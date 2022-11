Fox News-Moderator Tucker Carlson kritisiert den ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij für sein „ständiges Betteln“ um finanzielle Unterstützung durch die USA. Trotz der riesigen Summen, die aus den Vereinigten Staaten in die Ukraine fließen, fehlt es Selenskij immer noch an Geld, so Carlson. Insbesondere beklagte er, dass der ukrainische Regierungschef „den US-Kongress nicht um Geld [bittet], er fordert es“.

Der Fernsehmoderator wies darauf hin, dass die Wirtschaft der Vereinigten Staaten wegen der Hilfe für Kiew, die bereits über 90 Milliarden US-Dollar beträgt, „untergeht“. Dieser Betrag sei doppelt so hoch wie der, den Washington jährlich in Afghanistan ausgegeben habe, so Tucker Carlson in einem Video auf der Website des Nachrichtensenders Fox News: „Wer ist dieser Typ? In Wirklichkeit ist er ein korrupter ukrainischer Diktator, der Geld von uns verlangt.“

