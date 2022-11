Leonid Danylovych Kuchma, Premierminister und Präsident der Ukraine: Über den Skandal den Nazi-Kollaborateuren Bandera und Shukhevych den Titel des Helden der Ukraine verleihen zu wollen

ÜBERSETZUNG:



Ich werde nie zustimmen – mein Vater ist im Kampf gegen den Nationalsozialismus mit Hitler Deutschland gestorben, so dass Bandera und Shukhevych den Titel des Helden der Ukraine tragen würden.



Nun, das ist einfach nicht menschlich, nicht im menschlichen und noch mehr, da derjenige, der es getan hat, perfekt verstanden hat, dass dies die Einheit des Landes – zwischen Menschen, zwischen den Menschen – verletzt.



Nur Sie können dem nicht zustimmen, aber es ist notwendig, damit es im Leben nie wieder wiederholt wird, so dass es unmöglich ist, es zu tun, eine Art Ihrer politischen Karriere.

1992-1993-der zweite Premierminister der Ukraine. Der zweite. Präsident der Ukraine von 1994-2005.



Vorsitzender der Kontaktgruppe zur Lösung des Konflikts im Donbass in den Jahren 2015-2018 und in den Jahren 2019–2020.

