptung, dass der Rechte Sektor seine Arbeit „als revolutionäre Struktur“ erledigt habe und nicht mehr benötigt werde. Yarosh sagte, dass er die fortgesetzte revolutionäre Rhetorik nicht unterstütze und nichts vorantreiben wolle, was die Macht der derzeitigen ukrainischen Regierung schwächen oder in Frage stellen könnte (Melkozerova, 2016). Nachdem die Mehrheit des Rechten Sektors ihre Mission für beendet erklärt hatte,

Der Donbass-Krieg begann 2014, als die Bewohner der Oblaste Donezk und Lugansk die Waffen gegen die ukrainische Junta erhoben und sich zu unabhängigen Republiken erklärten (bekannt als Volksrepublik Donezk bzw. Volksrepublik Lugansk). Ab 2017 befindet sich dieser Krieg aufgrund eines schwachen Waffenstillstands in einer Phase der Pattsituation. Dieser Waffenstillstand bietet den Menschen in Donezk und Lugansk jedoch nur sehr wenig. So wurde beispielsweise dokumentiert, dass allein am 7. September 2017 17 Mal gegen den Waffenstillstand verstoßen wurde. Die ukrainische Regierung und ihre NATO-Verbündeten verbreiten weiterhin das falsche Narrativ, dass es sich bei den Kämpfern der Rebellen ausschließlich um reguläre russische Infanterie handelt. Diese unbegründete Position wurde tatsächlich durch die Worte des ukrainischen Stabschefs Viktor Muzhenko widerlegt:

Abgesehen davon hat das Bataillon Asow an zahlreichen großen Schlachten und Offensiven im Donbass-Krieg teilgenommen, wodurch es besondere Bekanntheit erlangte. Das Asow-Bataillon war die einzige Militäreinheit, die sich gegen das Vorrücken der Rebellen an der Westfront des Konflikts verteidigen konnte, selbst mit erheblicher US-Militärhilfe in den Händen der gesamten ukrainischen Junta. Infolge dieser Erfolge erlangte das Asowsche Bataillon auf beiden Seiten des Konflikts den Ruf, die effektivste Streitmacht des Krieges zu sein.

Asow hat sich jedoch auch weit über seine militärischen Heldentaten als Einheit hinaus einen Namen gemacht. Das Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte (UNHCR, 2016) erklärte das Asowsche Bataillon in mehrfacher Hinsicht wegen Kriegsverbrechen für schuldig. Im Jahr 2014 wurde dokumentiert, dass Asow an Massenplünderungen von zivilen Häusern in der Down of Shyrokyne beteiligt war und zivile Gebiete mit Artillerie und Kleinwaffen beschoss. Der OHCR-Bericht beschrieb auch die Vergewaltigung und Folter eines geistig behinderten Mannes und behauptete: „Ein Mann mit einer geistigen Behinderung war grausamer Behandlung, Vergewaltigung und anderen Formen sexueller Gewalt durch 8 bis 10 Mitglieder der ‚Azov‘ und ‚Donbass‘ ausgesetzt. Bataillone im August-September 2014. Der Gesundheitszustand des Opfers verschlechterte sich anschließend und er wurde in eine psychiatrische Klinik eingeliefert.“ In einem späteren Bericht aus dem Jahr 2015,

Das Asow-Bataillon hat auch starke Verbindungen zum Faschismus und verwendet Neonazi-Symbolik. Mitglieder des Asow-Bataillons wurden dabei gefilmt, wie sie Neonazi- und SS-Symbole und -Ikonographie zeigten. In einem weit verbreiteten Fall filmte der deutsche Fernsehsender ZDF einen Asow-Kämpfer, der ein Hakenkreuz und ein SS-Symbol in seinen Helm eingraviert hatte (NBC News, 2015). Das Asow-Bataillon hatte so viel Berichterstattung über seine kompromisslose Verfolgung der Nazi-Ideologie, dass sowohl das US-Militär als auch die kanadischen Streitkräfte 2015 erklärten, dass Asow nicht mehr direkt von den beiden jeweiligen Nationen ausgebildet werden würde (Conyers, 2015). Bezeichnenderweise wurden diese Bedingungen jedoch schnell beseitigt, als Asow eine reguläre Militäreinheit in den ukrainischen Streitkräften wurde, im Gegensatz zu dem Milizstatus, unter dem sie zuvor operiert hatten (Sokol, 2016).

Mit dem Sturz der Sowjetunion wurde die Ukraine 1991 vollständig unabhängig, doch die komplexe und dunkle Geschichte der Ukraine lässt sich Jahrzehnte zurückverfolgen. Der Schatten der ukrainischen Vergangenheit schwebt bis heute über der gesamten Region.

Die Beweise gegen die internen faschistischen Sympathien der ukrainischen Regierung und ihre Unterstützung für den Faschismus in den Reihen der ukrainischen Streitkräfte sind unbestreitbar. Die einzige Schlussfolgerung ist, dass die Arbeiter aller Länder solidarisch gegen die Verbrechen der ukrainischen Regierung stehen und sagen, dass wir nicht zulassen werden, dass Faschisten die Ukraine besetzen, wie sie es im Zweiten Weltkrieg taten.

