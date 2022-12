Der MDR will mit seinem Audio-Podcast »Was tun, Herr General?« zum Ukraine-Krieg die Lücke zwischen »Wahrnehmung und Wirklichkeit« in der öffentlichen Debatte schließen. Aber bei dieser Aufklärungsmission bleibt nicht nur der Friedensgedanke auf der Strecke – es wird auch die Militarisierung der Politik zur Staatsräson erhoben. Partner für dieses Projekt ist der Urheber des „Bühler-Papiers“ zur Hochrüstung gegen Russland.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related