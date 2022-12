Edward Snowden @Snowden · 2 Stunden Ich bin in Russland, weil das Weiße Haus absichtlich meinen Pass annulliert hat, um mich hier festzuhalten. Sie haben *das Diplomatenflugzeug des Präsidenten von Bolivien abgeschossen*, um mich an der Abreise zu hindern, und schränken bis heute meine Bewegungsfreiheit ein. Falls das unklar war.

