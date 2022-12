Teil einer 10-teiligen Dokumentarserie über Hip Hop in Nordwestchina. Lao Dao zeigt uigurische Rapper aus Urumqi, Xinjiang. Das Ende der Folge zeigt ihren Auftritt bei Iron Mic, einer Veranstaltung, die von meinem Freund und Gast im Podcast Silk and Steel, der schwarzamerikanischen muslimischen Pionierin des Hip Hop in China, organisiert wurde.

