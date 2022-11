Während sich die Welt auf die Ukraine fixiert, braut sich im Nahen Osten ein weiterer Krieg zusammen – Von Patrick Cockburn (CounterPunch)

Während der Krieg in der Ukraine tobt, droht ein weiterer Konflikt im Nahen Osten zu explodieren, da die USA und ihre Verbündeten den Iran wegen seines Atomprogramms, der Lieferung von Drohnen an Russland und der Unterdrückung von Protesten gegen die Regierung konfrontieren.

Wenn die USA oder Israel die wichtigste iranische Nuklearanlage angreifen würden, die waffenfähigen Kernbrennstoff produziert, würde der Iran höchstwahrscheinlich zurückschlagen, indem er sein Drohnen- und Raketenarsenal einsetzt, um die Straße von Hormuz an der Mündung des Golfs zu schließen, durch die täglich Tanker fahren und fast ein Fünftel des weltweiten Öl- und Gasverbrauchs abdecken.

Die Konfrontation eskalierte diese Woche scharf, als der Iran ankündigte, dass er beabsichtige, in seinem Werk Fordo, das sich in einem Berg befindet, Kernbrennstoff von nahezu Bombenqualität herzustellen, um es vor Bomben- und Raketenangriffen zu schützen. Der Iran beschloss, sein Atomprogramm hochzufahren, nachdem die Gespräche zur Wiederbelebung des Nuklearabkommens Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) gescheitert waren, das 2015 von Präsident Barack Obama vereinbart, aber drei Jahre später von Präsident Donald Trump angeprangert und fallen gelassen wurde.

Eskalierende Krise

Im Mittelpunkt des Abkommens stand eine weitreichende Reduzierung der Wirtschaftssanktionen gegen den Iran als Gegenleistung für die internationale Überwachung eines reduzierten iranischen Nuklearprogramms, von dem israelische und westliche Führer sagen, dass es auf die Herstellung einer Atombombe abzielt.

Die eskalierende Krise ist eine Wiederaufnahme der Konfrontation vor drei Jahren zwischen den USA und Israel auf der einen und dem Iran auf der anderen Seite, die fast zu einem Krieg geführt hätte. Unter dem Druck von Sanktionen und von militärischen Angriffen bedroht, startete der Iran einen äußerst erfolgreichen Drohnen- und Raketenangriff auf saudische Ölanlagen, der seine Ölförderung kurzzeitig halbierte.

Der Iran wurde für Explosionen, die an der Golfmündung verankerte Öltanker beschädigten, und für Guerillaaktionen gegen US-Truppen im Irak verantwortlich gemacht. Trump revanchierte sich, indem er die Ermordung von General Qasem Soleimani anordnete , der für verdeckte iranische Operationen im Ausland verantwortlich war und Anfang 2020 bei einem Drohnenangriff im Irak getötet wurde.

Wiederbelebung des Atomabkommens

Der militärische Konflikt zwischen den USA und dem Iran kam einem totalen Krieg nahe, deeskalierte jedoch scharf, als der aggressiv anti-iranische Trump durch Präsident Joe Biden ersetzt wurde, der die Verhandlungen zur Wiederbelebung des Atomabkommens wieder aufnahm. Die Aufmerksamkeit wurde durch die Covid-19-Pandemie, die Konkurrenz der USA mit China und den Krieg in der Ukraine vom Iran abgelenkt. Noch im September schien der Iran einem neuen Abkommen über das JCPOA nahe zu sein, bat jedoch um Garantien, dass die USA sich nicht wieder einseitig zurückziehen würden.

Doch das Scheitern einer Einigung über ein Atomabkommen ist nur eines von mehreren getrennten und voneinander unabhängigen Ereignissen, die die Iran-Krise in den letzten zwei Monaten angeheizt und brisanter denn je gemacht haben. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte unter Trump an vorderster Front auf einen Angriff auf das iranische Atomkraftwerk gedrängt. Nachdem er die Parlamentswahlen am 1. November entscheidend gewonnen hat, kehrt er an der Spitze der kriegerischsten und rechtsgerichtetsten Regierung in der Geschichte Israels in Jerusalem an die Macht zurück.

Er ist immer ein Gegner des JCPOA und wird wahrscheinlich Druck auf die USA ausüben, damit sie militärische Maßnahmen gegen den Iran ergreifen. Berichten zufolge haben Israel und die USA beide für einen Luftangriff auf den Iran trainiert, und Netanjahu stand kurz davor, einen anzuordnen.

Eine Drohnen-Supermacht

Zwei weitere zufällige Entwicklungen vergiften die Beziehungen zwischen Teheran und Washington weiter. Angesichts der Luftüberlegenheit der USA und ihrer Verbündeten am Golf verwandelte sich der Iran in eine sogenannte „Drohnen-Supermacht“, aber die Welt nahm die Effektivität dieser billigen präzisionsgelenkten Raketen erst mit Iran an Bord exportierte sie nach Russland, um sie gegen die Ukraine einzusetzen.

Seit Oktober haben sie das elektrische System der Ukraine teilweise zerstört und einem Großteil des Landes Wärme und Licht entzogen. Das überraschende Auftauchen des Iran als bedeutender Akteur im Ukraine-Krieg hat seine ohnehin schon toxischen Beziehungen zum Westen, wenn das möglich wäre, noch weiter verschlechtert.

Eine letzte Zutat, die die wachsende Krise anheizt, ist die Protestbewegung im Iran, die trotz extremer Repression, die laut Amnesty International zur Tötung von 305 Demonstranten, darunter 41 Kindern, führte, keine Anzeichen eines Absterbens zeigt. Die Proteste sind breiter angelegt als in der Vergangenheit und die kollektive Bestrafung von Demonstranten dient nur dazu, mehr Märtyrer zu produzieren. Die Weigerung der iranischen Fußballmannschaft, ihre Nationalhymne in Katar zu singen, zeigt das Ausmaß und die Entschlossenheit der Opposition.

Tankerverkehr vom Golf

Aber es ist noch zu früh, um zu wissen, ob sie das Regime destabilisiert und inwieweit die Regierung im Falle einer Krise mit den USA erfolgreich an die nationale Solidarität appellieren und versuchen könnte, Demonstranten als Stellvertreter ausländischer Mächte zu dämonisieren.

Lautstarker und ununterdrückbarer Dissens der Bevölkerung wird das iranische Regime schwächen, aber in anderer Hinsicht ist es stärker als während des letzten nahen Krieges. Die Öl- und Gaspreise sind hoch, und der Stopp der Lieferungen aus den Ölstaaten am Golf zusätzlich zum Verlust der Lieferungen aus Russland hätte eine lähmende Wirkung auf die Weltwirtschaft. Der Iran ist besser als zuvor darin, den Tankerverkehr aus dem Golf durch den Einsatz von Drohnen und Raketen in großen Mengen zu stoppen, gegen die es keine vollständig wirksame Flugabwehr gibt.

Westliche und israelische Führer haben lange argumentiert, dass der iranische Besitz einer Atomwaffe das Machtgleichgewicht im Nahen Osten verändern würde. Dies ist wahr genug, obwohl der US-Geheimdienst angeblich glaubt, dass die iranische Führung noch nicht entschieden hat, ob sie eine Atomwaffe bauen will. Bisher hat ihm die bloße Drohung damit als nützliches Verhandlungsinstrument bei Verhandlungen mit den USA und ihren Verbündeten gedient, die der Iran als unwiderruflich feindselig ansieht.

Lufthoheit

Paradoxerweise haben sich die Machtverhältnisse im Nahen Osten und im Rest der Welt verändert, aber nicht wegen des Erwerbs von Atomwaffen. Wie die Angriffe am Golf im Jahr 2019 und in der Ukraine seit Oktober gezeigt haben, genießen mittelständische Staaten wie der Iran und die Türkei und sogar sehr arme wie der Jemen jetzt ein viel ausgeglicheneres militärisches Spielfeld mit mächtigen Staaten wie den USA, Großbritannien oder Israel. Luftüberlegenheit bedeutet nicht mehr die Kontrolle über den Himmel, was eine bahnbrechende Entwicklung ist.

Aber wie weit sind sich diejenigen, die im Nahen Osten über Krieg oder Frieden entscheiden, bewusst, dass sich das Spiel wirklich geändert hat? Golfstaaten wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate haben nach den letzten Zusammenstößen zwischen den USA und dem Iran unter Trump erkannt, dass sie bei einem amerikanischen oder israelischen Angriff auf den Iran nur allzu wahrscheinlich Kollateralschaden sein würden. Biden hat mit dem Krieg in der Ukraine bereits alle Hände voll zu tun. Israel sollte wissen, dass der Iran einen asymmetrischen Weg finden würde, um zurückzuschlagen.

Wie bei der Ukraine sollte das Eigeninteresse aller Seiten verhindern, dass die Krise um den Iran zu einem schießenden Krieg wird – aber das heißt nicht, dass es nicht passieren wird.

