China – Anstifter der Proteste und die Null-Covid-Politik (moonofalabama.org)

Innerhalb der letzten zwei Tage veröffentlichte die New York Times vier Anti-China-Meinungsartikel:

Alle vier Artikel sagen China und der Führung von Präsident Xi den Untergang voraus. In typischer Farbrevolutionsmanier folgt der plötzliche Ansturm dieser Stücke den jüngsten Berichten über kleinere Proteste in einigen chinesischen Städten im Zusammenhang mit Null-Covid-Maßnahmen.

Aber der größte Protest der letzten Zeit war tatsächlich ein Arbeitskonflikt in einer Fabrik, in der der taiwanesische Auftragsfertiger Foxconn iPhones produziert :

Eine gewalttätige Arbeiterrevolte in der weltgrößten iPhone-Fabrik in Zentralchina bringt Apples angespannte Versorgung weiter ins Wanken und macht deutlich, wie die strikte Null-Covid-Politik des Landes globalen Technologieunternehmen schadet. Die Probleme begannen letzten Monat, als Arbeiter aufgrund von Covid-Befürchtungen den Fabrikcampus in Zhengzhou, der Hauptstadt der zentralen Provinz Henan, verließen. Bei Personalmangel wurden den Arbeitnehmern Prämien für die Rückkehr angeboten. Aber diese Woche brachen Proteste aus, als die neu eingestellten Mitarbeiter sagten, das Management habe ihre Versprechen nicht eingehalten. Den Arbeitern, die mit Sicherheitsbeamten in Schutzanzügen zusammenstießen, wurde schließlich Bargeld angeboten, um zu kündigen und zu gehen.

Innerhalb eines Tages war dieser Arbeitskonflikt weitgehend gelöst.

Andere Proteste waren meistens kleine symbolische Ereignisse, die sorgfältig entworfen wurden, um etwas Medienaufmerksamkeit im „Westen“ zu erlangen.

Für ein riesiges Land wie China war die Gesamtzahl der Proteste lächerlich klein:

Nathan Ruser @Nrg8000 – 23:17 UTC · 30. November 2022 Für unsere China Protest Tracker-Karte haben wir Berichte von 7 Protesten verfolgt, die am 29. November in ganz China stattfanden. Insgesamt 51 Proteste seit dem 25. November in 24 Städten. Sehen Sie sich die dritte Ausgabe unserer Karte an.

Es gibt Anzeichen für ausländische Einmischung:

Angelo Giuliano 🇮🇹 🇨🇭/ lebt in 🇨🇳 @Angelo4justice3 – 3:08 Uhr · 30. November 2022 Telegrammkanal / Proteste ChinaSie haben einen offenen Kanal mit westlichen Journalisten, hier ist die Liste.Hier eine Liste von Organisatoren, die alle außerhalb Chinas ansässig sind.Sydney Daddy einer von ihnen, YouTuber aus Australien.So viel zur „organischen“ Bewegung. Covid-Protest JA, ausländische Einmischung KEINBild

Für mich sieht das so aus, als ob einige „westliche“ Anstifter der Farbrevolution versuchen, mit vernünftigen Protesten gegen einige Null-Covid-Maßnahmen mitzufahren. Sie werden wahrscheinlich scheitern.

Vor genau drei Jahren meldete Wuhan den ersten Fall einer unbekannten Lungenentzündung. China hatte sich seitdem mit allen Mitteln gegen die Ausbreitung von Covid ausgesprochen. Während die Null-Covid-Maßnahmen manchmal hart erscheinen, sind sie auch eine Notwendigkeit. Das chinesische Gesundheitssystem ist immer noch unterentwickelt und kann große Ausbrüche in mehreren Großstädten nicht bewältigen. Nicht alle älteren Chinesen sind geimpft. Eine freilaufende Epidemie würde mehrere Millionen Menschenleben kosten und zig Millionen Menschen durch lange Covid-Erkrankungen beeinträchtigen.

Das ist unbefriedigend für die jungen Menschen, die wahrscheinlich nicht an Covid-19 sterben, aber mit den Null-Covid-Beschränkungen leben müssen. Aber China ist eine konfuzianische Gesellschaft. Die Menschen in China schätzen traditionell ihre älteren Menschen. Chinas Verfassung macht die Pflege älterer Menschen in der Familie zur Pflicht für jeden chinesischen Bürger:

Artikel 49 Ehe, Familie, Mütter und Kinder werden vom Staat geschützt. Sowohl der Ehemann als auch die Ehefrau sind verpflichtet, Familienplanung zu praktizieren. Eltern sind verpflichtet, ihre minderjährigen Kinder zu erziehen und zu erziehen; Volljährige Kinder sind verpflichtet, ihre Eltern zu unterstützen und zu unterstützen. Eingriffe in die Ehefreiheit sind verboten; Misshandlung von Senioren , Frauen und Kindern ist verboten .

China kann sich daher nicht öffnen und der Pandemie ihren Lauf lassen. Ihre Regierung würde wahrscheinlich mehr Proteste sehen als jetzt, sollte sie plötzlich beschließen, sich vollständig zu öffnen und ältere Menschen sterben zu lassen.

Aber China kann, wie Peter Lee vorausgesagt hat, seine derzeitige Politik ändern.

chinahand @chinahand – 12:54 UTC · 30. November 2022 Meine Vorhersage, dass das Crabwalking der KPCh zu einer neuen Covid-Politik (mit begleitenden politischen und öffentlichen Auswirkungen) ziemlich gut hält. Abonnement erforderlich! Less Than Zero…Covid – Peter Lees China Threat Report auf Patreon.

Vor zwei Wochen hatte die chinesische Nationale Gesundheitskommission bereits 20 neue Richtlinien angekündigt .

Was sie außerdem tun kann, um weitere Demonstrationen und Unruhen zu vermeiden, ist, vernünftige Null-Covid-Maßnahmen weniger restriktiv anzuwenden. Einige lokale Regierungen haben bereits auf einige der Proteste reagiert :

Chinesische Städte wie Peking, Guangzhou und Chengdu, wo das Virus weit verbreitet ist, haben in den letzten Tagen ihre Anti-Epidemie-Politik weiter optimiert, wobei Guangzhou seine Geschäfte wieder aufgenommen hat und Dine-in-Dienste in Gebieten mit geringem Risiko erlaubt; und Einkaufszentren, die ab Donnerstag schrittweise in Peking eröffnet werden. Einige Städte haben auch damit begonnen, engen Kontakten unter bestimmten Bedingungen eine häusliche Quarantäne zu gestatten und einige Gruppen von routinemäßigen Nukleintests auszunehmen. Die chinesische Vizepremierministerin Sun Chunlan betonte am Donnerstag erneut, wie wichtig es sei, Chinas Reaktion auf COVID-19 kontinuierlich zu optimieren , nachdem sie am Mittwoch ähnliche Bemerkungen gemacht hatte, in denen sie sagte, das Land stehe vor einer neuen Situation und neuen Aufgaben bei der Prävention und Bekämpfung von Epidemien als Pathogenität des Omicron Virus schwächt . Epidemiologen sagten, dass solche optimierten Maßnahmen darauf abzielen, ein besseres Gleichgewicht zwischen der Kontrolle von COVID-19 und der Gewährleistung eines normalen Lebens der Menschen zu erreichen. Die Ermöglichung von häuslicher Quarantäne für einige Risikogruppen entlastet auch die ohnehin schon angespannten Krankenhausressourcen.

China will durchhalten, da „die Pathogenität des Omicron-Virus schwächer wird“.

Die Omicron-Variante scheint übertragbarer, aber weniger tödlich zu sein als die ursprüngliche Version von SARS-CoV-2 oder die Delta-Variante. Aber wir wissen nicht, ob es sich in diese Richtung weiter entwickeln wird. Fast täglich werden neue Varianten gefunden. Wenn China weitere Jahre durchhalten kann, bis eine noch mildere Variante bekannt wird, kann es wahrscheinlich eine große Anzahl von Todesfällen vermeiden.

Einige Ökonomen sagen voraus , dass sich China etwa Mitte nächsten Jahres öffnen wird:

Es wird erwartet, dass China seine Covid-Beschränkungen im dritten Quartal 2023 vollständig aufheben wird, was zu einer dramatischen wirtschaftlichen Erholung führen wird, sagte Hu Yifan, regionaler Chief Investment Officer und Chief China Economist bei UBS Global Wealth Management. Die Schätzung spiegelt eine Prognose von Bloomberg-Ökonomen wider, die sagten, dass sie eine vollständige Wiedereröffnung bis Mitte 2023 erwarten. Eine Umfrage von Bloomberg News Anfang dieses Monats zeigte, dass die meisten Ökonomen eine Wiedereröffnung ab dem zweiten Quartal 2023 nach Chinas jährlichen hochrangigen politischen Treffen erwarten. Die chinesische Regierung hat keine öffentlichen Hinweise auf den Zeitpunkt eines Ausstiegs aus der derzeitigen „Null-Covid“-Politik zur Pandemiebekämpfung gegeben, obwohl einige Kommunalverwaltungen kürzlich die Kontrollen gelockert haben.

Die Times- Autoren, die auf eine Revolution in China hoffen, werden wahrscheinlich enttäuscht werden.

Chinas Wirtschaft geht es recht gut. Die Menschen begnügen sich meist mit vernünftigen Gesundheitsmassnahmen und alles andere ist verhandelbar.

„Westliche“ Gastkommentare malen gerne ein Bild von China als einer Diktatur, die ihr Volk unterdrückt. Aber das ist China nicht.

