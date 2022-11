Das Schicksal der Zivilisation: Finanzkapitalismus, Industriekapitalismus oder Sozialismus? Interview mit Michael Hudson, Teil 2 – Von Real Progressives

Michael Hudson ist Wirtschaftswissenschaftler, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität von Missouri, Kansas City. Er ist auch Forscher am Levy Institute am Bard College. Er ist ein ehemaliger Wall-Street-Analyst, politischer Berater, Kommentator und Autor. Michael, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.

Sein neuestes Buch, „The Destiny of Civilization“ basiert auf einer Vortragsreihe über Finanzkapitalismus und den Neuen Kalten Krieg, die Michael Hudson für die Global University for Sustainability gehalten hat.

(…)

Frage | Fabiano D

[00:43:30] Luke Parcher: Wir haben eine Frage von Fabiano D. Da die Politiker, also die Regierung, in den Taschen der Rentierklasse stecken, wie könnten wir Ihrer Meinung nach diesen Einfluss der Rentiers loswerden, um eine sozial orientierte Politik umzusetzen?

[00:43:43] Michael Hudson: Das ist noch nie ohne eine Revolution passiert. Das ist das Problem. Wie kann man sie loswerden? Nun, ich sehe keine Möglichkeit für die Vereinigten Staaten, sie loszuwerden. Es brauchte eine Revolution in China. Es brauchte eine Revolution in Russland. Genau das ist das Problem.

In England gab es im 19. Jahrhundert den Beginn einer friedlichen Revolution, die zu einer Verfassungskrise in den Jahren 1909 und 1910 führte, als das Unterhaus die Grundsteuer verabschiedete und das Oberhaus, das den Landadel vertrat, sie wieder aufhob. Das verursachte eine Krise.

Das Ergebnis war, dass das Oberhaus nie wieder in der Lage sein würde, ein vom Unterhaus verabschiedetes Steuergesetz zu annullieren. Das war also eigentlich eine friedliche Lösung einer Verfassungskrise. Dann kam der Erste Weltkrieg und änderte alles. Aber heute sehe ich nicht, dass es in den Vereinigten Staaten eine solche friedliche Lösung gibt.

Sie werden das Gesetz über „Citizens United“ nicht aufheben, und so wie es aussieht, wird die Wirtschaft immer mehr in die Enge getrieben und zwischen den 1% und den 99% polarisiert. Ich würde sagen, es ist ein Klassenkampf, nur dass das die Finanzwirtschaft nicht wirklich eine Klasse ist, denn jeder ist auf die eine oder andere Weise sowohl Gläubiger als auch Schuldner. Es handelt sich also wirklich um eine finanzielle Dynamik gegen den Rest der Wirtschaft. Einer der Punkte, die Marx in Band 3 des Kapitals dargelegt hat, war, dass das Finanzkapital nach eigenen, rein mathematischen Gesetzen wächst und keine Beziehung zum Wachstum der Wirtschaft hat. Es ist ein autonomes Wirtschaftssystem.

Und ich denke, dass dieses autonome Wirtschaftssystem unabhängig von der Regierung ist, und dennoch, wenn man die Wirtschaft nicht als Wirtschaftssystem betrachtet und nicht versteht, was die Polarisierung und die Armut in den Vereinigten Staaten verursacht, wird man nicht in der Lage sein, eine Reformbewegung zu starten, um das System zu ändern.

Die Aufgabe der Wirtschaftsfakultäten ist es, das Verständnis für die Wirtschaft zu verdummen. Hier wird es keine friedliche Reformbewegung geben.

Frage | Cristina

[00:45:47] Luke Parcher: Wir haben hier eine Frage von Cristina, die fragt, was sind die Schritte, die wir unternehmen können, um die Immobilienkrise zu lösen? Das ist eine ziemlich weit gefasste Frage, aber wenn Sie irgendwelche politischen Rezepte haben, wäre das großartig.

[00:45:57] Michael Hudson: Es gibt sehr wenig, was der Einzelne tun kann. Das 19. Jahrhundert beschäftigte sich zunehmend mit dieser Frage. Und ihre Lösung war, dass man die Bodenrente im Gegensatz zu den Kosten für den Bau eines Gebäudes berechnet – wir alle wissen, dass beim Bau eines Gebäudes der Bauunternehmer und der Bauherr oder Entwickler einen Gewinn erzielen müssen, aber wenn die Regierung die Bodenrente besteuert, dann steht sie den Banken nicht als Zins zur Verfügung.

Wenn man also die Grundstücksmiete besteuert, dann wird die Grundstücksmiete nicht in einen Bankkredit einfließen, und die Wohnungspreise werden auf die tatsächlichen Baukosten plus normale Gewinne gedrückt. Und wenn der Wohnraum begehrter wird, oder wenn die Wirtschaft profitabler wird, oder wenn Städte mehr Second Avenue U-Bahnen bauen und der Mietwert steigt, werden die Steuern steigen. Das wird verhindern, dass diese erhöhte Miete eine finanzielle Form annimmt, und wird einfach die Quelle für eine Staatseinnahme sein. Es bedarf eines Steuersystems, um die wirtschaftliche Miete zu besteuern, so dass der Wohnungsmarkt nicht die Spekulation und die wirtschaftliche Miete widerspiegelt, die durch die Privatisierung verursacht werden, die stattgefunden hat. Besonders seit 2008.

Frage | Tim

[00:47:11] Luke Parcher: Also diese Frage ist von Tim. Tim sagt, ein Argument gegen die Entdollarisierung sei die Liquidität und Stabilität des US-Dollars. Öl wird zum Beispiel in Dollar gehandelt, und viele OPEC-Länder haben ihre Währungen an den Dollar gekoppelt, so dass sie von einem starken Dollar profitieren. In diesem Stadium steht der Übergang zum Handel in lokalen Währungen diesen Vorteilen des Dollars als Reservewährung gegenüber.

[00:47:32] Michael Hudson: Nun, genau darum ging es bei den Kooperationstreffen in Shanghai am vergangenen Wochenende. Jedes Land, das seine Zentralbankreserven in Dollar hält, hat ein Interesse daran, dieses Geld loszuwerden. China hat die größten Dollarbestände aller Regierungen, und seine Währung ist gefallen und gefallen und gefallen.

China ist bereit, dafür einen Verlust in Kauf zu nehmen, indem es sich aus den Dollars zurückzieht. Die Lösung ist, wie sowohl Präsident Xi als auch Präsident Putin betonten, dass wir aus dem Dollar aussteigen werden, so dass wir keine Beteiligung am Dollar haben. Er kann steigen oder fallen. Das wird uns nicht stören. Sie kaufen und verkaufen nicht mehr an uns.

Wie auch immer, sie sanktionieren uns. Halten wir uns also an das, was Präsident Biden will. Er sagt, ihr macht, was ihr wollt, und wir machen, was wir wollen. Nun gut. Lasst uns unsere eigenen Wege gehen und gegenseitig unsere Währungen benutzen, dann spielt es keine Rolle mehr. Es wird ihnen also nichts ausmachen. Wenn der Ausstieg aus dem Dollar bedeutet, dass es weniger Nachfrage nach dem Dollar gibt und der Kurs sinkt, dann ist das, was sie gewinnen, Freiheit.

Das ist also der Preis für ihre wirtschaftliche Freiheit von der Dollar-Diplomatie.

[00:48:34] Luke Parcher: Wir haben hier eine weitere Frage von Virginia Cotts.

Frage | Virginia Cotts

[00:48:36] Virginia Cotts: Michael, ich habe das Gefühl, dass wir… einige Leute haben eine Menge Nostalgie für die europäischen Sozialdemokratien nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich weiß nicht mehr, ob es in Ihrem Buch oder in einem Interview war, in dem Sie Thatchers Privatisierungsprozess in England beschrieben haben. Könnten Sie darüber sprechen? Denn ich wusste nicht viel davon.

[00:49:00] Michael Hudson: Nun, Margaret Thatcher sagte, ihr größter Beitrag sei Tony Blair gewesen. Und Tony Blair war ein Opportunist, der genug Unterstützung aus den Vereinigten Staaten bekam, um die britische Labour-Partei auf die rechte Seite der Konservativen Partei zu rücken und das zu tun, was Margaret Thatcher niemals hätte tun können. Die sozialdemokratischen Parteien in allen Ländern wurden durch das, was die CIA „den mächtigen Wurlitzer der öffentlichen Meinung“ nannte – d.h. Bestechungsgelder an die Politiker -, so sehr unter Druck gesetzt, dass sie die Kampagnen der Neoliberalen finanzierten, um vorzugeben, arbeitnehmerfreundlich und sozialistisch zu sein, während sie in Wirklichkeit der äußerste rechte Flügel des politischen Spektrums sind, indem sie sogar die Eisenbahn privatisierten. Ich werde sie nicht als faschistisch bezeichnen. Aber sagen wir einfach, es gibt nichts, was die Faschisten an den sozialdemokratischen Parteien nicht mögen würden. Hier haben wir also die am weitesten rechts stehenden Parteien in Europa, die sozialdemokratischen Parteien. Weit rechts.

Ich denke, die am weitesten rechts stehende neofaschistische Partei sind natürlich die Grünen in Deutschland, die die Kriegspartei sind. Und arbeitnehmerfeindlich. Aber im Grunde gibt es keine echte Arbeiterpartei mehr, die die Interessen der Arbeiter vertritt. Sie sind alle von Demagogen vereinnahmt worden. Die sozialdemokratischen Parteien sind in gewisser Weise wie die Friedensparteien gewesen.

Das erste, was jede Friedenspartei tut, wenn es einen Krieg gibt, ist, sich an die Spitze der Pro-Kriegs-Patriotismus-Parade zu stellen. Das war es, was Trotzki über den Ersten Weltkrieg bemerkte. Die Friedensparteien sprangen auf den Zug in Deutschland, Österreich, England und Amerika auf. Die sozialdemokratischen Parteien haben dasselbe getan, als es eine neoliberale, rechtsgerichtete, korporatistische Finanzialisierung gab. Sie wurden alle dazu überredet, das zu tun.

Das Äquivalent war das, was die Clintons den Vereinigten Staaten seit den 1990er Jahren angetan haben. In den Vereinigten Staaten ist die Demokratische Partei jetzt die Partei des äußersten rechten Flügels. Und ich denke, als ich die Frage beantwortete, was die Amerikaner tun können, um der Immobilienkrise zu helfen… Man kann die Immobilienkrise nicht lösen, solange man die Demokratische Partei nicht beendet. Man kann das Arbeitsproblem nicht lösen, ohne die Demokratische Partei zu beenden. Denn sie ist die Partei der Wall Street. Das ist die Partei der 1%. Ihre Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass es keine linke Opposition gibt, die das Programm der Republikanischen Partei blockiert.

Was Bill Clinton getan hat, hätten die Republikaner niemals tun können. Er unterstützte Alan Greenspan und die Rechten bei der Abschaffung der Gesetze, die die Banken daran hinderten, Versicherungsgesellschaften und Maklerfirmen zu besitzen. Die Abschaffung des Glass-Steagall-Gesetzes. Und kein Republikaner hätte etwas so Bösartiges gegen Schwarze und Hispanoamerikaner tun können wie Präsident Obama, dessen Politik im Grunde mit der des Ku-Klux-Klan identisch ist.

Obamas Rolle bestand im Wesentlichen darin, den Versuch von Schwarzen und Hispanics, Hausbesitzer zu werden, rückgängig zu machen. Sein Ziel war es, schwarzes und hispanisches Wohneigentum durch das Eigentum von privaten Kapitalgesellschaften zu ersetzen. Seine Rolle im Jahr 2009 bestand darin, die Banken zu retten – die betrügerischen Banken, die die Schrotthypotheken geschrieben hatten – und die Schrotthypotheken am Haken zu lassen, um fast 10 Millionen amerikanische Familien zu vertreiben. Die Banken wurden nicht mit Geldstrafen belegt, und kein einziger korrupter Banker wurde ins Gefängnis geworfen. Dies beendete die Hoffnungen der Amerikaner mit niedrigem Einkommen – und insbesondere der Minderheiten – auf eine Wohnung.

Wenn Sie sagen, was können wir für den Wohnungsbau tun? Nun, wenn Sie schwarz oder hispanisch sind, müssen Sie die Demokratische Partei meiden wie die Pest. Und Sie müssen sich mit der Tatsache abfinden, dass Obama der Schwarzen-feindlichste Präsident des 20. Jahrhunderts war, abgesehen von Woodrow Wilson natürlich. Der Schaden, den er angerichtet hat, ist hierzulande noch nicht so richtig erkannt worden.

Und er hat eine Führung der Demokratischen Partei geschaffen, die so arbeiterfeindlich, so weißrassistisch und so pro-Wall Street ist, dass ich nicht glaube, dass sie reformierbar ist.

Frage | Luke Parcher

[00:53:18] Luke Parcher: Und um an das anzuknüpfen, worüber Sie gerade gesprochen haben, Michael, bin ich verblüfft, in welchem Ausmaß die Menschen in diesem Land der falschen Dichotomie der Parteien Glauben schenken und glauben, es gäbe all diese massiven Unterschiede zwischen den Parteien.

Das ist natürlich von Thema zu Thema verschieden, aber ich bin neugierig, woher Ihrer Meinung nach diese Überzeugung kommt und wie wir sie durchbrechen können. Die Angstmacherei über Trump übertreibt meiner Meinung nach die Unterschiede zwischen Trump und Biden in diesen Fragen. Können Sie ein wenig darüber sprechen?

[00:53:43] Michael Hudson: Ja. Die Rolle der Republikanischen Partei ist es, der Wall Street zu sagen: „Ja, bitte“. Und die Politik der Demokratischen Partei ist es, „Ja, danke“ zu sagen. Aber das ist im Grunde alles. Sie werden feststellen, dass das Demokratische Nationalkomitee, wie in Ohio, einen Rechtsaußen unterstützt, der die Rolle des Senators Manchin aus West Virginia oder von Sinema aus Arizona spielen wird. Die Demokraten wollen sicherstellen, dass sie genügend Republikaner haben, die als Demokraten kandidieren, so dass, wenn jemals die Gefahr besteht, dass ein Gesetz, das gut für die Arbeiterklasse oder die rassischen oder ethnischen Minderheiten ist, gefördert wird, die Republikaner als Demokraten kandidieren, um dies zu verhindern, um die Rolle zu spielen.

Es wird immer viele Senatoren hinter Manchin und Sinema geben, die die Demokraten daran hindern, irgendetwas zu tun, was nicht den kurzfristigen, unmittelbaren Interessen ihrer Wall-Street-Banker dient… Geldgeber.

Frage | Bruce W

[00:54:39] Luke Parcher: Der rotierende Bösewicht ist sicherlich ein sehr reales Konzept. Wir haben hier eine Frage von Bruce Wall, der fragt, welche der öffentlichen Banken- und Währungsreformbewegungen Sie unterstützen, wenn überhaupt? Ich denke da an das Public Banking Institute, das American Monetary Institute, die Alliance of Just Money, Christine Desan’s Just Money. Was ist mit Persönlichkeiten wie Robert Hockett?

[00:54:58] Michael Hudson: Nun, ich gehöre dem Vorstand des Public Banking Institute an. Steve Zarlenga [Federal Deposit Insurance Corporation] war ein guter Freund von mir.

Ich war auf allen seinen frühen Konferenzen. Sie haben also beide sehr gute Ideen. Und… der Name ist mir entfallen. Wer ist der Leiter des öffentlichen Bankwesens?

[00:55:15] Virginia Cotts: Das ist doch nicht Ellen Brown, oder?

[00:55:17] Michael Hudson: Ja. Ellen Brown. Ellen wäre für viele der Dinge, über die ich gesprochen habe, aber sie glaubt nicht, dass ein Schuldenerlass im Moment politisch machbar ist. Und da hat sie natürlich recht. Sie hat gesagt, dass öffentliche Banken ein Modell dafür sein können, was möglich wäre. Was passiert wäre, wenn Obama die Citibank hätte bankrott gehen lassen.

Die republikanische Leiterin der FDIC [Federal Deposit Insurance Corporation] drängte darauf, dass die Citibank, die von Gaunern geleitet wird… aber Obama setzte einen noch größeren Gauner an die Spitze. Geithner, der für seinen Banker Robert Rubin arbeitete, ließ die Citibank im Grunde nicht bankrott gehen, weil das die Aktionäre ruiniert hätte.

Doch wie Sheila Bair, die Leiterin der FDIC, sagte, ging es nur um die Inhaber von Anleihen. Und Sheila sagte auch, wenn die Citigroup untergegangen wäre, dann hätte die Regierung die größte Bank des Landes gehabt und könnte eine Geschäftsbank leiten, die gute Kredite vergibt, anstatt Kredite an Firmenräuber zu vergeben. Anstatt krumme Hypothekendarlehen und gefälschte Kredite zu vergeben, könnte sie tatsächlich Kredite vergeben, die der Wirtschaft helfen, zu wachsen. Nun, sie hat völlig Recht. Das wäre eine gute Idee gewesen.

Sie ist also auf die öffentlichen Banken fokussiert, für deren Leistungsspektrum. Und sie sagte, dass durch eine öffentliche Bank zumindest die Einlagen des öffentlichen Sektors – der Regierung, der staatlichen Behörden und hoffentlich auch der lokalen städtischen Behörden – in der öffentlichen Hand bleiben und nicht in die Hände der Geschäftsbanker und der Wall Street gelangen, so dass das Geld für einen guten Zweck verwendet werden kann.

Ich bin also voll und ganz dafür, was sie tut. Steve Zarlenga vom American Monetary Institute war für den hundertprozentigen Reserveplan, der in den 1930er Jahren vorgeschlagen wurde. Das heißt, die Geschäftsbanken würden auf den Status von Sparkassen reduziert werden.

Hundert Prozent Reserven. Sie könnten keine Kredite schaffen. Sie könnten nur Kredite aus Einlagen vergeben. Wenn sie einen produktiven Kredit [gemeint: Kredit mit Fiat-Money] vergeben würden, würde die Regierung, das Finanzministerium, als Einleger fungieren und einfach die Einlagen in der Bank erhöhen, damit sie produktive Kredite vergeben können.

Und auch das ist im Prinzip eine sehr gute Idee. Deshalb habe ich das auch unterstützt. Und das war natürlich das Programm, das Dennis Kusinich in seiner Präsidentschaftskandidatur vorgestellt hat. Ich war Kusinichs Wirtschaftsberater. Das sind also die beiden Gruppen, mit denen ich am meisten vertraut bin und die ich am meisten befürworte.

Frage | Rasha

[00:57:41] Luke Parcher: Wir haben hier eine Frage von Rasha. Welche Rolle spielt die Definition von Geld bei der Gestaltung der Wirtschaft? Wie definieren Sie Geld? Ist es eine Aufzeichnung von Werten, die zwischen Wirtschaftsakteuren übertragen werden, oder ist es eine Ware? Wenn Sie zustimmen, dass Geld eine Aufzeichnung des Wertes ist, der zwischen zwei oder mehr Wirtschaftsakteuren übertragen wird, ist es dann nicht möglich, Geld auf Nachfrage von zwei oder mehr Wirtschaftsakteuren auf dezentralisierte Weise zu schaffen, im Gegensatz zu zentralen Privatbanken, die eine wissenschaftliche Formel bereitstellen, nach der der Wert von Waren und Dienstleistungen zugewiesen wird?

[00:58:10] Michael Hudson: Oh, mein Gott! Ich kann nicht einmal anfangen, das zu beantworten. Die Ausdrucksweise ist so irreführend. Geld hat nichts mit Wert zu tun. Geld ist Schuld. Das ist das Gegenteil von Wert. Es ist ein Transfer von Schulden zwischen Menschen, kein Transfer von Wert. Sie verwenden eine sehr rechte, offen gesagt, eine faschistische Wirtschaftsterminologie, vielleicht ohne es zu wollen. Aber es ist kein Wert, es sind Schulden, die aus dem Nichts geschaffen werden. Es ist Kredit.

Wenn man in eine Bank geht und einen Kredit aufnimmt, sagt die Bank nicht: „Lass mich sehen, wie viel Geld ich auf dem Konto habe, um es dir zu leihen. Sie wird dir einfach einen Kredit geben. Sie erstellen eine Bankeinlage und im Gegenzug geben Sie ihnen einen Schuldschein. Es sind Schulden, Kredite, die Einlagen schaffen, nicht umgekehrt. Mit jedem, der über Geld und Wert spricht, sollten Sie sofort aufhören zu reden. Denn Sie wissen nun, dass es sich dabei nur um Propagandagerede handeln wird.

Frage | Tom

[00:59:03] Luke Parcher: Also wir haben hier eine Frage von Tom. Tom fragt: Alle Preise für alle Dinge, die zum Verkauf stehen, steigen nicht. Daher ist der Begriff Inflation nicht das, was wir gerade erleben. Zum Beispiel funktioniert der Markt. Das Geld wandert von denen, die kein Öl haben, zu denen, die Öl haben.

Warum versteht das kein ausgebildeter Wirtschaftswissenschaftler und bezeichnet es als normale Marktumverteilung oder als einen Begriff, der in Lehrbüchern als Referenz aufgeführt ist? Und warum wird das Konzept der Inflation, das unwissenden Ökonomen und den heutigen Verbrauchern, die unnötigerweise unter Geldmangel leiden, Angst einjagt, so schlecht gelehrt und so schlecht verstanden?

[00:59:33] Michael Hudson: Die Frage ist so bizarr, dass ich sie nicht beantworten kann. Es ist einfach so, als ob man auf einen Sumpf antwortet und herausfindet, was zurückkommt, um eine Antwort zu geben. Es ist ein Sumpf. Ich kann das nicht beantworten.

[00:59:42] Luke Parcher: Ich nehme an, dass Sie die Preiserhöhungen, die wir heute haben, ganz allgemein darauf zurückführen würden?

[00:59:47] Michael Hudson: Sehr weitgehend auf Monopolstellungen. Der Grund für die steigenden Ölpreise ist nicht, dass es eine Ölknappheit gibt, sondern dass die Ölkonzerne eine Ausrede finden, um die Zeitungsberichte zu nutzen, dass es irgendwann eine Ölknappheit geben wird, um die Preise jetzt schon zu erhöhen. Adam Tooze hat vor ein paar Tagen einen guten Artikel geschrieben, in dem er die Inflation in Europa mit der Inflation in den Vereinigten Staaten vergleicht. In Europa ist die Preisinflation fast ausschließlich auf Energie und Öl- und Gasderivate zurückzuführen. In den Vereinigten Staaten ist die Inflation viel breiter angelegt – sie erstreckt sich über alle Wirtschaftszweige.

Auch hier gilt, dass man die Wirtschaft als System betrachten muss. Man will nicht alles auf eindimensionales „hier ist das Preisniveau“ reduzieren. Sie müssen die vielschichtige Wirtschaft betrachten. Was sind die Gestehungskosten? Was sind die ökonomischen Renten? Welches sind die Monopolpreise? Wie ist das Steuersystem? Man muss die Wirtschaft als System betrachten, nicht als eindimensionales Gebilde. Deutlicher kann ich den ganzen Wirrwarr nicht entwirren.

Frage | Luke Parcher

[01:02:51] Luke Parcher: Können Sie ein wenig darüber sprechen, wie der IWF [Internationaler Währungsfonds] und die Finanzialisierung zu dem beigetragen haben, was gerade in der Ukraine passiert? Ich weiß, das ist ein bisschen weit gefasst, aber wenn Sie das, worüber wir hier gesprochen haben, mit der Situation in der Ukraine in Verbindung bringen könnten.

[01:03:02] Michael Hudson: Die Aufgabe des IWF ist es, dafür zu sorgen, dass die Wirtschaft verarmt und dass das ganze Geld, das er gibt, dazu dient, die Währung zu stützen – um es den Kleptokraten, Kolomoyskyi und anderen, zu ermöglichen, die ukrainische Währung, die sie haben, zu nehmen und sie in Dollar und Pfund Sterling zu einem hohen Wechselkurs zu transferieren.

Sie werden also der Ukraine die Dollars leihen – im Wesentlichen, um die Griwna zu stützen, wie auch immer man die Währung ausspricht – und es den Kleptokraten ermöglichen, Geld zu verdienen und ihnen dann den Boden unter den Füßen wegzuziehen, wenn irgendwelche Alternativen zu den Nazis die Macht übernehmen. Sie wollen sicherstellen, dass sie die Wirtschaft zusammenbrechen lassen können, sobald die Kleptokraten sie ausgeplündert haben.

Sie unterstützen natürlich das neue Arbeitsgesetz, das Präsident Zelensky auf den Weg gebracht hat, das die Gewerkschaften abschafft, die Rechte der Arbeitnehmer auf Verhandlungen aufhebt und im Grunde das faschistischste Arbeitsgesetz in der Geschichte eines Landes darstellt. Die Rolle des IWF besteht also darin, die Klientel-Oligarchie zu unterstützen, ihr Geld aus einem Land herauszuziehen, bevor eine linke Regierung an die Macht kommen kann, und dann alle Kredite zu verweigern und einen Währungsüberfall auf die linke Regierung zu organisieren, um zu sagen: „Seht ihr, der Sozialismus funktioniert nicht“.

Der IWF ist eine der Institutionen, die der Arm der amerikanischen Hegemonie ist und wirtschaftliches Wachstum außerhalb der Vereinigten Staaten verhindert. Im Wesentlichen ist der IWF ein … ein kleines Büro im Keller des Pentagon, das von den Neocons geleitet wird, um sicherzustellen, dass andere Länder keine Politik betreiben können, die es amerikanischen Firmen nicht erlaubt, ihre Rohstoffe und natürlichen Ressourcen und ihre Monopole zu kaufen.

Stellen Sie sich den IWF also als ein Werkzeug des Militärs vor, aber viel rechter, als jeder General es wagen würde, zu sein.

[01:04:55] Luke Parcher: Ich danke Ihnen vielmals, Michael. Wir wissen es wirklich zu schätzen, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben.

Ich möchte die Leute auch noch einmal daran erinnern, auf realprogressives.org zu gehen, um mehr über uns zu erfahren, oder unsere Podcasts und Artikel zu finden, darunter auch wieder Michael, als Gast bei Macro N Cheese. Damit werden wir die Diskussion hier beenden. Virginia, haben Sie noch etwas hinzuzufügen?

[01:05:12] Virginia Cotts: Ja. Ich wollte Michael fragen, wo die Leute seine Arbeit finden können.

[01:05:17] Michael Hudson: Nun, ich denke, Amazon ist der einfachste Ort dafür.

Auf meiner Website, michael-hudson.com. Und Sie können dort hingehen und mich auf Patreon unterstützen. Ich habe eine Patreon-Gruppe, und wenn Sie einen bestimmten Betrag beisteuern, können Sie alle paar Monate direkt mit mir sprechen.

[01:05:36] Virginia Cotts: Nun, wir können alle Unterstützung gebrauchen. Real Progressives hat auch ein Patreon. Also unterstützen Sie uns alle, bitte.

Ich möchte nur sagen, Michael, Sie haben einen Artikel mit dem besten Titel geschrieben, den ich je gesehen habe, nämlich so etwas wie „Die USA besiegen Deutschland zum dritten Mal in einem Jahrhundert„. Ich dachte einfach, das sei ein perfekter Titel. Ich glaube, Sie haben ihn genau dann geschrieben, als der Ukraine-Krieg begann.

[01:06:02] Michael Hudson: Richtig. Es war von Anfang an klar, was passieren würde. Und ich bin erstaunt, dass niemand sonst darüber geschrieben hat. Ich bin nicht sehr gut in der militärischen Analyse. Ich kann verfolgen, was Andrei Raevsky vom Saker, Moon of Alabama und Andrei Martyanov sagen. Das Einzige, was ich über militärische Operationen sagen kann, sind die Zahlungsbilanzaspekte und wie das alles durchbuchstabiert wird.

[01:06:24] Virginia Cotts: Nun… und Sie haben darüber gesprochen, wie die drei Hauptsektoren profitiert haben.

[01:06:30] Michael Hudson: Ja. Öl ist der Schlüssel zur amerikanischen Diplomatie. Und ich denke, wenn wir von amerikanischer Hegemonie sprechen, dann kommt sie von Amerikas Kontrolle über den Ölhandel. Das war einer der Gründe, warum Amerika zuerst Venezuela und dann Russland isolieren wollte, denn wenn die einzige Ölquelle Unternehmen sind, die von den amerikanischen Ölkonzernen kontrolliert werden, dann…

Jede Wirtschaft braucht Energie, um zu wachsen. Und in jeder Wirtschaft seit dem Beginn der industriellen Revolution gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wachstum des BIP und dem Energieverbrauch pro Kopf. Ich spreche also von der Monopolrente und der Opferwirtschaft. Wenn man das Öl kontrollieren kann, kann man im Grunde die Weltwirtschaft kontrollieren.

Das war ein Schlüssel zur amerikanischen Politik. Die Amerikaner haben erkannt, dass Europa, wenn es kein russisches oder venezolanisches Öl mehr kaufen kann, das Zehnfache für den Kauf von amerikanischem Flüssigerdgas ausgeben muss. Das heißt, die Sanktionen gegen Russland haben die industrielle Vormachtstellung Deutschlands beendet. Sie haben die deutsche Stahlindustrie beendet. Es ist das Ende der deutschen Schwerindustrie.

Sie werden nun vollständig von den Vereinigten Staaten abhängig sein. Und der Euro wird zu einer schwächelnden Satellitenwährung des US-Dollars werden, weil die deutsche wirtschaftliche und industrielle Führung der europäischen Wirtschaft zusammen mit der von Italien und Frankreich vernichtet wurde.

[01:07:53] Virginia Cotts: Oh, danke schön. Ich hoffe, wir haben Ihre Großzügigkeit in Bezug auf Ihre Zeit nicht missbraucht.

[01:07:59] Michael Hudson: Nein. Ich nehme an, wenn ich etwas Kontroverses gesagt habe, werden Sie es einfach herausnehmen.

[01:08:03] Virginia Cotts: Oh, nein, wir mögen es. Wir werden es sogar ausschneiden und im ganzen Internet verbreiten.

[01:08:12] Luke Parcher: Oh… [lacht]

[01:08:13] Virginia Cotts: Michael Hudson ist doch nicht umstritten, oder?

[01:08:18] Luke Parcher: Nun, Sie nehmen sicherlich kein Blatt vor den Mund, und das schätzen wir sehr an Ihnen. Michael, nochmals vielen Dank, dass Sie uns heute so viel Zeit geschenkt haben. Und ich möchte kurz Jonathan Kadmon, Andy Kennedy und Virginia Cotts erwähnen, die heute backstage geholfen haben, dies zu ermöglichen.

Vielen Dank an alle Beteiligten. Großartig.

[01:08:31] Michael Hudson: Vielen Dank für die Einladung. Mir hat die Diskussion gefallen.

Luke Parcher: – Für diejenigen, die mich vielleicht nicht kennen, ich bin Luke Parcher, ich bin ein Student und Aktivist. Ich arbeite ehrenamtlich bei Real Progressives. Ich gehöre zu unserem Führungsteam und mache sonntags eine Sendung, in der ich über Politik und aktuelle Ereignisse berichte, und ich gebe während der Woche einige Interviews und andere Dinge, die ihr auf Real Progress in Action finden könnt.

