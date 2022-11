Lula erklärte im August, dass BRICS einen Waffenstillstand in der Ukraine aushandeln sollte. Vorgespräche mit Partnerstaaten

https://en.mercopress.com/2022/08/16/lula-wants-brics-to-broker-ceasefire-in-ukraine

August 2022

Der frühere brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, der alle Umfragen anführt, nach den Wahlen im Oktober in den Planalto-Palast zurückzukehren, traf sich mit dem russischen Botschafter in Brasilia, Alexei Labetski, und schlug vor, dass die BRICS-Gruppe die beiden Länder gemeinsam mit Indien, China und Südafrika vermitteln sollte Waffenstillstand in der Ukraine.

Lula hat auf der Rolle der BRICS bei der Suche nach einer Lösung für den Krieg in der Ukraine bestanden und sich laut Folha de São Paulo bereits mit ausländischen Diplomaten im Haus seines Anwalts Cristiano Zanin in São Paulo getroffen.

Ende Juli sprach Lula mit Botschaftern aus Russland, Indien und Südafrika über Osteuropa. Er beabsichtigte, alle BRICS-Delegierten zu treffen, aber Chinas Mission in Brasilia ist ohne Botschafter. Die Botschafter Suresh Reddy aus Indien und Vusi Mavimbela aus Südafrika nahmen an dem Treffen teil.

Lula diskutierte das Thema auch mit Botschaftern aus Deutschland, Frankreich, der Schweiz, den Niederlanden und Polen.

Das ehemalige Staatsoberhaupt vermittelt wichtigen Akteuren der internationalen Arena einige der Leitlinien einer möglichen neuen Regierung. Lula bestand darauf, dass der amtierende Präsident Jair Bolsonaro Brasilien von der Welt isoliert habe, insbesondere nach seinem Treffen in Moskau mit dem russischen Führer Wladimir Putin im Februar, eine Woche vor Beginn der Invasion der Ukraine.

Bei dem Treffen mit den BRICS-Staaten fragte er Labetski nach den Gründen für den Krieg aus russischer Sicht und welche Länder Einfluss auf die Verhandlungen über einen möglichen Waffenstillstand nehmen könnten. Er stellte auch die Frage, warum BRICS nicht daran arbeite, die Auswirkungen des Krieges abzumildern, da Russland Teil des Blocks sei.

Laut Folha engagiert sich Lula dafür, sich als Führungspersönlichkeit zu zeigen, die sich für den Frieden einsetzen will. Er erörterte auch das Handelsabkommen der Europäischen Union mit dem Mercosur und den Beitrittsprozess Brasiliens zur Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).

