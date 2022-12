2020: Ukrainische Polizei fordert Liste von Juden in der Stadt Kolomyya an

Ukrainian police official requests list of Jews in western city of Kolomyya https://timesofisrael.com/ukrainian-police-official-requests-list-of-jews-in-western-city-of-kolomyya/

Ukrainischer Polizeioffizieller fordert Liste der Juden in der westlichen Stadt Kolomyya

Jewish group accuses police of ‚open anti-Semitism‘ after demand for list as part of an inquiry into organized crime

Ukrainischer Polizeioffizieller fordert Liste von Juden in der westlichen Stadt Kolomyya an

Jüdische Gruppe wirft der Polizei „offenen Antisemitismus“ vor, nachdem sie die Liste im Rahmen einer Untersuchung über organisierte Kriminalität angefordert hat

