Michael Hudson: Das Schicksal der Zivilisation: Finanzkapitalismus, Industriekapitalismus oder Sozialismus?Von Real Progressives (Teil 1)

Ich möchte Ihnen gerne unseren heutigen Gast vorstellen. Michael Hudson ist Wirtschaftswissenschaftler, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität von Missouri, Kansas City. Er ist auch Forscher am Levy Institute am Bard College. Er ist ein ehemaliger Wall-Street-Analyst, politischer Berater, Kommentator und Autor. Michael, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.

The Destiny of Civilization basiert auf einer Vortragsreihe über Finanzkapitalismus und den Neuen Kalten Krieg, die Michael Hudson für die Global University for Sustainability gehalten hat.

Luke Parcher: Ich möchte mit der ersten Frage beginnen. Der Titel Ihres Buches lautet The Destiny of Civilization: Finanzkapitalismus, Industriekapitalismus oder Sozialismus.

Können Sie uns kurz erklären, wie Sie zu einem solch umfassenden Titel gekommen sind?

[00:01:20] Michael Hudson: Nun, die Weltwirtschaft ist jetzt in zwei Teile zerbrochen, die Vereinigten Staaten und Europa sind der dollarisierte Teil. Und diese westliche neoliberale Einheit treibt Eurasien und den Großteil des globalen Südens in eine separate Gruppe. Der eigentliche Konflikt besteht zwischen dem Finanzkapitalismus in den Vereinigten Staaten und Europa und anderen Ländern – China, Russland, Iran, Indien -, die die traditionellere Ethik und Strategie des Industriekapitalismus verfolgen.

Die Frage ist: Wie werden die Länder wirtschaftlich geplant? Denn jede Wirtschaft wird von jemandem geplant. In den Vereinigten Staaten wurde die zentrale Planung aus den Händen der Regierung genommen und an die Wall Street verlagert. In der City of London. Eine sehr rechtsgerichtete Philosophie. In anderen Ländern gibt es eine gemischte Wirtschaft – China und der Rest Eurasiens – und das Ziel der Planung, der Geldschöpfung und der Kreditvergabe ist es, Industriekapital zu schaffen, um die Produktionsmittel zu erzeugen.

Offensichtlich geht es jetzt auch um die Verbesserung der Umwelt, nicht nur um die Produktionsmittel, sondern um ein ganzes Wirtschaftssystem, nicht nur um die Schaffung von fiktivem Kapital, von Finanzkapital, ohne jeglichen Bezug zur industriellen Kapitalbasis, zum Arbeitseinkommen und zur Industrie insgesamt.

Es gibt also zwei Wirtschaftsphilosophien, und ich habe zu Beginn des Buches die Dynamik des Industriekapitalismus dem Finanzkapitalismus gegenübergestellt. Und der industrielle Kapitalismus in den Vereinigten Staaten, Deutschland, England und allen Ländern, in denen er sich durchsetzte, bestand darin, öffentliche Investitionen in grundlegende Infrastrukturmonopole in den Bereichen Verkehr, Kommunikation, Bildung und Gesundheitswesen zu fördern.

Die Idee war, dass, wenn die Regierung diese grundlegenden Dienstleistungen und Menschenrechte zu subventionierten Tarifen – oder kostenlos, wie im Fall von Bildung und Gesundheitsversorgung – zur Verfügung stellen würde, die Arbeitgeber den Arbeitnehmern keinen ausreichend hohen Grundlohn zahlen müssten, damit diese selbst für die Gesundheitsversorgung aufkommen müssten – wie in den Vereinigten Staaten, wo 18 % des BIP für die Gesundheitsversorgung aufgewendet werden – oder für die Bildung zu zahlen, die 1,7 Billionen, die in den Vereinigten Staaten für die Entschuldung von Studenten aufgewendet werden, ganz zu schweigen von der Bildung, die nicht schuldenfinanziert ist.

Der Finanzkapitalismus hat im Grunde versucht, die gesamte öffentliche Infrastruktur abzubauen. Die meisten Finanzvermögen und finanziellen Reichtümer in der Geschichte wurden genau auf die von Zola beschriebene Art und Weise erwirtschaftet, nämlich durch Diebstähle aus dem öffentlichen Bereich.

Aber der Finanzkapitalismus sagt nicht so… Man muss es nicht stehlen; man macht es zu seiner Politik, indem man den Finanzbereich verschenkt, so wie Präsident Jelzin alle natürlichen Ressourcen Russlands verschenkt hat, die öffentlichen Versorgungsbetriebe, die Elektrizitätswerke, alles, was eine wirtschaftliche Rente abwirft, die einfach nur ein bequemes Einkommen ohne jegliche Investition sein kann. Und das alles finanzieren Sie.

Seit den 1980er Jahren, aber auch schon seit dem Ersten Weltkrieg, gibt es diese Bewegung, die verhindern soll, dass die industrielle Wirtschaft zu niedrigen Kosten arbeitet. Das Ziel des Finanzkapitalismus ist es jedoch, im Gegensatz zu dem, was in den Lehrbüchern gelehrt wird, die Volkswirtschaften teuer zu machen, die Kosten jedes Jahr zu erhöhen.

Das ist sogar die ausdrückliche Politik der Federal Reserve in den Vereinigten Staaten. Sie überlässt dem Bankensystem die zentrale Planung, um den Preis für Wohnraum mit staatlich garantierten Hypotheken in die Höhe zu treiben, bis zu dem Punkt, an dem der Kauf eines Hauses staatlich garantiert ist und 43 % des Einkommens des Kreditnehmers absorbiert.

Nimmt man diese 43 %, nimmt man die Lohnabzüge für die Sozialversicherung und das Gesundheitswesen, nimmt man die Steuern, schrumpft und schrumpft der Binnenmarkt. Und genau das ist die Strategie des Finanzkapitals in den Vereinigten Staaten und in Europa heute. Man schiebt das ganze Geld von den Gewinnen des Industriekapitals weg, die in die Herstellung neuer Produktionsmittel reinvestiert werden. Die Expansion des Kapitals in eine schrumpfende Wirtschaft, in der der Finanzsektor mehr und mehr in die Wirtschaft der Produktion und des Konsums eindringt und die Wirtschaft schrumpfen lässt.

Im Rest des Buches wird dargelegt, wie es zu diesem Wandel vom Industriekapitalismus zum Finanzkapitalismus kam und wie der Kampf zwischen den Vereinigten Staaten und Russland, China, Irak, Iran und Indien tatsächlich ein Konflikt der Wirtschaftssysteme ist. Es handelt sich nicht um Rivalität, weil sie nicht versuchen, dasselbe zu tun. Die Ziele der USA und Europas sind völlig andere als die wirtschaftlichen Ziele Eurasiens. Es ist ein Krieg der Wirtschaftssysteme. Und deshalb versuchen die Vereinigten Staaten zu verhindern, dass andere Länder denselben Weg zu industriellem Wohlstand einschlagen, der die Vereinigten Staaten, Deutschland und andere Länder ursprünglich reich gemacht hat.

Sie haben also auf der einen Seite eine Wirtschaft mit hoher Produktivität und hohem Lebensstandard, wie sie im Westen üblich war und jetzt in Eurasien zu finden ist, und auf der anderen Seite eine vom IWF und den Zentralbanken geplante Sparwirtschaft, wie sie in Europa zu finden ist.

Frage | Virginia Cotts

[00:06:38] Luke Parcher: Fantastisch. Ich danke Ihnen dafür. Als erstes haben wir hier Virginia Cotts, eine der Leute, die uns im Hintergrund helfen. Sie hat eine Frage – wenn Virginia zum Bildschirm kommen und fragen möchte.

[00:06:47] Virginia Cotts: Michael, ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler. Kannst du die Schuldendeflation erklären – aber auch, wie Schulden Geld aus der Realwirtschaft abziehen.

Ich habe Sie einmal sagen hören, dass der Finanzsektor der Wasserkopf der Realwirtschaft ist. Ich denke, diese Fragen hängen zusammen? Wenn Sie das erklären könnten.

[00:07:09] Michael Hudson: Nun, die klassische Diskussion über Schuldendeflation findet sich in Band 3 des Kapital von Marx. Und Marx sagte, dass Schulden dazu neigen, durch Zinseszinsen zu wachsen.

Er zitierte jeden, von Martin Luther an, damit, dass jeder Zinssatz eine Verdopplungszeit hat, er verdoppelt sich in einer bestimmten Anzahl von Jahren. Und er wächst exponentiell in einer Aufwärtskurve, wie X gleich Y zum Quadrat. Aber die Wirtschaft wächst in Form einer S-Kurve; sie flacht ab.

Und einer der Gründe, warum sie im Konjunkturzyklus abflacht, ist, dass sich die Menschen immer mehr verschulden, wenn der Zyklus an Schwung gewinnt. Und wenn man Schulden bei einer Bank bezahlen muss, wenn man Studiendarlehen bezahlen muss, wenn man Kreditkartenschulden bezahlen muss, wenn man Hypotheken für steigende Hauspreise bezahlen muss, dann steht das Geld, das man an die Bank bezahlt, nicht zur Verfügung, um für Waren und Dienstleistungen ausgegeben zu werden.

Wenn also die Schuldenquote in jeder Volkswirtschaft steigt, verdrängt dies die Möglichkeit, das Einkommen für Waren und Dienstleistungen auszugeben. Im Moment ist es so, dass viele Studenten, die ihr Studium abgeschlossen haben, Schulden haben und zu Hause bei ihren Eltern leben müssen, weil sie keine Hypothek für ein Haus bekommen können, weil die Banken sagen: „Nun, du zahlst bereits so viel von deinem Einkommen für deine Studentenschulden, dass du kein Geld mehr übrig hast, um eine Hypothek zu kaufen, also kannst du keine Hypothek kaufen.“

Im Moment wird die schuldengeplagte amerikanische Wirtschaft ausgepresst. Es wird immer mehr Geld bezahlt, nicht nur für Schulden, sondern auch für andere Gemeinkosten wie das Gesundheitswesen und verschiedene Monopoldienstleistungen, die nicht für den Kauf von Waren und Dienstleistungen zur Verfügung stehen.

Von Schuldendeflation spricht man, wenn das Wachstum der Schulden die Wachstumsrate der Wirtschaft übersteigt. Und das trifft auf jede Wirtschaft zu. Die ausgefeiltesten mathematischen Modelle, die ich je gesehen habe, waren die, die 1750 v. Chr. jedem Schüler in Babylon beigebracht wurden.

Wir haben die Modelle, die ihnen beigebracht wurden. Sie sagen: Wie schnell verdoppelt sich eine Schuld zum aktuellen Zinssatz von 20 %? Nun, es sind fünf Jahre. Wie lange dauert es, bis sie sich wieder verdoppelt? Nun, das sind 10 Jahre. Wie lange dauert es bis zur Vervierfachung? Nun, das sind 5 Jahre. Sie sehen, wie schnell es geht. Sie ließen die Schüler auch das Wachstum einer Schafherde berechnen, und das Ganze verjüngte sich. Als die Assyriologen begannen, diese Keilschrifttafeln zu übersetzen, dachten sie, dass dies ein tatsächlicher Bericht über das Wachstum der Herde sein müsste.

Aber dann fanden sie heraus, dass die Sumerer bereits im dritten Jahrtausend über quadratische Gleichungen und eine sehr ausgefeilte Mathematik verfügten. Die Mathematik, die sie vor 5.000 Jahren benutzten, war dem, was das [US-]National Bureau of Economic Research verwendet, weit voraus.

Das National Bureau ist offiziell dafür zuständig zu erklären, wann es eine Rezession und wann es einen Boom gibt, und den Konjunkturzyklus zu erklären. Die grundlegende Theorie wurde von Joseph Schumpeter skizziert und nachgezeichnet. Es handelt sich um eine Vorzeichenkurve, die regelmäßig auf und ab geht, auf und ab. Und die ganze Philosophie des Nationalen Büros ist eine rechtsgerichtete, regierungsfeindliche Philosophie, die besagt, dass die Wirtschaft automatische Stabilisatoren hat.

Sie kann nie aus dem Gleichgewicht geraten, weil der freie Markt immer jede Art von chronischem Abschwung verhindern wird. Wenn es zu einem Boom kommt, werden die Preise steigen, was die Gewinne schmälert und die Investitionen bremst. Und das bedeutet, dass die Löhne sinken werden, bis es wieder rentabler ist, Arbeitskräfte zu beschäftigen. Dann gibt es einen Aufschwung, und die Dinge gehen weiter und weiter und weiter, wie eine Zeichenkurve, mit einer bestimmten Frequenz, für immer und ewig.

Was dabei absichtlich außer Acht gelassen wird, ist die Tatsache, dass jeder Aufschwung in den Vereinigten Staaten und jeder anderen westlichen Wirtschaft seit 1945 mit einem steigenden Schuldenstand einherging. Und da die Verschuldung jedes Mal zunahm, war der Aufschwung jedes Mal langsamer. Der Grund dafür ist, dass mit zunehmender Verschuldung immer weniger Einkommen zur Verfügung steht, um es für Waren und Dienstleistungen auszugeben. Und so wird der so genannte Aufschwung immer schwächer, bis er schließlich zum Stillstand kommt.

Nun, Ricardo hat so etwas 1817 in seinen Grundsätzen der politischen Ökonomie vorausgesehen. Er sagte: „Schauen Sie sich an, was mit den Bodenrenten passieren wird. Wenn wir nicht verhindern, dass die Grundherren die Planer der Wirtschaft sind, dann wird die Bevölkerung immer mehr zunehmen, der Preis für Lebensmittel wird steigen, die Pacht für die Grundherren wird immer mehr steigen, bis der gesamte wirtschaftliche Überschuss für die Pacht bezahlt wird und es keine Möglichkeiten mehr für industrielle Unternehmen geben wird. Und Marx sagte, nun, das sei das Armageddon des Kapitalismus.

Zu Ricardos Zeiten nahmen die Menschen keine Kredite auf, um Wohnraum zu kaufen. Es waren immer noch die Erbpächter. Wenn deine Vorfahren England eroberten und genug Engländer töteten, um Aristokraten zu werden, hast du es geerbt und musstest keinen Kredit aufnehmen. Aber jetzt, wo Immobilien in den Vereinigten Staaten, England und Europa demokratisiert wurden, muss man sich verschulden, um ein Haus zu kaufen.

Und der größte Teil der Schulden in jeder Volkswirtschaft entfällt auf Immobilien, die in den USA und England 80 % der Bankkredite ausmachen. Wenn Sie ein Haus kaufen wollen, gehen Sie zu einer Bank und die berechnet Ihnen den Mietwert des Hauses. Der Gewinner, wenn Sie versuchen, ein Haus oder eine Wohnung gegen jemand anderen zu ersteigern, ist der Käufer, der verspricht, das meiste für die Immobilie zu bezahlen, indem er einen Bankkredit aufnimmt, der den größten Teil der Miete als Zinsen absorbiert. Heute wird also die Miete, von der Ricardo sagte, dass sie den industriellen Kapitalismus zum Stillstand bringen würde, in Zinsen umgewandelt. Der Anstieg der Zinsen ist also das Armageddon des industriellen Kapitalismus, das die Wirtschaft zum Stillstand bringt.

In meinem Buch Killing the Host, in dem ich die Geschichte des Zinseszinses beschreibe, habe ich die meisten dieser Faktoren dargestellt. Aber im Grunde genommen sind die westlichen Volkswirtschaften heute alle einer schuldengetriebenen Deflation ausgesetzt.

Und das ist der Grund, warum sie schrumpfen. Und der Lebensstandard steigt hier nicht und die Wirtschaft wächst nicht, im Gegensatz zu China, Russland, Iran, Indien und den anderen Ländern, die nicht diese Art von Finanzsektor haben, der ihre Planung durchführt.

Frage | Luke Parcher

[00:13:47] Luke Parcher: Ich hatte gehofft, Sie könnten auf einen Punkt eingehen, den Sie kurz vor der Live-Schaltung erwähnt haben, nämlich die Unterscheidung zwischen verschiedenen Arten von Schulden und welche Arten von Schulden parasitär sind und beseitigt werden müssen und welche nicht. Können Sie kurz zwischen den verschiedenen Arten von Schulden unterscheiden?

[00:14:00] Michael Hudson: Nun, in den Lehrbüchern, die die Studenten lesen, nehmen Unternehmen Kredite bei einer Bank auf und verwenden diese Kredite, um eine Fabrik zu bauen, Maschinen zu kaufen und etwas zu produzieren.

Und die Gewinne werden – 50/50 oder so – mit dem Gläubiger geteilt. Eine produktive Schuld ist also eine Schuld, die es dem Gläubiger ermöglicht, den Kredit mit den Zinsen zurückzuzahlen und trotzdem etwas für sich selbst zu behalten. Banken leihen kein Geld, um Fabriken zu bauen. Das macht der Aktienmarkt. Das Geld, das die Banken verleihen, sind unproduktive Schulden.

Unproduktive Schulden sind Schulden, mit denen man nicht mehr Geld verdienen kann, um den Gläubiger zu bezahlen. Bei unproduktiven Schulden müssen Sie das Geld anderswo verdienen und das Geld, das Sie vielleicht als Lohn oder Gewinn verdienen, an die Bank zahlen. Und das ist Ihr Verlust. Es handelt sich um ein Nullsummenspiel, nicht um ein Positivsummenspiel.

Diese Unterscheidung zwischen produktiven und unproduktiven Schulden wurde in die sumerischen und babylonischen Gesetze eingebaut. Nur unproduktive Schulden wurden im Rahmen des von den Herrschern ausgerufenen Jubeljahres gestrichen. Ihr Wort war andurarum und das hebräische Pendant war deror, und das war das Wort, das für das Jubeljahr verwendet wurde.

Damit waren die Schulden auf dem Lande gemeint – wenn es eine Missernte gab und der Schuldner die Vorauszahlung für die Landpacht und die anderen Produktionsmittel nicht bezahlen konnte. Wenn der Kreditnehmer nicht zurückzahlen konnte, weil es eine Missernte, eine Dürre, eine Krankheit oder eine Überschwemmung gab, wurden die Schulden natürlich gestrichen, weil niemand in der Lage war, die Schulden zurückzuzahlen.

Und wenn man die Schulden nicht erließ, dann wurde der arme Landwirt in die Schuldknechtschaft des Gläubigers gezwungen. Und wenn er das tat, dann gehörte seine Arbeitskraft dem Gläubiger und er konnte nicht in der Armee dienen. Er konnte nicht am Aufbau der öffentlichen Infrastruktur arbeiten. Die geschäftlichen Schulden wurden alle bestehen gelassen. Schulden, die auf Silber lauteten, blieben bestehen und wurden nicht gestrichen. Die Schulden, die auf Getreide lauteten, wurden gestrichen.

Nun, im 12. und 13. Jahrhundert fluteten die Kreuzzüge Europa mit Geld. Die christliche Kirche sah, dass der Handel wieder auflebte. Man brauchte Kredite. Die Theoretiker der Kirche sagten: „Okay, es gibt eine produktive Schuld. Man leiht einem Kaufmann Geld für den Handel. Er wird das Geld haben, um es dir zurückzuzahlen, das ist produktiv. Aber eine Schuld gegenüber einem Verbraucher, der das nicht kann, ist Wucher. In den alten Sprachen gab es keine Worte, um zwischen Zinsen und Wucher zu unterscheiden.

Aber die Kirchenmänner sagten: Okay, Wucher ist eine unproduktive Schuld. Zins ist eine produktive Schuld. Diese beiden Wörter waren die ursprüngliche Bedeutung der Unterscheidung zwischen Zinsen und Wucher. Das ist heute nicht mehr der Fall, da alles als produktiv und Teil des freien Marktes angesehen wird. Und wenn es die Milliardärsklasse reich macht, ist es produktiv. So ist es im Grunde heute.

Die einzigen Schulden, die gestrichen werden sollen, sind die Schulden des Finanzsektors. Die Banken müssen nicht an die Milliardäre zahlen. Nur Leute mit weniger als einer Milliarde Dollar müssen Schulden bezahlen. Je ärmer man ist, desto mehr Schulden muss man bezahlen. Sie haben die gesamte christliche Moral der letzten tausend Jahre auf den Kopf gestellt, da die Kirche privatisiert und finanziert wurde.

Frage | L Lewis

[00:17:21] Luke Parcher: Fantastisch. Wir haben eine Frage hier im Chat. Sie ist von L. Lewis. Er sagt, dass China sich für die Industrialisierung entschieden hat und die US-Unternehmensklasse eindeutig nicht. Warum sind die USA so streitlustig, wenn sie nicht einmal ein industrielles System wollen?

[00:17:35] Michael Hudson: Weil sie nicht wollen, dass irgendein anderes Land ein industrielles System hat. Genauso wie der Westen nach der Revolution von 1917 gegen den Kommunismus kämpfte, der mit einem neuen sozialen System drohte, hat Amerika Angst, dass, wenn China erfolgreich sein kann, indem es genau die gleiche Politik verfolgt, mit der die Vereinigten Staaten im späten 19ten Jahrhundert reich wurden, sie dann versuchen könnten, auch Amerika wieder reich zu machen. Und, oh mein Gott, wenn sie das tun, dann gibt es kein kostenloses Mittagessen mehr für die Milliardäre.

Es geht um Leben und Tod für die Milliardäre. Sie verdienen ihr Geld, indem sie die Wirtschaft ausbeuten, ohne zu produzieren. Die chinesischen Milliardäre verdienen ihr Geld, indem sie produzieren und die Wirtschaft ausbeuten. Aber sie produzieren auch sehr viel. Und dann müssen sie viel von dem, was sie ausbeuten, wieder abgeben. Die Vereinigten Staaten wollen also nicht, dass es irgendeinem Land gelingt, Wohlstand auf eine Weise zu erreichen, die nicht das gesamte Einkommen an die 1 % abschöpft.

Frage | Andy Kennedy

[00:18:28] Luke Parcher: Und wir haben hier eine Frage von Andy Kennedy.

[00:18:32] Andy Kennedy: Michael, ich glaube, Sie haben den Begriff der monetären Hegemonie geprägt. Ich glaube, es war in Superimperialismus, einem Buch, das Sie vor einiger Zeit geschrieben haben. Aber ich denke, dass viele Leute wirklich Schwierigkeiten haben zu verstehen, was das überhaupt bedeutet. Können Sie ein wenig darüber sprechen, wie die Hegemonie des US-Dollars einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass die USA de-industrialisiert wurden.

[00:19:01] Michael Hudson: Nun, darum ging es in meinem Buch Superimperialismus, das ich 1972 veröffentlichte. Die Dollar-Hegemonie begann wirklich 1972. Hegemonie ist ein Wort, das ich nie wirklich leicht in ein Gespräch einbringen kann. Es war eigentlich Henry Liu, der diesen Begriff hervorhob. Er ist ein Freund von mir und wir waren viele Jahre lang Kollegen. Die Dollar-Hegemonie bedeutet, dass die Vereinigten Staaten Dollar-Anleihen, IOUs, ausgeben können und sie nie zurückzahlen müssen. Wenn wir in den Vereinigten Staaten ein Zahlungsbilanzdefizit haben, landen die Dollars bei den ausländischen Zentralbanken. Die meisten Zahlungsbilanzdefizite der USA seit dem Koreakrieg waren für Militärausgaben bestimmt.

Während Amerika Geld für die Errichtung von Militärbasen in der ganzen Welt ausgibt, landen die Dollars, die wir für den Bau der Basen und den Aufkauf der Klientel-Oligarchien ausgeben, in diesen Ländern. Und diese Dollars werden der örtlichen Zentralbank für die heimische Währung überlassen. Und die Zentralbank wird sich fragen: „Was machen wir mit den Dollars?“ Nun, sie wird die Dollars in der Regel in Form des Kaufs von US-Staatsanleihen halten, weil Zentralbanken keine Risiken eingehen sollen.

Sie werden also im Wesentlichen die Staatsanleihen kaufen, und die Vereinigten Staaten haben nicht die Absicht, die Staatsanleihen jemals zu bezahlen. Wie wollen sie denn bezahlen? Bis 1971 zahlten sie in Gold. Wenn die Vereinigten Staaten also Geld in Vietnam ausgaben, wurden die Dollars, die in Südostasien, in Japan und in anderen Ländern ausgegeben wurden, von Vietnam an die Zentrale in Paris geschickt.

Und General de Gaulle sagte: „Nun, hier sind diese Dollars. Jetzt gebt uns Gold.“ Und der Goldbestand der USA sank und sank und sank. Die amerikanischen Strategen befürchteten, dass dies der Fähigkeit des Landes, die Welt zu beherrschen, schaden würde. Als sie 1971 den Goldstandard aufgaben, dachte jeder, dass dies das Ende der amerikanischen Finanzführerschaft bedeuten würde.

Stattdessen war es ein großer Anstieg. Er schuf eine Hegemonie des Dollars, weil es für ausländische Zentralbanken nichts anderes gab, als ihre Reserven in US-Schatzanweisungen und Schatzanweisungen zu halten. Mit anderen Worten: Schuldscheine des Schatzamtes. Je mehr Geld die USA im Ausland ausgaben, um ein Zahlungsbilanzdefizit zu vermeiden, desto mehr Geld floss in Form von Schatzanweisungen in die Vereinigten Staaten zurück. So trug das Zahlungsbilanzdefizit durch Militärausgaben zur Finanzierung des US-Haushaltsdefizits bei. Andere Länder hatten wirklich keine Alternative. Und als die Vereinigten Staaten die Führung bei der Gründung der Eurozone übernahmen, stellten sie sicher, dass die Eurozone den Euro niemals zu einer alternativen Währung zum US-Dollar machen würde, weil sie die Fähigkeit der Eurozone, ein Haushaltsdefizit zu haben, auf nur 3 % des BIP beschränkten.

Das heißt, wenn Europa in eine Rezession gerät und die Staatsausgaben erhöhen muss, wie es die Vereinigten Staaten in einer Rezession tun, oder wie es die Vereinigten Staaten heute tun, indem sie ein Haushaltsdefizit von weit über 3 % des BIP haben, ist Europa nicht dazu in der Lage. Es gibt also nicht genug Euro-Anleihen der Zentralbank, um jemals zu einem Konkurrenten des US-Dollars zu werden.

Nun, all dies wird nun von Russland und China geändert, die in den letzten Jahren darüber gesprochen haben. „Um die Hegemonie der USA zu stoppen, müssen wir vermeiden, unsere eigene militärische Einkreisung zu finanzieren, indem wir dem US-Finanzministerium Geld leihen, das dann dem militärisch-industriellen Komplex und dem Pentagon zur Verfügung gestellt wird, um hier Stützpunkte zu errichten, deshalb müssen wir eine Alternative zum US-Dollar haben.“

Nun, sie haben darüber gesprochen – Russland, China, andere Länder – wirklich fünf Jahre lang. Und erstaunlicherweise kam das Ende der Dollar-Hegemonie im letzten Jahr, als die Vereinigten Staaten selbst sagten, wenn ein Land eine Politik verfolgt, die uns nicht gefällt, können wir uns alle Dollarreserven schnappen, die es in den Vereinigten Staaten hält.

Wir können uns alle Staatsanleihen schnappen, die sie halten. Wir können sie uns einfach nehmen. Alle Bankeinlagen, die sie haben, können wir uns schnappen. Zuerst haben sie sich die von Venezuela geschnappt. Sie haben sich die des Iran geschnappt. Sie haben sich die von Afghanistan geschnappt. Und dann haben sie sich die 300 Milliarden Dollar von Russland geschnappt. Jetzt haben die Vereinigten Staaten also jedem Land gesagt: Wenn ihr etwas tut, was uns nicht gefällt, wenn ihr nicht zulasst, dass unsere Unternehmen die Kontrolle über eure Wirtschaft übernehmen, oder wenn ihr versucht, eine unserer Ölgesellschaften zu verklagen, die euer Land verschmutzt, dann schnappen wir uns euer gesamtes Geld und ihr werdet isoliert.

Nun, das bedeutet, dass andere Länder nicht mehr in der Lage sind, das amerikanische Imperium zu finanzieren. Andere Länder sind jetzt verängstigt. Wenn sie alle sagen: „Lasst uns unseren Handel nicht in Dollar abwickeln. Lasst uns die Dollars nicht benutzen. Lasst uns die Währungen der anderen benutzen. Wir werden die Schatzkammern anderer Regierungen finanzieren.“

Und diese Schatzkammern, die sie finanzieren – zwischen China, Russland, Iran, Indien und ihren Nachbarländern – sind Kredite, die ihren Schatzkammern helfen, Infrastruktur und interne Verbesserungen zu bauen, um das Wirtschaftswachstum zu steigern. Nun, die Vereinigten Staaten selbst haben dies durch ihre Sanktionen herbeigeführt. Das ist ein Beispiel für den selbstzerstörerischen Charakter der US-Strategen.

Glücklicherweise versteht keiner von ihnen, wie eine Wirtschaft wirklich funktioniert, genauso wenig wie sie verstehen, wie eine militärische Strategie wirklich funktioniert. Wir haben also Sessel-Amateure, die im Grunde ein ganzes System beenden, das Amerika in den letzten 50 Jahren ein kostenloses Mittagessen beschert hat.

[00:24:54] Luke Parcher: Also wir haben hier im Chat eine Frage von Jordan Soreff. Er fragt, wie Sie die Interaktion zwischen Großaktionären von großen Finanzinstituten und Großaktionären von Industrieunternehmen sehen. Sehen Sie viele gemeinsame Besitzverhältnisse zwischen diesen Arten von Institutionen? Und wenn ja, würden sie nicht zusammenarbeiten, um zu verhindern, dass Industrieunternehmen den Zugang zu Krediten verlieren, und um eine gewisse Grundform des Wachstums zu gewährleisten, nicht nur für Finanzinstitute, sondern auch für Industrieunternehmen.

[00:25:20] Michael Hudson: Ganz und gar nicht. Sie kollaborieren bei der Zerstörung des industriellen Sektors. Sie kollaborieren dabei, Industrieunternehmen in Finanzunternehmen zu verwandeln. Und wenn man das Management eines Unternehmens von den Ingenieuren abzieht und es dem Finanzchef überlässt, sagt der Finanzchef: „Unsere Aufgabe ist es nicht, unsere industrielle Produktion zu steigern. Unsere Aufgabe ist es, den Aktienkurs zu steigern. Und wir können den Aktienkurs maximieren, indem wir, anstatt in Forschung und Entwicklung zu investieren, die sich erst nach Jahren auszahlen, unser Einkommen für den Kauf von Aktien ausgeben.“

92 % der Profite der Fortune 500 werden für Aktienrückkäufe und Dividendenausschüttungen ausgegeben, nicht für neue Investitionen. Sobald Sie ein Industrieunternehmen finanzieren, versuchen Sie, durch Finanztechnik Geld zu verdienen, nicht durch Industrietechnik. Dies geschieht im Wesentlichen dadurch, dass man sein Einkommen dazu verwendet, den Aktienkurs zu kaufen. Das ist kurzfristig – und das Finanzwesen lebt von der Kurzfristigkeit. Der Grund, warum die Finanzwelt kein Interesse daran hat, industrielle Macht aufzubauen, ist, dass es Jahre dauert, eine Fabrik zu planen, die Produktion zu planen. Man muss ein ganzes Marketingsystem entwickeln.

Wie werden wir das Produkt verkaufen, wenn wir es produziert haben? Wie werden wir es vertreiben? Das erfordert eine Menge Planung. Das übersteigt die Fähigkeiten der Finanziers. Man braucht keinen Verstand, um ein Finanzier zu sein. Alles, was man braucht, ist Gier. Und man braucht wirklich keine Wirtschaftsschule. Alles, was man braucht, ist Gier.

Und Gier ist kurzfristig. Ich will es jetzt. Gier ist keine langfristige Planung. Und so hat man eine völlig andere Mentalität als ein Wirtschaftsführer, im Gegensatz zu einem Industrieführer. Jemand wie, sagen wir, Henry Ford, oder wie die alte Art von Industrieführern, die versuchen würden, die Gesamtgewinne zu steigern, um die Produktion immer mehr auszuweiten. Heute ist es das Ziel, die Produktion immer mehr zu reduzieren.

Frage | Jonathan Kadmon

[00:27:18] Luke Parcher: Und wir haben hier eine Frage von Jonathan.

[00:27:21] Jonathan Kadmon: Es gibt ein Konzept, das Sie in Ihrem Buch erwähnt haben und das auch mir sehr am Herzen liegt. Die Vermarktung von lebenswichtigen Gütern und Dienstleistungen und die erpresserischen Anreize, die entstehen, wenn man…

[00:27:32] Michael Hudson: Ist das der Titel eines Buches?

[00:27:33] Jonathan Kadmon: Nein, das ist auf jeden Fall ein Thema, das Sie in Ihrem Buch mehrmals anschneiden.

[00:27:37] Michael Hudson: Oh, okay.

[00:27:37] Jonathan Kadmon: Und ich hatte gehofft, Sie könnten ein wenig darüber sprechen, wie die Geiselhaft, die durch die Vermarktung von Dingen wie Wohnen, Gesundheit, Nahrung, Transport, Treibstoff und dergleichen entsteht – die die Menschen eher brauchen als wollen – dazu benutzt wird, um Mieten zu extrahieren und Wohlstand aus der produktiven Wirtschaft abzuschöpfen, um die Wohlstandsnachfrage des FIRE-Sektors [Finanzen, Versicherungen, Immobilien] zu bedienen.

[00:28:00] Michael Hudson: Nun, die Freihandelsideologie, die Monopole unterstützt, sagt, dass alle Märkte eine Funktion der Wahl sind. Aber der Weg, einen Markt zu kontrollieren, besteht darin, den Verbrauchern keine Wahl zu lassen. Und wenn Sie Geisel sagen, bedeutet das, dass die Menschen nicht die Wahl haben, ob sie essen oder eine Bank bezahlen wollen.

Wenn sie Lebensmittel kaufen oder medizinische Versorgung in Anspruch nehmen müssen, sind sie gezwungen, den aktuellen Preis zu zahlen. Anatole France sagte, dass der Reiche genauso frei ist wie der Arme, unter der Brücke zu schlafen, wenn er kein Haus hat. Das Ziel des Rent-Seeking besteht also im Wesentlichen darin, eine Situation zu schaffen, in der die Menschen keine andere Wahl haben, als die Dienstleistung oder das Gut, das Sie produzieren, zu kaufen.

Wenn sie keine Alternative haben, können Sie verlangen, was Sie wollen. Dies ist bei den meisten öffentlichen Infrastrukturen der Fall. Wenn Sie einen Brief verschicken wollen, müssen Sie das übliche Porto oder die Kosten für den Paketdienst bezahlen. Das ist der Grund, warum alle Regierungen bis zum späten 20. Jahrhundert grundlegende Dienstleistungen in öffentlicher Hand hielten – die Post, das Bildungswesen, das Gesundheitswesen. Man will sie nicht privatisieren und dem Markt überlassen, denn wenn man sie dem Markt überlässt, dann geht es eigentlich gar nicht um eine Wahl.

Es geht darum, einem Monopolisten etwas zu überlassen, das jeder braucht, egal zu welchem Preis, und so viel zu verlangen, wie der Markt hergibt. Und das ist ein gewinnorientiertes Monopol. Das ist im Grunde die Philosophie, die Margaret Thatcher, Ronald Reagan und die Anhänger der freien Marktwirtschaft seit den 1980er Jahren entwickelt haben, als es zu einer Privatisierung der Grundbedürfnisse kam, vor allem im Wohnungswesen. Und der wichtigste Nutzen, der privatisiert wurde, war natürlich die Geld- und Kreditschöpfung – das Bankensystem. China konnte die Finanzialisierung, die in den Vereinigten Staaten stattgefunden hat, vermeiden, weil die chinesische Zentralbank von der Regierung geleitet wird und nicht von einer Finanzoligarchie von Bankern, die sich zusammenschließen, um das Kreditsystem zu ihrem eigenen Vorteil zu steuern. Aber wenn die Regierung Geld als öffentliches Gut behandelt, braucht jeder Geld, jeder braucht Kredit, und die Regierung wird den Kredit zur Verfügung stellen, der für das Wachstum der Wirtschaft erforderlich ist.

Und wenn sich die Wirtschaft abschwächt oder ein Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten gerät, kann der Staat als Gläubiger die Schulden abschreiben. Wenn man in den Vereinigten Staaten einem Unternehmen wie General Electric Kredite gewährt hat und es plötzlich nicht mehr zahlen kann, geht das Unternehmen entweder in Konkurs oder beginnt, seine Vermögenswerte Stück für Stück an andere zu verkaufen, und die Industrie wird in gentrifizierte Luxuswohnungen umgewandelt.

Das Gleiche gilt für die Gesundheitsversorgung. Wenn man das Gesundheitswesen privatisiert, jeder muss ins Krankenhaus gehen. Jeder braucht einen Arzt. Wenn man es privatisiert, werden in den Vereinigten Staaten 18 % des BIP für die Gesundheitsversorgung aufgewendet. Das Ziel ist es, die Gesundheitsversorgung so ineffizient und billig wie möglich zu machen, um die Gewinne der Krankenversicherungen zu maximieren. Und je kränker man wird, desto mehr Geld verdienen sie.

Übrigens, je kränker man wird, desto mehr steigt das BIP. Das BIP steigt, weil man mehr Geld für seine Heilung ausgeben muss. Das ist also ein wachsender Teil des amerikanischen BIP – zusammen mit Miete, Schuldendienst und Zinsen. Wenn man die Gesundheitsfürsorge im öffentlichen Sektor belässt, wird der öffentliche Sektor versuchen, die Menschen gesund und nicht krank zu halten. Und sie versuchen, die Kosten des Krankseins zu minimieren, so dass mehr Geld in den Händen der Haushalte verbleibt, das sie für die reale Wirtschaft der Produktion und des Konsums ausgeben können und nicht, um den Monopolen Geld zu geben.

Aber in den Vereinigten Staaten ist der Hauptnutzen neben dem Geld, das privatisiert wurde, die Regierung. Nach dem „Citizens United“-Urteil steht die Regierung nun wirklich zum Verkauf und wird an die höchsten Wahlkampfspender versteigert. In der Demokratischen Partei zum Beispiel muss jeder demokratische Abgeordnete einen bestimmten Geldbetrag von Wahlkampfspendern aufbringen, um ihn an das Nationale Komitee der Demokraten zu geben.

Derjenige, der das meiste Geld aufbringen kann, wird zum Vorsitzenden des Ausschusses ernannt. Nun, die Pharmaindustrie gibt einem Abgeordneten, der den Gesundheitsausschuss leiten soll, viel Geld. Die Banker geben demjenigen Geld, den sie für den Vorsitz des Bankenausschusses haben wollen, und so weiter. Die Funktion der Regierung selbst, sobald sie privatisiert ist, besteht also darin, Geld für die Geberklasse zu verdienen, die im Grunde die Finanzklasse und die Monopolklasse ist, die das Finanzwesen schafft. Die Banken waren schon immer die Mutter der Monopole, und der größte Markt des Finanzsektors ist die Schaffung von Monopolen. Es handelt sich also im Grunde um die Privatisierung von Monopolen.

Und die Monopolrente dieser Monopole wird für die Zahlung von Zinsen an die Banken verwendet, die die vereinigten Räuber finanzieren, oder wer auch immer diese Monopolprivilegien übernehmen und kaufen will.

Frage | Luke Parcher

[00:33:14] Luke Parcher: Wir haben hier eine Frage von Paul Birtwell. Paul, schieß los.

[00:33:18] Paul B: Hallo, Dr. Hudson. Könnten Sie kurz auf das Konzept der Wirtschaftsrente und des unverdienten Einkommens eingehen und darauf, wie sich das Establishment durch die Eroberung Europas, die Privatisierung der Allmende bis hin zum Kolonialismus etabliert hat und wie sie all diese kleinen Privilegien durch Urheberrechte, Patente und Formeln nutzen, und zwar nicht wirklich durch Anstrengung oder Innovation, sondern durch Abzocken.

Ich erinnere mich, dass Sie in einem Interview, ich paraphrasiere, etwas sagten wie: Für das Verbrechen, erobert worden zu sein, sind die 99 % und alle ihre Nachkommen verpflichtet, für die 1 % und alle ihre Nachkommen bis in alle Ewigkeit zu sorgen.

Aber es wäre großartig, wenn Sie auf diese historischen Elemente eingehen könnten, denn die meisten Leute denken: „Hey, diese Leute, die wirklich reich sind, sind schlauer, sie haben härter gearbeitet.“ Und wie wir wissen, basiert es nicht auf Anstrengung oder individuellem Beitrag, sondern darauf, die Gesellschaft zu melken.

[00:34:16] Michael Hudson: Nun, es ist sehr schwer, diese Frage kurz in einer Frage und Antwort zu beantworten. Ich habe zwei Kapitel über das Schicksal der Zivilisation geschrieben, in denen ich genau das beschreibe, was Sie gefragt haben: die wirtschaftliche Rente. In der gesamten klassischen Wirtschaftswissenschaft – von Adam Smith über Ricardo, John Stuart Mill, Marx und Alfred Marshall – ging es um die Wert- und Preistheorie, um herauszufinden, welcher Anteil des Preises sich nicht in den realen Produktionskosten niederschlägt. Die ökonomische Rente ist unnötiges Einkommen.

Die ökonomische Rente ist das, was man mit Gewinn über die Kosten der Produktion von Waren und Dienstleistungen hinaus verlangen kann. Die Frage lautet: „Was ist ein kostenloses Mittagessen?“ Und die freien Vermarkter sagen: „So etwas wie ein kostenloses Mittagessen gibt es nicht.“ Das hat Milton Friedman gesagt. Aber in einer Rentierökonomie geht es um ein kostenloses Mittagessen. Das Konzept der Wirtschaftsrente im 19. Jahrhundert richtete sich gegen die Grundbesitzer, weil sie das Land geerbt hatten. Das Land hat keine Produktionskosten. Wenn man jedoch ein Eigentumsrecht an dem Land hat, ein Privileg des legalen Eigentums an dem Land, dann hat man eine rechtliche Grenze und kann ohne eigene Anstrengung Pacht verlangen.

John Stuart Mill sagte, dass die wirtschaftliche Miete das ist, was die Vermieter im Schlaf verdienen. Sie müssen keine produktiven Anstrengungen unternehmen. Die Theorie der Miete geht auf die Kirchenmänner im 13. Jahrhundert zurück, die beschrieben, was eine angemessene Rendite für Bankiers ist. Die Wirtschaft braucht Kredit, alle Volkswirtschaften funktionieren auf Kredit, die Händler brauchen Kredit. Sie brauchen den Geldumtausch von einer Währung in eine andere. Der Wert der Bankdienstleistungen sind die Lebenshaltungskosten, die Kosten für die Geschäftstätigkeit, die Kosten für einen bestimmten Lebensstil, der einem Bankier angemessen ist.

Aber alles, was über den normalen Wohlstand und die normalen Kosten hinausgeht, nennt man Wucher. Das ist kein gültiger Preis. Und so wurde das schon im 13. Jahrhundert als illegal angesehen. Nun, Ricardo hat im 19. Jahrhundert die Grundherren als Hauptrentenempfänger der erblichen Landaristokratie bezeichnet. Die Pacht ist das, was ein Grundbesitzer für das Privileg, ein Grundstück zu besitzen, erhält. Wenn Sie also heute ein Haus kaufen und der Preis für das Grundstück steigt, weil die Stadt den Busverkehr oder die Verkehrsmittel erhöht. In New York City zum Beispiel wurde vor ein paar Jahren die U-Bahnlinie Second Avenue erweitert und gebaut, die entlang der Second Avenue nach Uptown führte. Die Immobilienpreise für Grundstücke an der Second Avenue stiegen in die Höhe. Das war ein kostenloses Mittagessen.

Die Vermieter taten überhaupt nichts, um die Mieten zu erhöhen, die sie verlangten. Die Mieten stiegen stark an. Wer in der Second Avenue oder First Avenue, ja sogar in der Third Avenue wohnte, musste viel höhere Mieten zahlen, weil man nicht mehr eine halbe Meile zur Lexingtoner U-Bahn laufen musste, die sehr überfüllt war. Man konnte die schöne, nicht überfüllte U-Bahn in der Second Avenue benutzen.

Und dennoch stieg diese Miete nicht durch die Ausgaben für irgendwelche Kosten. Es war eine Miete ohne Wert. Es war der Preis für Wohnraum ohne Kostenwert. Die Miete ist also das unnötige Element des Preises, das über das hinausgeht, was es tatsächlich kostet, etwas zu produzieren. Und das Einkommen der Rentiers ist das Einkommen, das unnötig ist.

Um einen Industriellen für den Bau einer Fabrik zu bezahlen, würden sich die Industriellen damit zufrieden geben, die normale Profitrate zu erzielen. Aber wenn man ein spezielles technologisches Monopol hat, wie die Pharmakonzerne, dann kann man Superprofite machen. Die Mieten sind also im Grunde genommen Superprofite. Das ist der Unterschied. Aber das war’s dann auch schon zu Ihrer Frage.

Frage | Roxanne D

[00:37:58] Luke Parcher: Genau richtig. Wir haben hier eine Frage von Roxanne Devereaux. Sie sagt, wenn Sie das schon beantwortet haben, können Sie Ihre Antwort vielleicht noch weiter ausführen, aber in einer perfekten Welt, in der die Regierung tatsächlich den Menschen dient, wie würde ein Schuldenerlass aussehen und wie könnte er sich auf die Gesellschaft auswirken?

Die meisten Beispiele, die mir bekannt sind, fanden vor der industriellen Revolution statt.

[00:38:14] Michael Hudson: Nun, das beste Beispiel ist das deutsche Finanzwunder von 1947, 1948, die alliierte Währungsreform. Alle internen Schulden wurden gestrichen, mit Ausnahme der Bankkonten der Bürger bis zu einem bestimmten Betrag und mit Ausnahme des Geldes, das die Arbeitgeber ihren Angestellten schuldeten.

Der Grund dafür ist, dass der größte Teil des Vermögens, die meisten Bankguthaben und die meisten Forderungen der Gläubiger von den Nazis stammten. Und die amerikanische Besatzung sagte: „Wir wollen nicht, dass die Nazis reich werden. Das Gute am Schuldenerlass ist also, dass man die Ersparnisse der Bösewichte streicht. 1947 waren es die Nazis, heute sind es die 1 %.

Wenn man die Schulden streicht, von denen ich gesagt habe, dass sie gestrichen werden sollten – die Art von schlechten Schulden, die nicht unbedingt zur Produktion gehören -, dann streicht man all diese riesige Anhäufung von Ersparnissen durch das 1 %. Wenn man zum Beispiel die Schulden der Studenten streichen würde, würde das Einkommen für Ausgaben für die Demokratie frei.

Wenn man alle Schulden der US-Banken bei den Offshore-Bankzentren in der Karibik, Panama und Liberia streichen würde. All dies ist Fluchtkapital. Das ist kriminelles Kapital. Streichen Sie all die Schulden des kriminellen Kapitals und des Betrugs. Als Griechenland vor sieben Jahren in die Finanzkrise geriet, hatte das Land Schulden in Höhe von 50 Milliarden Euro, die es abzuschreiben versuchte.

Und der IWF erstellte eine Liste, die so genannte Lagarde-Liste, die Einlagen griechischer Gauner und Steuerhinterzieher in der Schweiz in Höhe von 50 Milliarden Dollar auswies. Diese 50 Milliarden hätten gestrichen werden können. Eine der ersten Schuldenstreichungen, die schief ging, war in Sparta im dritten Jahrhundert v. Chr. unter Agis und Kleomenes. Als die Schulden gestrichen wurden, wollten die Leute, die Land auf Kredit gekauft hatten, ihre Schulden zurückhaben.

Sie wollten das Land frei und unbelastet besitzen und die Hypotheken löschen. Es gibt also Schulden, die man nicht abschreiben will. Wenn man Hypothekenschulden abschreiben würde, wären Donald Trump und Immobilienspekulanten die reichsten Menschen im Land. Sie wollen ihre Schulden also nicht abschreiben.

Ihre Schulden werden in den Büchern bleiben. Aber wenn sie abgeschrieben würden, dann sind ihre Schulden zunächst einmal die Aktiva des Bankensystems. Die Citibank wäre dann noch zahlungsunfähiger, als sie es ohnehin schon ist, und die Banken würden untergehen. Sie würden vom öffentlichen Sektor übernommen werden, denn wenn man die Hypothekenschulden tilgt, gibt es immer noch eine wirtschaftliche Rendite. Da die Menschen bereit sind, mehr Geld für eine gut gelegene Immobilie zu zahlen, würde der Staat anstelle der Banken, die den Mietwert als Hypothekenschulden erhalten, den gleichen Mietwert in Form einer Grundsteuer erhalten. Darum ging es in der klassischen Ökonomie. Das war Adam Smith. Das war John Stuart Mill. Das war die ganze Reformbewegung des späten 19. Jahrhunderts. Man will also die uneinbringlichen Forderungen streichen, aber man will nicht, dass die Schuldner, die nur Spekulanten sind, dabei reich werden.

