Was für ein Schwachsinn. Ab sofort sind das Ölembargo und der Ölpreisdeckel in Kraft, um Russlands Wirtschaft unter Druck zu setzen – Von Sevim Dagdelen

Was für ein Schwachsinn: Ab sofort sind das Ölembargo und der Ölpreisdeckel in Kraft, um Russlands Wirtschaft unter Druck zu setzen. Während Grüne und Ampel-Regierung davon träumen, mit ihren neuen Sanktionen Putin zu schwächen, liefert Russland seine Energieträger zu ermäßigten Preisen an andere Länder. Gerade hat der pakistanische Staatsminister für Erdöl, Musadik Malik, bekannt gegeben, billiges Rohöl sowie Benzin und Diesel aus Russland zu beziehen. Russische Flüssiggaslieferungen mit Preisnachlass für Pakistan sind zudem im Gespräch. (https://en.dailypakistan.com.pk/…/russia-agrees-to…)

Und auch Indien kauft ganz offensichtlich lieber billige Energie in Russland ein als die „wertegeleitete Außenpolitik“ von Grünen-Ministerin Baerbock, die gerade in Neu-Dehli weilt. (https://www.reuters.com/…/india-continue-buying…/) Da hilft auch kein grünes Gesäusel über die Bedeutung Indiens als „gefestigte Demokratie“ und „Brückenbauer“ in der Welt. Indiens Außenminister Subrahmanyam Jaishankar verwies im Gespräch mit seiner deutschen Amtskollegin auf die Rücksichtslosigkeit und das „Europe First“ im Wirtschaftskrieg: Die Europäer haben demnach seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine am 24. Februar mehr fossile Energieträger aus Russland importiert als die nächsten zehn Staaten weltweit zusammen. Priorität für die EU habe, so der indische Außenminister, zunächst sich selbst zu versorgen. Indem die Europäer nun aber zunehmend Öl und Gas aus dem Nahen und Mittleren Osten einkaufen, treiben sie die Weltmarktpreise nach oben. Im Unterschied zu Baerbock plädiert Jaishankar für Diplomatie und eine Verhandlungslösung im Ukraine-Konflikt. Auch China denkt nicht daran, in den selbstzerstörerischen Wirtschaftskrieg des Westens mit einzusteigen. Peking hat die Importe von russischem Öl deutlich erhöht, da es deutlich günstiger zu haben ist als andere Ölsorten auf den Weltmärkten.

Die einzigen, die vom Ampel-Irrsinn offensichtlich nicht profitieren, sondern für ihn draufzahlen, sind die Verbraucher in Deutschland. Sie sind die Dummen. Den Bürgern drohen infolge von Ölembargo und Ölpreisdeckel weiter hohe Preise bei Heizöl, Benzin und Diesel, Unternehmen Pleiten verbunden mit weiterer Arbeitsplatzvernichtung. Diesem Irrsinn entgegentreten! #Verhandlungsfrieden statt #Wirtschaftskrieg !

