Hanoi-Konferenz des Weltfriedensrats am 25. November 2022 in Vietnam – Rede von Bahman Azad, Präsident des US-Friedensrats; Koordinator, Globale Kampagne gegen US-/NATO-Militärbasen

Bahman Azad, Präsident, Friedensrat der USA, – Koordinator, Globale Kampagne gegen US/NATO-Militärbasen

Solidarische Grüße an alle unsere Kameraden und Freunde. Ich danke dem Weltfriedensrat und unserer angesehenen Schwesterorganisation, dem Vietnam Peace Committee, für die Organisation dieser wichtigen und zeitgemäßen Friedenskonferenz in Hanoi. Ich fühle mich zutiefst geehrt, die Gelegenheit zu erhalten, auf dieser Konferenz zu sprechen.

Wir veranstalten diese wichtige Konferenz zu einer Zeit, in der unsere Welt grundlegende Veränderungen durchmacht und infolgedessen gefährliche militärische Konfrontationen erlebt, wie die aktuelle Krise in der Ukraine zeigt. Diese Krise ist mehr als alles andere ein direktes Ergebnis der Bemühungen der USA und des europäischen Imperialismus, Russland durch die Osterweiterung der NATO bis zu den russischen Grenzen einzukreisen, die Ukraine in einen weiteren Militärstützpunkt der NATO zu verwandeln und damit eine existenzielle Bedrohung für die Sicherheit der Russischen Föderation zu schaffen.

Leider sind viele auf die Propaganda des Imperialismus hereingefallen, der Russland einseitig für die Verletzung der Charta der Vereinten Nationen verurteilt. Es besteht kein Zweifel daran, dass der Weltfrieden und die Sicherheit aller Nationen von der Schaffung einer internationalen Ordnung abhängen, die auf den in der UN-Charta dargelegten Grundsätzen beruht. Aber Russland allein für die Verletzung der UN-Charta verantwortlich zu machen, bedeutet, die wichtigsten Aspekte der Weltgeschichte seit der Zerstörung des sozialistischen Staates in der UdSSR im Jahr 1991 und dem daraus resultierenden Zusammenbruch des sozialistischen Lagers zu ignorieren.

Seitdem ist unsere Welt Zeuge ständiger Verstöße gegen die Charta der Vereinten Nationen durch die imperialistischen Mächte USA und Europa in ihrem Bestreben, ihre hegemoniale Herrschaft über die Welt durchzusetzen. Lassen Sie uns einige von vielen Beispielen anführen:• 1998 griff die NATO 78 Tage lang an, warf 28.000 Bomben ab und zerschlug Jugoslawien in Einzelteile, ohne die Zustimmung der Vereinten Nationen.

• Im Jahr 2001 erklärten die USA als Reaktion auf die Anschläge vom 11. September 2001 einen unbefristeten „Krieg gegen den Terror“, von dem mindestens 60 Länder betroffen waren, darunter sieben, in denen ein illegaler Regimewechsel angestrebt wurde.

• Im Jahr 2003 griffen die USA und die Mitglieder ihrer „Koalition der Willigen“ unter Missachtung des UN-Sicherheitsrats illegal den Irak an und marschierten dort ein.

• 2011 griffen die USA, Großbritannien und Frankreich im Alleingang und ohne Zustimmung des UN-Sicherheitsrats Libyen an und töteten dessen Führer Moammar Gaddafi.

• Ab 2011 begannen die USA, die NATO und regionale Verbündete einen Stellvertreterkrieg in Syrien, indem sie terroristische Gruppen bewaffneten und finanzierten – ein Krieg, der immer noch unschuldige Menschenleben fordert.

• Im Jahr 2014 inszenierten die USA mit Hilfe neonazistischer Kräfte einen Putsch in der Ukraine und setzten dort eine Pro-NATO-Regierung ein, was zu Massakern an der russischen und russischstämmigen Bevölkerung in der Ostukraine führte.

• In dieser Zeit haben die USA und ihre europäischen Verbündeten illegale einseitige Wirtschaftssanktionen gegen mehr als 40 Länder der Welt verhängt, die den Tod und die Schwächung Hunderttausender unschuldiger Menschen zur Folge hatten.

• Und natürlich sollte man die illegale Besetzung und Annexion syrischer und palästinensischer Gebiete durch Israel mit voller Unterstützung der Vereinigten Staaten erwähnen.

Kurz gesagt, Anfang 2022 hatten der US-Imperialismus und seine Verbündeten die Welt bereits in einen gesetzlosen Wilden Westen verwandelt. Seit dem Angriff auf New York am 11. September 2001 haben die USA auf Betreiben ihres militärisch-industriellen Komplexes ihre Kriegsmaschinerie auf Hochtouren laufen lassen, ein Land nach dem anderen angegriffen und Tod und Zerstörung über viele Länder der Welt gebracht, insbesondere über diejenigen in Südwestasien, Afrika, Lateinamerika und im Nahen Osten. In dieser Zeit wurden die Militärstützpunkte der USA und der NATO nach Osten in 13 weitere europäische Länder ausgedehnt und sogar eine südliche und westliche Ausweitung der NATO nach Lateinamerika vorgenommen, indem Kolumbien zu einem globalen Partner der NATO wurde. Nach Angaben der New York Times ist das Militär der USA in 173 Ländern der Welt präsent. Hinzu kommt ein Billionen-Dollar-Militär- und Kriegshaushalt, mit dem der US-Imperialismus sein Projekt der „Full Spectrum Dominance“ zur wirtschaftlichen und politischen Kontrolle der ganzen Welt finanziert.

Zusätzlich zu dieser militaristischen Politik hat die jahrzehntelange Auferlegung neoliberaler kapitalistischer Wirtschaftsmodelle auf andere Länder – Auslagerung der Produktion in Entwicklungsländer zu Armutslöhnen, erzwungene wirtschaftliche Umstrukturierung, massive Privatisierung ihres Gesundheitswesens und anderer sozialer Dienste, Beseitigung ihrer Markt- und Umweltvorschriften usw. usw. – zu massiver Armut, Gesundheitskrisen und Umweltkatastrophen auf globaler Ebene geführt.

All dies deutet darauf hin, dass der Imperialismus die Welt auf eine sehr gefährliche globale militärische, wirtschaftliche, ökologische und humanitäre Katastrophe zusteuert – eine Katastrophe, die dringende, außerordentliche Maßnahmen seitens der fortschrittlichen Menschheit erfordert, wenn ein unumkehrbares Verhängnis verhindert werden soll.

Mit dem Aufstieg Chinas zu einer globalen Wirtschaftsmacht und Russlands zu einem unabhängigen mächtigen Akteur auf der Weltbühne wird jedoch immer deutlicher, dass der US-Imperialismus seine hegemoniale Kontrolle über die Richtung des Weltgeschehens verliert. Das Scheitern der Politik der Neokonservativen der einseitigen Beherrschung durch die USA, um das Entstehen einer weiteren konkurrierenden Macht zu verhindern, wird immer deutlicher. Der Niedergang der globalen Macht der USA, der jetzt durch die COVID-19-Pandemie noch verschärft wird, zeigt, dass die bestehende internationale Ordnung unter der Hegemonie des US-Imperialismus ihrem Ende entgegengeht.

Es ist heute kein Geheimnis mehr, dass sich unsere Welt von einer unipolaren Welt unter der ausschließlichen Vorherrschaft des Imperialismus, in der die USA die Regeln bestimmen, zu einer multipolaren Welt entwickelt, die auf internationalen Gesetzen und Regularien und der Achtung der nationalen Souveränität der Länder beruht. Das Auftauchen Chinas als alternative Wirtschaftsmacht zu den Vereinigten Staaten und die Tendenz von immer mehr Ländern der Welt, sich diesem Land anzunähern und mit ihm in Austausch zu treten, anstatt mit den USA und dem Westen, hat die wirtschaftlichen Interessen der amerikanischen und europäischen Imperialisten auf eine harte Probe gestellt. Darüber hinaus hat die allmähliche Wiederbelebung der unabhängigen Macht Russlands in den zwei Jahrzehnten nach dem Zerfall des sozialistischen Staates in der Sowjetunion und Russlands unabhängiger Eintritt in die Weltpolitik als wirksamer Akteur in den internationalen Beziehungen das globale Machtgleichgewicht zum Nachteil der imperialistischen Regierungen, insbesondere der Vereinigten Staaten, verändert. Die Ausweitung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Europa und Russland und die zunehmende Abhängigkeit Europas von Russland bei der Deckung seines Energiebedarfs waren ein wichtiger Teil dieses Prozesses.

Auf Grundlage dieser qualitativen Verschiebung in den globalen Beziehungen entsteht eine Flut finanzieller, wirtschaftlicher, politischer und militärischer Politiken und Vereinbarungen zwischen den imperialistisch dominierten Ländern und China und Russland einerseits und zwischen diesen Ländern selbst andererseits. Diese Verschiebung führt zu einer politischen, wirtschaftlichen und finanziellen Isolierung des Lagers des globalen Imperialismus. Sehen wir uns eine Auswahl dieser Abkommen an, die das enorme Spektrum der Veränderungen aufzeigen, die in den letzten Jahren in der Welt stattgefunden haben:

• Die zunehmende strategische Annäherung zwischen China und Russland: Wir erleben jetzt die Folgen der wachsenden Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern in den Bereichen Energie, Militär, Finanzen und Bankwesen, die eine Unabhängigkeit vom US-Dollar als wichtigster internationaler Handelswährung schafft und die Welt von der Vorherrschaft des Westens bei der Durchführung von Finanztransaktionen befreit.

• Ausweitung der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit: Diese Organisation umfasst derzeit 40 % der Weltbevölkerung. Ihre Mitgliedsländer erwirtschaften 25 % des weltweiten Bruttoinlandsprodukts mit einem Wirtschaftsvolumen von rund 21 Billionen Dollar. In diesem Jahr hat der Gesamthandel der Mitgliedsländer der Shanghaier Organisation 6,6 Billionen Dollar erreicht. Die SOZ ist eine der wenigen Gipfeltreffen und Organisationen, bei denen sich die westlichen Länder nicht in die Struktur der Mitgliedschaft, die Verwaltungsprozesse und die Entscheidungen einmischen. In diesem Zusammenhang haben wir bemerkt, dass diese Organisation den Vorschlag der USA, ihr im Jahr 2005 beizutreten, abgelehnt hat.

• Die BRICS-Gruppe und ihre Erweiterungsperspektiven: Diese Gruppe von Staaten (gegründet von Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) hat ein großes Potenzial, die Weltwirtschaft zu beeinflussen, da sie die Hälfte der Weltbevölkerung und zwischen 25 und 28 Prozent der Kapazität der Weltwirtschaft umfasst. BRICS ist ein transkontinentales Bündnis, das die Form der Weltwirtschaft und der Politik neu definiert hat, was seine Bedeutung unterstreicht. Die mächtige globale BRICS-Koalition wurde ohne die Beteiligung Europas und der USA gebildet und hat die Fähigkeit, in wichtigen internationalen wirtschaftlichen und politischen Fragen eine starke Stimme zu sein. Auf die BRICS-Länder entfallen 24 % des weltweiten BIP und 16 % des Welthandels, und der Erweiterungsplan dieser Gruppe in Form von „BRICS Plus“ umfasst noch 10 weitere Länder.

• Stärkung des Zusammenschlusses erdölexportierender Länder in Form der OPEC und der OPEC+: In den letzten Jahren haben die Koordinierung der OPEC mit Russland und die Bildung der OPEC+ sowie der Abschluss neuer wirtschaftlicher Kooperationsabkommen zwischen China und den wichtigsten erdölexportierenden Ländern des Nahen Ostens die OPEC-Mitgliedsländer in die Lage versetzt, sich der von den Vereinigten Staaten auferlegten Politik zu widersetzen, soweit dies möglich ist.

• Chinas Gürtel- und Straßeninitiative: Diese Initiative hat China zahllose Geschäftspartner auf der ganzen Welt verschafft und vielen Ländern, insbesondere im Süden, die Möglichkeit eines gesünderen Entwicklungs- und Wachstumspfads eröffnet.

Die imperialistischen Mächte, insbesondere die Vereinigten Staaten, haben auf diese entstehenden und sich ausweitenden regionalen und überregionalen Abkommen reagiert, indem sie große Anstrengungen unternommen haben, um sie zu behindern, entweder durch massiven wirtschaftlichen Druck oder durch den Einsatz von Drohungen und tatsächlichen militärischen Interventionen in den an diesen Abkommen beteiligten Ländern.

Die prominentesten Beispiele für diese Bemühungen waren die Osterweiterung der NATO, der Putsch in der Ukraine 2014, die Verhängung strenger Wirtschaftssanktionen gegen China, Russland und ihnen nahestehende Länder, das Schüren von Spannungen mit China in Bezug auf Taiwan, die Umzingelung Chinas mit Militärbasen und Militärbündnissen und nun die direkte Beteiligung der NATO am Krieg in der Ukraine. Die oben erwähnten Sanktionen haben die entscheidenden Wirtschaftsbeziehungen der Europäischen Union zu Russland, insbesondere im Energiebereich, unterbrochen, was zu einer wirtschaftlichen Schwächung und vollständigen Unterwerfung der EU, insbesondere Deutschlands, unter die Vereinigten Staaten führt.

Darüber hinaus haben die USA in ihrem Bemühen, diesen objektiven globalen Prozess umzukehren, ihre einseitigen Zwangsmaßnahmen intensiviert, indem sie gegen mehr als 40 Länder maximale Wirtschaftssanktionen verhängt haben. Sie haben ihre Politik des erzwungenen Regimewechsels gegen alle Nationen verschärft, die ihre nationale Unabhängigkeit behaupten, indem sie enge Beziehungen zu China und Russland knüpfen und sich an der neu entstehenden Front des Widerstands gegen die imperialistische Vorherrschaft der USA beteiligen. In dieser Hinsicht ist die Destabilisierung und, wenn möglich, der Sturz von Staaten wie Kuba, Venezuela, Nicaragua, Syrien, der DVR Korea und zuletzt dem Iran für die Vereinigten Staaten besonders wichtig geworden.

Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freunde,

Mit der direkten Beteiligung der NATO in der Ukraine wird der Krieg in der Ukraine immer mehr zu einer direkten Konfrontation zwischen den USA und Russland, mit katastrophalen globalen Folgen, einschließlich der immer größer werdenden Gefahr eines Atomkrieges. Doch wie auch immer wir die Art des Krieges in der Ukraine einschätzen, wir können nicht leugnen, dass sein Ausgang für die Zukunft der gesamten Menschheit entscheidend sein wird. Sollte es der NATO gelingen, Russland in der Ukraine zu besiegen, müssen wir – sofern es nicht zu einer nuklearen Katastrophe kommt – damit rechnen, dass die Vereinigten Staaten Europa als wichtige, konkurrierende Wirtschaftsmacht aushöhlen, Russland von der NATO militärisch vollständig eingekreist wird und die Versuche eines Regimewechsels und einer Aufteilung der Russischen Föderation zunehmen; verschärfter Wirtschaftskrieg und militärische Drohungen gegen China; beschleunigte Bemühungen um einen Regimewechsel in Ländern wie Kuba, Venezuela und Nicaragua und die völlige Umkehrung aller sozialen Errungenschaften in Lateinamerika und der Karibik; eine vollständige Verschiebung des Kräfteverhältnisses im Nahen Osten zugunsten Israels und anderer Verbündeter der USA und eine mögliche Teilung Syriens, Irans und anderer widerstrebenden Nationen in der Region, um nur einige zu nennen. In Afrika würden wir eine schrankenlose Beherrschung und Rekolonisierung erleben. Dies würde nichts anderes bedeuten als die globale Umsetzung des „Projekts für das neue amerikanische Jahrhundert“ der US-Neocons und die „Dominanz des gesamten Spektrums“ der Welt durch den US-Imperialismus.

Es ist die historische Verantwortung von uns allen in der Friedens- und Solidaritätsbewegung auf der ganzen Welt, dringend zu handeln, um ein solches Ergebnis zu verhindern. Wir brauchen eine weltweit geeinte, breite antiimperialistische Front, die Diplomatie, Verhandlungen, Frieden und Souveränität für alle Nationen fordert. Und es ist die Pflicht von uns allen im Weltfriedensrat, keine praktischen Anstrengungen zu scheuen, um eine solche breite antiimperialistische Front zu schaffen und zu stärken.

Eine Neuordnung der globalen Kräfte zugunsten einer gerechteren und demokratischeren Weltordnung zeichnet sich ab, und immer mehr Länder in Afrika, Asien und Lateinamerika schließen sich zusammen, um das Entstehen dieser neuen multipolaren Ordnung zu erleichtern. Es liegt in der Verantwortung aller Kräfte des Friedens, der Gerechtigkeit und des sozialen Fortschritts, massive Unterstützung für diesen Übergang zu mobilisieren.

