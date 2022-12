Kundgebung Frente Unido América Latina Berlin am 3. Dezember 2022 – Solidarität mit progressiven Regierungen und Bewegungen in Lateinamerika – Brandenburger Tor

Eröffnung Kundgebung Frente Unido América Latina – Renate (Irlandgruppe Omega) 3.12..2022

https://youtu.be/gW_0AwSGVYY

Solidaridad Internacional Dec 3, Mauro Valderrama, CP Peru, CAST/DE, Frente Unido América Latina

https://youtu.be/CZC1IeKK774

Internationale Solidarität – Frente Unido América Latina, Dr. Nancy Larenas, PC Chile, Berlin 3.12.

https://youtu.be/aeQ9eguDfeI

Zur Lage der Frauen im Iran– Frente Unido América Latina Berlin – Rede von Maren 3.12.

https://youtu.be/17uuZa5EKQg

Alle Bilder: https://bit.ly/3cHYImw

http://haendewegvonvenezuela.net/

