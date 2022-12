Heuchler und Psychopathen: Das Russland-Kriegsverbrechertribunal der EU – Von Kurt Nimmo

Quelle:

https://kurtnimmo.substack.com/p/hypocrites-and-psychopaths-eus-russia

Am 30. November schlug die Europäische Kommission, die Exekutive der Europäischen Union, „Optionen für die Mitgliedstaaten vor, um sicherzustellen, dass Russland für die während des Krieges in der Ukraine begangenen Gräueltaten und Verbrechen zur Rechenschaft gezogen wird“.

Ursula von der Leyen, Präsidentin der EU-Kommission, twitterte in selektiver Verurteilung: „Russland muss für seine schrecklichen Verbrechen bezahlen.“

Russland muss für seine schrecklichen Verbrechen bezahlen.

Wir werden mit dem Internationalen Strafgerichtshof zusammenarbeiten und helfen, ein spezialisiertes Gericht einzurichten, um die Verbrechen Russlands zu verhandeln.

Mit unseren Partnern werden wir dafür sorgen, dass Russland für die von ihm verursachte Verwüstung mit den eingefrorenen Geldern der Oligarchen und dem Vermögen seiner Zentralbank pic.twitter.com/RL4Z0dfVE9 bezahlt – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 30. November 2022

Die Heuchelei, die von der Leyen und die EU an den Tag legen, ist geradezu bemerkenswert. Es scheint, dass das EU-Kollektiv nicht gewählter Bürokraten an Amnesie leidet. Vor 24 Jahren bombardierten Bill Clinton und die NATO gnadenlos Jugoslawien und zielten auf die zivile Infrastruktur ab.Rick Rozoff zählt die Kriegsverbrechen auf:

Ein Personenzug, eine religiöse Prozession, eine Flüchtlingskolonne, das Hauptquartier von Radio Television of Serbia, eine Staubsaugerfabrik, Brücken, Marktplätze, Wohnhöfe, die Schweizer Botschaft in Belgrad und auch die chinesische Botschaft mit drei getöteten Journalisten und 27 weiteren Chinesen verletzt. Streubomben, Graphitbomben und Kampfmittel mit abgereichertem Uran wurden weit verbreitet eingesetzt. Niemand, nicht eine einzige Person, wurde für diese Kriegsverbrechen zur Rechenschaft gezogen. Auch nicht für das, was ein Kriegsverbrechen sein sollte und eines der schwersten noch dazu: das absichtliche Erfinden und Übertreiben von Greuelgeschichten, um für einen Krieg zu agitieren und ihn zu eskalieren. Nur wenige westliche Politiker und Journalisten wären 1999 diesem Vorwurf wegen ihrer Rolle entgangen.

„Es gab Aspekte des NATO-Feldzugs gegen Jugoslawien, die gegen anerkannte Normen der Kriegsführung verstießen, das beste Beispiel dafür war die Bombardierung des Fernsehsenders. Die NATO hat absichtlich unbewaffnete zivile Nichtkombattanten ins Visier genommen, das ist die Quintessenz“, sagte Duncan Bullivant , Autor eines Berichts über den Kosovo für das Londoner Centre for European Reform, der Irish Times im Jahr 2000.

Es wurde kein Tribunal für die für Terror und Mord verantwortlichen Psychopathen organisiert Serben. Bill Clinton, der auch für den Angriff auf den Irak und die Tötung von Zivilisten verantwortlich war und dafür sorgte, dass irakische Kinder unter einem mittelalterlichen Sanktionsregime verhungerten, wurde nicht zur Verantwortung gezogen. Tatsächlich wurde er in „kirchlichen Tönen“ beschrieben. von Helfern und den Unternehmensmedien. Clintons illegale und unmoralische Bombardierung des ehemaligen Jugoslawien erleichterte die kriminelle Invasion von George W. Bush im Irak.

Da Politiker und die meisten Medien den Krieg gegen Serbien als moralischen Triumph darstellten, war es für die Bush-Regierung einfacher, den Angriff auf den Irak zu rechtfertigen, für die Obama-Regierung, Libyen zu bombardieren, und für die Trump-Regierung, wiederholt Syrien zu bombardieren. All diese Eingriffe haben Chaos gesät, das die angeblichen Nutznießer weiterhin verflucht.

Ursula von der Leyen und die EU haben Blut an den Händen. Europäische Länder haben Eurofighter, Tornados, Bomben der Serie MK 80 und andere Munition und Todesmaschinen in den Jemen-Konflikt eingesetzt. „Begünstigen europäische Rüstungskonzerne deshalb mutmaßliche Kriegsverbrechen der von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) geführten Militärkoalition im Jemen?“ fragt das Europäische Zentrum für Verfassungs- und Menschenrechte .

Trotz dokumentierter Angriffe auf Wohnhäuser, Märkte, Krankenhäuser und Schulen von Zivilisten – durchgeführt von der von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten geführten Militärkoalition – beliefern transnationale Unternehmen mit Sitz in Europa Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate weiterhin mit Waffen, Munition und logistischer Unterstützung. Europäische Regierungsbeamte genehmigten die Ausfuhren, indem sie Lizenzen erteilten.

Trotz zahlreicher Beweise für Kriegsverbrechen erhielten die NATO und die USG einen Freibrief. „Der Generalstaatsanwalt der Vereinten Nationen für Kriegsverbrechen sagte heute, es gebe keine Grundlage für eine formelle Untersuchung darüber, ob die NATO während der Bombardierung Jugoslawiens Kriegsverbrechen begangen hat“, berichtete die New York Times am 3. Juni 2000.

Die NATO ist der bevorzugte Henker. Amnesty International kritisierte 2014 die USG und die NATO dafür, dass sie ihre zahlreichen Kriegsverbrechen gegen Zivilisten in Afghanistan ignorierten.

Der NATO wurde auch vorgeworfen, Kriegsverbrechen in Libyen begangen zu haben. Ein Bericht herausgegeben im Jahr 2012 von der Arabischen Organisation für Menschenrechte, zusammen mit dem Palästinensischen Zentrum für Menschenrechte und dem International Legal Assistance Consortium, detailliert die mutwillige Verletzung der Menschenrechte durch die NATO.

„Unter den von NATO-Bomben und -Raketen getroffenen zivilen Stätten, die von der Mission besucht wurden, befanden sich Schulen und Hochschulen, ein regionales Lebensmittellager in Zliten, das Büro des Verwaltungskontrolleurs in Tripolis und Privathäuser“, heißt es in dem Bericht.

Im November 2011 „erklärte der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), Luis Moreno Ocampo, dass ‚es Vorwürfe wegen Verbrechen gibt, die von NATO-Streitkräften begangen wurden (und) diese Vorwürfe unparteiisch und unabhängig untersucht werden.“ Die Verbrechen Dazu gehört das „Lynchen“ von Muammar Gaddafi, eine brutale Tat, die die damalige Außenministerin Hillary Clinton zum Lachen brachte.

Es wurde keine Sonderkommission eingesetzt, um diese Kriegsverbrechen zu untersuchen, obwohl der IStGH die Verhaftung von Gaddafis Sohn Saif al-Islam und anderen Unterstützern anordnete. Die NATO weigerte sich zuzugeben, dass Zivilisten getötet wurden, nachdem 7.642 Luft-Boden-Waffen eingesetzt worden waren.

„Obwohl der Ankläger des IStGH sagte, dass er Kriegsverbrechen auf beiden Seiten untersuchen würde, ist der Eifer, mit dem er Vorwürfe einer Politik von Gaddafi aufgriff, die Vergewaltigungen mit Hunderten von Opfern und die Bereitstellung von ‚Medikamenten vom Typ Viagra‘ zu fördern, gegenüber seinen Streitkräften nichts dazu beitrug, die Wahrnehmung der Objektivität zu verbessern, wenn sie unbegründet blieben“, schreibt Ian Martin, von 2011 bis 2012 Direktor der UN-Unterstützungsmission in Libyen und ehemaliger Leiter von Amnesty International.

Die Kriegsverbrechen der EU und der NATO können nicht mit denen der Regierung der Vereinigten Staaten verglichen werden, einem aggressiven Wiederholungstäter des Völkerrechts. Protokoll I zu den Genfer Konventionen von 1977 besagt ganz ausdrücklich:

Es ist verboten, für das Überleben der Zivilbevölkerung unverzichtbare Gegenstände wie Nahrungsmittel, landwirtschaftliche Flächen zur Erzeugung von Nahrungsmitteln, Feldfrüchte, Vieh, Trinkwasseranlagen und -versorgungen und Bewässerungsanlagen im Besonderen anzugreifen, zu zerstören, zu entfernen oder unbrauchbar zu machen Zweck, sie wegen ihres Nahrungswerts für die Zivilbevölkerung oder die gegnerische Partei zu verweigern, gleich aus welchem ​​Grund, sei es, um Zivilisten auszuhungern, sie zum Wegzug zu bewegen oder aus irgendeinem anderen Grund.

Russland verstößt tatsächlich gegen dieses spezifische Protokoll. Allerdings bekommen wir hier im „Westen“ nur die halbe Wahrheit. Tatsächlich erhalten wir weniger als die Hälfte und es wird erwartet, dass wir eine Reihe von Lügen glauben, die täglich von den Kriegspropagandamedien der Konzerne verbreitet werden. Keine Erwähnung der Neonazis in der Ukraine, die ethnische Russen in Lugansk, Donezk und anderswo in der Ost- und Südukraine entführen, foltern und töten. Ein Beispiel für die brutale Bestrafung, die diese Ultranationalisten ihren Feinden auferlegen, ist die Brandstiftung des Arbeitsgebäudes in Odessa.

Die Erwähnung von Kriegsverbrechen in den Unternehmensmedien ist höchst selektiv und voreingenommen.

Keine Erwähnung des von der USG orchestrierten illegalen Putsches, der den gewählten Führer der Ukraine wegen seines Verbrechens, ein besseres Abkommen mit Russland als mit der neoliberalen EU zu suchen, gestürzt hat.

Keine Erwähnung von Neonazi-Schlägern, die ein Arbeitsgebäude in Odessa in Brand steckten und etwa 50 oder mehr Anti-Maidan-Aktivisten töteten (diese weitgehend ignorierte Nachricht ist unter Geschichten begraben, die angebliche russische Verbrechen darstellen).

Keine Erwähnung der ignorierten Vereinbarungen von Minsk I und II, die 2014 und 2015 ausgehandelt wurden, um den „Bürgerkrieg“ zwischen den Neonazi-Brigaden, die in das ukrainische Militär eingebettet sind, und „Separatisten“ im Donbass zu beenden.

Die USG und ihre europäischen „Partner“ (in der Kriminalität) verlassen sich auf die amnesische Wahrnehmung einer ständig belogenen und manipulierten Öffentlichkeit, um ihre blutigen neoliberalen Kriege und Raubzüge zu unterstützen oder unverbunden und apathisch zu bleiben.

Der Irak dient als wichtigstes Beispiel, obwohl das, was die USG dort getan hat, weitgehend vergessen ist und als nicht relevant für den Konflikt in der Ukraine angesehen wird.

„Die Absicht und das Bemühen der Bombardierung zivilen Lebens und ziviler Einrichtungen bestand darin, die irakische Infrastruktur systematisch zu zerstören und sie in einem vorindustriellen Zustand zu belassen“, heißt es in dem Bericht von 1992 an die Untersuchungskommission des Internationalen Kriegsverbrechertribunals .

Die irakische Zivilbevölkerung war auf industrielle Kapazitäten angewiesen. Der US-Angriff versetzte den Irak in einen nahezu apokalyptischen Zustand, wie die ersten Beobachter der Vereinten Nationen nach dem Krieg berichteten. Zu den angegriffenen und zerstörten Einrichtungen gehörten:* Erzeugung, Weiterleitung und Übertragung von elektrischer Energie;* Wasseraufbereitungs-, Pump- und Verteilungssysteme und Reservoirs;* Telefon- und Funkzentralen, Relaisstationen, Türme und Sendeanlagen;* Lebensmittelverarbeitungs-, Lager- und Vertriebseinrichtungen und Märkte, Fabriken für Säuglingsmilchnahrung und Getränke, Impfeinrichtungen für Tiere und Bewässerungsanlagen;* Eisenbahnverkehrsanlagen, Busdepots, Brücken, Autobahnüberführungen, Autobahnen, Autobahnreparaturstationen, Züge, Busse und andere öffentliche Verkehrsmittel, gewerbliche und private Fahrzeuge;* Ölquellen und -pumpen, Pipelines, Raffinerien, Öllagertanks, Benzintankstellen und Kraftstofftankwagen und -lastwagen sowie Kerosinlagertanks;* Abwasserbehandlungs- und Entsorgungssysteme; Fabriken, die in der zivilen Produktion tätig sind, z. B. Textil- und Automobilmontage; und* historische Markierungen und antike Stätten.

Es gibt jedoch einen Unterschied zwischen Putins SMO und Bushs Invasion im Irak. Russland steht an seiner Grenze einem antagonistischen Feind gegenüber, der Raketensysteme installiert und Militärübungen durchführt, während es gleichzeitig tollwütige ultranationalistische Neonazis unterstützt, die damit beschäftigt sind, ethnisch russische Zivilisten im Donbass zu bombardieren.

Der Irak hingegen hatte keine Truppen und Raketen an der Grenze zu den Vereinigten Staaten und stellte keine Bedrohung für die „Interessen“ der USG im Nahen Osten dar. Es war ein neoliberaler Volltreffer, eine arabische Nation zu Fall zu bringen, die zu dieser Zeit die fortschrittlichste im Nahen Osten war (Libyen, die fortschrittlichste Nation in Afrika, mit der möglichen Ausnahme von Südafrika, wurde ebenfalls unter dem falschen „humanitären “ Vorwand). Die Neokonservativen haben Massenvernichtungswaffen herbeigelogen, genauso wie sie jetzt darüber lügen, dass Russland sein verlorenes sowjetisches Territorium zurückerobern will.

Ursula von der Leyen steht einer kriminellen Organisation vor, die für den Tod und die Vernichtung fabrizierter „Feinde“ verantwortlich ist, die Europa nicht bedrohen. Sie fordert im Wesentlichen das Einfrieren der Europäer, die von Erdgas aus Russland zu Schnäppchenpreisen abhängig sind, und Krieg ohne Ende oder einen wahrnehmbaren Austritt.

Psychopathen lügen und führen Krieg ohne Gewissensbisse. Biden und seine Clique von Neokonservativen und „humanitären Interventionisten“ haben rundheraus erklärt, dass es keinen Frieden geben wird, bis Zelensky und seine ultranationalistischen Psychopathen beschließen, mit Putin zu verhandeln. Sie haben absolut keinen Anreiz dazu, angesichts des offensichtlichen und irrationalen Hasses auf alles Russische.

„ Andri Biletsky, Vorsitzender der Partei Nationalkorps, drohte Präsident Wolodymyr Selenskyj 2019 mit Gewalt, wenn er den ukrainischen Streitkräften befiehlt, sich aus dem Donbass zurückzuziehen“, schreibt David Shavin .

Biletsky war der erste Kommandant des Asowschen Bataillons und Mitbegründer der nationalistischen Bewegung Socialist National Party – mit anderen Worten, er ist ein engagierter Neonazi, der sich unter anderem schuldig gemacht hat, einen Journalisten geschlagen zu haben. Biletskys Philosophie kann durch das folgende Zitat zusammengefasst werden : Es ist die Aufgabe der Neonazis, „die weißen Rassen der Welt in einen letzten Kreuzzug zu führen … gegen semitengeführte Untermenschen“.

Dies ist die Art von Individuen, die Millionen von erbärmlich ignoranten Menschen unwissentlich unterstützen, wenn sie eine kleine gelb-blaue ukrainische Flagge auf ihre Social-Media-Konten setzen.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related