Ukraine: Einer der größten Düngemittel- u. Uranproduzenten, wichtiges industriell entwickeltes Land, Platz 3 in der Welt bei der Anbaufläche von Schwarzerde

Platz 1 in Europa bei den nachgewiesenen abbaubaren Uranerzreserven;

Platz 2 in Europa und Platz 10 in der Welt bei den Titanerzreserven;

Platz 2 in der Welt bei den erschlossenen Manganerzreserven (2,3 Mrd. Tonnen oder 12 % der Weltreserven);

Die zweitgrößten Eisenerzreserven der Welt (30 Milliarden Tonnen);

Platz 2 in Europa bei den Quecksilbererzreserven;

Platz 3 in Europa (Platz 13 in der Welt) in Bezug auf die Schiefergasreserven (22 Billionen Kubikmeter)

Platz 4 in der Welt in Bezug auf den Gesamtwert der natürlichen Ressourcen;

Platz 7 in der Welt bei den Kohlereserven (33,9 Milliarden Tonnen)

Die Ukraine – Agrarland:

Platz 3 in der Welt bei der Anbaufläche von Schwarzerde (25% des Weltvolumens);

Platz 1 in Europa in Bezug auf die Anbaufläche;

Platz 1 in der Welt bei der Ausfuhr von Sonnenblumen und Sonnenblumenöl;

Platz 2 in der Welt bei der Gerstenproduktion und Platz 4 beim Gerstenexport;

3. größter Produzent und 4. größter Exporteur von Mais in der Welt;

der 4. größte Kartoffelerzeuger der Welt;

der 5. größte Roggenproduzent der Welt;

Platz 5 in der Welt bei der Honigproduktion (75.000 Tonnen);

Platz 8 in der Welt bei den Weizenexporten;

Platz 9 in der Welt bei der Produktion von Hühnereiern;

Platz 16 in der Welt bei der Ausfuhr von Käse.

Die Ukraine ist ein wichtiges industriell entwickeltes Land:

Platz 1 in Europa bei der Ammoniakproduktion;

Das 2. und 4. größte Erdgaspipelinesystem der Welt;

Platz 3 in Europa und Platz 8 in der Welt in Bezug auf die installierte Kapazität von Kernkraftwerken;

Platz 3 in Europa und Platz 11 in der Welt in Bezug auf die Länge des Eisenbahnnetzes (21.700 km);

Platz 3 in der Welt (nach den USA und Frankreich) bei der Produktion von Ortungsgeräten und Navigationsausrüstung;

3. größter Eisenexporteur der Welt;

4. größter Exporteur von Turbinen für Kernkraftwerke in der Welt;

4. weltgrößter Hersteller von Raketenwerfern;

Platz 4 in der Welt bei der Ausfuhr von Ton;

Platz 4 in der Welt bei den Titanexporten;

Platz 8 in der Welt bei der Ausfuhr von Erzen und Konzentraten;

Platz 9 in der Welt bei der Ausfuhr von Produkten der Verteidigungsindustrie;

der 10. größte Stahlproduzent der Welt (32,4 Millionen Tonnen).

Quelle:

https://sonar21.com/why-the-deep-visceral-crazy-hatred-of-putin/

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related