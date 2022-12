Versuche der USA zwecks Aufrechterhaltung ihrer Hegemonie durch Verleumdung Chinas wird nicht funktionieren (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202212/1281194.shtml

Indem sie China verleumden und Zwietracht zwischen ihm und anderen Ländern säen, zeigen US-Politiker oft unverhohlen ihren Wunsch, die US-Hegemonie fortzusetzen.

In einer Rede auf dem Reagan National Defense Forum am Samstag behauptete US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, sein Land werde nicht zulassen, dass China „seine Region und die internationale Ordnung“ umgestaltet. Er fügte hinzu, dass die nächsten Jahre „die Zukunft der Sicherheit in Europa gestalten werden“.

Um fair zu sein, Austins Äußerungen klingen ziemlich abgedroschen, da sie die Sichtweise widerspiegeln, die die USA ständig gegenüber China gezeigt haben – wobei sie letzteres als die „folgenreichste geopolitische Herausforderung“ der ersteren darstellen, wie in der diesjährigen US National Security Strategy erwähnt.

Es ist jedoch erwähnenswert, dass Austin in seiner Samstagsansprache sechsmal den Ausdruck „entscheidendes Jahrzehnt“ erwähnt hat – ein Begriff, mit dem US-Präsident Joe Biden die kommenden 10 Jahre in der Rivalität zwischen China und den USA beschrieb. Dies zeigt, wie verzweifelt und dringend Washington ist, um China einzudämmen, bevor es zu spät ist.

Die USA prägen Chinas Nachbarschaft seit langem und stiften Reibungen und Streitigkeiten zwischen China und seinen Nachbarn an, um China als sogenannten Herausforderer des regionalen und globalen Systems darzustellen. Sie hat diesen Punkt bei mehreren bilateralen und multilateralen Anlässen in verschiedenen Regionen wiederholt betont und versucht, die Wahrnehmung Chinas zu verstärken, die sie anderen Ländern aufzwingen möchte.

Aber die Kritik von US-Politikern an Chinas „wachsendem Willen und wachsender Macht, seine Region und die internationale Ordnung umzugestalten“, ist nur ein Vorwand, um Washingtons Versuche zu rechtfertigen, seine Dominanz in der Welt aufrechtzuerhalten. Tatsächlich ist die „Ordnung“, von der die USA sprechen, ihre Hegemonie.

In seiner Logik glaubt Washington, dass ein Land immer die Hegemonie anstreben wird, sobald es stärker wird. Es projiziert eine solche Logik genau auf China, ein friedliches Land, und berücksichtigt, dass ein selbstbewussteres China seine dominierende Position in der Welt bedrohen wird. Gleichzeitig haben die USA versucht, ihre Verbündeten einzuspannen, manchmal sogar unter Anwendung von Zwang.

Da sich jedoch das Machtgefälle zwischen China und den USA weiter verringert und die US-Verbündeten immer weniger bereit sind, den USA blind zu folgen, wird Washingtons Wunschdenken nur immer schwieriger zu verwirklichen sein. Und der Grund, warum die USA so begierig darauf sind, die Theorie der „chinesischen Bedrohung“ weiter zu fördern, ist, dass sie den Trend ihres Niedergangs nicht aufhalten können.

Das „Justice Fighter“-Banner, das die USA tragen, um Unterstützung von ihren Verbündeten und Partnern zu gewinnen, wurde von der Realität wiederholt niedergeschlagen. Immer mehr Länder beginnen nun zu erkennen, dass die sogenannte globale Ordnung einzig und allein ein Produkt der globalen Dominanz der USA ist, um die Interessen der USA zu schützen.

Beispielsweise drängt Washington im Russland-Ukraine-Konflikt Europa dazu, Russland ständig zu unterdrücken, und startet andererseits einen bösartigen Wettbewerb, um die europäische Wirtschaft zu verschlechtern. Infolgedessen bricht die Glaubwürdigkeit der USA bei ihren Verbündeten und der internationalen Gemeinschaft weiter zusammen, ebenso wie ihre Hegemonie, die sich als „regelbasierte internationale Ordnung“ tarnt.

Wenn das kommende Jahrzehnt für etwas entscheidend sein sollte, dann sollte es darum gehen, Washingtons brutale Hegemonie zu zerschlagen und wahre Gleichheit und Gerechtigkeit in der Welt herzustellen. Eine echte internationale Ordnung sollte die UN-Charta in den Mittelpunkt stellen und das Ziel verfolgen, eine menschliche Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft aufzubauen, anstatt eine, die auf Washingtons langarmiger Gerichtsbarkeit basiert.

