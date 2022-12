China: Mehrere Städte lockern die Anforderungen für Covid-19-Tests. (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202212/1281026.shtml

Mindestens 10 chinesische Großstädte haben das Ende der Anforderungen für die Überprüfung von 48 Stunden gültigen COVID-19-Testergebnissen für die Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln angekündigt. Einige Städte haben auch die Testanforderungen für das Betreten öffentlicher Veranstaltungsorte beendet, da viele Orte ihre Reaktionen auf Epidemien am Wochenende weiter optimiert haben.

Zu den Städten, die ihre Politik anpassen, gehören Chengdu, Tianjin, Dalian, Shijiazhuang und Shenzhen.

Shenzhen, das Technologie- und Produktionszentrum in der südchinesischen Provinz Guangdong, gab am frühen Samstag eine Erklärung ab, in der bestätigt wurde, dass die Einwohner beim Betreten öffentlicher Orte wie Apotheken, Parks und Touristenattraktionen im Freien keine Nukleinsäuretestzertifikate mehr vorlegen müssen mit öffentlichen Verkehrsmitteln, müssen aber dennoch einen Veranstaltungscode scannen, um einzuchecken, und ihren grünen Gesundheitscode vorzeigen. Einwohner müssen beim Besuch von Bauernmärkten weiterhin Nukleinsäuretestergebnisse vorlegen.

Auch die Millionenstadt Guangzhou hat eine Reihe von Beschränkungen aufgehoben, darunter die Beendigung der Testergebnisanforderungen für Apotheken.

Andere Städte wie Chengdu kündigten Anpassungen an, in denen Nukleinsäure-Testergebnisse bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht mehr benötigt werden. In der Zwischenzeit sagte die Regierung in Peking, dass die Betreiber von Bussen und U-Bahnen ab dem kommenden Montag Fahrgäste ohne ein negatives 48-Stunden-Ergebnis nicht ablehnen dürfen.

Von der Global Times kontaktierte Experten begrüßten den aktualisierten Ansatz.

Yang Zhanqiu, Professor an der Abteilung für Pathogenbiologie der Universität Wuhan, sagte der Global Times, dass regelmäßige Nukleinsäuretests nur für spezielle Bereiche und Personengruppen mit hohem Infektionsrisiko geeignet seien, da sie sonst als übertrieben und nicht konform angesehen würden neuesten wissenschaftlichen Anforderungen zur Epidemieprävention.

Während Guangzhou schrittweise auf eine Lockerung der Seuchenbekämpfung hinarbeitet, bereitet sich auch die lokale Industrie auf eine vollständige Wiederaufnahme vor. Bis Samstag haben fast 7.700 Schlüsselunternehmen über der festgelegten Größe, 18.000 Gastronomieeinheiten, 219.000 Groß- und Einzelhandelsunternehmen und 122 Industrieparks im Bezirk Tianhe in Guangzhou ihre Arbeit und Produktion wieder aufgenommen, sagte Huang Kaixuan, stellvertretender Leiter des Bezirks Tianhe am Samstag eine Pressekonferenz zur Prävention und Bekämpfung von Epidemien.

Darüber hinaus haben eine Reihe von Einkaufszentren in Peking am Samstag wiedereröffnet, obwohl das Essen im Geschäft in vielen Restaurants weiterhin ausgesetzt ist und nur Abholung und Mitnahme möglich sind.

Am Samstag um 15 Uhr gab es in Peking 1.392 neu gemeldete lokale COVID-19-Fälle, ein Rückgang von etwa 20 Prozent im Vergleich zu den 1.738 Fällen im gleichen Zeitraum am Freitag.

Angesichts der Lockerung der Epidemiebeschränkungen tauchten Online-Gerüchte auf, die behaupteten, Peking werde „die Epidemiebeschränkungen ab morgen vollständig aufheben und soziale Nukleinsäure- und Gesundheitscodes beenden“, was das Beijing Center for Disease Prevention and Control schnell dementierte. Während die Gesamtsituation der Epidemie in Peking stabil ist und sich verlangsamt, bleibt die Ausbreitung der Gemeinschaft auf einem hohen Niveau und sollte laut Medienberichten nicht auf die leichte Schulter genommen werden.

Pekings Gesundheitskommission forderte am Freitag die Einwohner auf, ihrer Pflicht zur Vorbeugung von COVID-19 nachzukommen und „die erste Person zu sein, die für Ihre eigene Gesundheit verantwortlich ist“, ein Ausdruck, der von der lokalen Regierung nach der Veröffentlichung der optimierten COVID-19-Reaktionsmaßnahmen des Staatsrates verwendet wurde .

In der Zwischenzeit hatte die Gesundheitskommission von Guangzhou erklärt, dass sie unterschiedliche Nukleinsäure-Teststrategien für verschiedene Personengruppen anwenden und gleichzeitig Familien ermutigen, ihre eigenen Antigen-Kits zu kaufen.

Die Lockerung der Nukleinsäuretests trug teilweise zu der boomenden Nachfrage nach medizinischem Zubehör bei, einschließlich Kits zum Nachweis von Antigenen, da einige Einwohner damit begannen, die Vorräte zu horten, sagten mehrere Brancheninsider gegenüber der Global Times.

Ein Mitarbeiter der Jianning-Apotheke in Guangzhou teilte der Global Times am Samstag mit, dass die Antigen-Nachweiskits ausverkauft seien und es mindestens zwei bis drei Tage dauern werde, bis neue Produkte wieder geliefert werden. Das Geschäft bedient nur Privatkunden.

„Da viele der städtischen Dienste keine Nukleinsäuretests mehr verlangen, beeilen sich die Menschen, Antigen-Nachweiskits zu kaufen, was zu einer Verknappung der Marktversorgung führt“, sagte der Mitarbeiter.

Das Marktaufsichts- und Verwaltungsbüro von Guangzhou erklärte, dass es seit der Anpassung und Optimierung der Maßnahmen zur Prävention und Bekämpfung von Epidemien am 30. November ein Phänomen von Bürgern gegeben habe, die sich beeilten, Medikamente in Guangzhou zu kaufen.

Die lokalen Marktregulierer arbeiten daran, die Versorgung zu gewährleisten und die Preise zu stabilisieren.

Derzeit beträgt die maximale Produktionskapazität der Antigen-Kits in Guangzhou etwa 10,5 Millionen Dosen pro Tag, und die Hersteller in der Stadt haben darauf bestanden, die Preise nicht zu erhöhen, da sie sich beeilen, die Nachfrage zu befriedigen und ihr Bestes tun, um die Produktion zu stabilisieren und die Versorgung sicherzustellen. laut Medienberichten.

Die Lockerung der Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung treibt auch die Nachfrage nach bestimmten Medikamenten in die Höhe, da die Menschen mehr Verantwortung für ihre Gesundheit übernehmen. Die städtische Marktaufsichtsbehörde von Peking erklärte am Samstag, dass die Einwohner beim Kauf von Medikamenten gegen Fieber, Husten, Infektionen und Halsschmerzen keine Ausweiskontrolle mehr durchlaufen müssen.

