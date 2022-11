Die Behauptung, Anfang der 1930er Jahre habe die Sowjetunion unter Stalin in der Ukraine eine Hungersnot initiiert, um politischen Widerstand zu brechen, hält sich bis heute – die Fakten zeigen indes ein anderes Bild.

Hier weiterlesen: https://www.jungewelt.de/artikel/312978.der-erfundene-v%C3%B6lkermord.html

