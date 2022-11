Internationale Solidarität! Frente Unido América Latina Berlin – Eindrücke der Kundgebung am 26. November / Brandenburger Tor

Solidaridad Internacional Nov 26, Mauro Valderrama, CP Peru, CAST/DE, Frente Unido América Latina

https://youtu.be/uKwENm2fJ7I

Bolivien, Rechte Provokation, Renate (Irlandgruppe Omega) Frente Unido América Latina Berlin 26.11.

https://youtu.be/xcPuPiNJPeU

International Solidarity! Frente Unido América Latina Berlin – Eindrücke Kundgebung 26.11.

https://youtu.be/IemrvceSDRs

Bolivien und rechte Netzwerke, Rede von Maren, Frente Unido América Latina, 26.11.2022

https://youtu.be/VtZsroiPVcs

Eröffnung Kundgebung Frente Unido América Latina – Renate (Irlandgruppe Omega) 26.11.2022

https://youtu.be/grgf-5w6ViM

Antiimperialistische Position Krise in der Ukraine – Odessa Solidarity Campaign, USA – Pressrelease

https://youtu.be/2ECiqwmxDZo

Brasilien: USA fürchtet Lulas mögliche blockfreie Aussenpolitik – Frente Unido América Latina 26.11.

https://youtu.be/hxBx72K9m7k

Alle Bilder: https://bit.ly/3cHYImw

