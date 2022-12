Frente Unido América Latina Berlin

Brandenburger Tor / Pariser Platz

HEUTE Sa 3.12. von 14 bis 16.30 Uhr

Redebeiträge zur Lage in Lateinamerika.

Solidaritätserklärungen aus Lateinamerika

mit China, Russland und dem Donbass.

Solidarität mit Kuba!

Videos der vergangenen Kundgebungen:

http://haendewegvonvenezuela.net

Bilder:

https://bit.ly/3cHYImw

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related