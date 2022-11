Japans Junior-Chef der Regierungspartei erwägt Chinabesuch, um Kommunikationskänale zu erweitern und Differenzen in sensiblen Themen zu bewältigen (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202211/1280559.shtml

Erstmals nach mehr als drei Jahren plant der Vorsitzende des japanischen Junior-Koalitionspartners Komeito Berichten zufolge einen Besuch in China, um Einfluss auf die Verbesserung der Beziehungen zwischen China und Japan zu nehmen, die sich in den letzten Jahren aufgrund von heiklen Themen wie den Diaoyu-Inseln und der Taiwan-Frage verschlechtert haben.

Ein weiteres positives Signal für die bilateralen Beziehungen nach Gesprächen zwischen chinesischen und japanischen Führern Anfang dieses Monats in Thailand, wenn diese Reise unternommen werden kann, glauben chinesische Beobachter, dass der japanische Parteivorsitzende einen detaillierteren Austausch mit Peking führen könnte, um Differenzen zu Themen zu bewältigen, die beide Länder betreffen und Ausbau der Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen kann. Zudem könnte das zu einer Brücke der besserer Beziehungen zwischen Peking und Tokio dienen.

Das japanische Medienunternehmen Kyodo News zitierte am Samstag Quellen mit der Aussage, dass Komeito-Chef Natsuo Yamaguchi bei einem Treffen mit dem chinesischen Botschafter in Japan, Kong Xuanyou, Mitte November seine Hoffnung zum Ausdruck gebracht habe, China vor der Eröffnung der ordentlichen Parlamentssitzung im Januar zu besuchen.

Einen Tag nach dem ersten Treffen des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping mit dem japanischen Premierminister Fumio Kishida in Thailand am Rande des APEC-Wirtschaftsführertreffens am 17 Parteitag, dass das Treffen ein großer Schritt für die bilateralen Beziehungen war und dass er hofft, dass es dazu beitragen wird, den nichtstaatlichen Austausch sowie den Austausch zwischen den politischen Parteien in der Zukunft zu fördern, berichtete Kyodo am 18. November.

Komeito, weithin als pazifistische Partei angesehen, hat eine langjährige Freundschaft mit China aufgebaut. Medienberichten zufolge entsandte sie die ersten Delegationen nach China vor der Normalisierung der diplomatischen Beziehungen zwischen China und Japan im Jahr 1972, die als Wegbereiter für die Unterzeichnung der bilateralen gemeinsamen Erklärung galt. Danach besuchten hochrangige Komeito-Führungskräfte China.

Im September 2018 traf sich Chinas oberster politischer Berater Wang Yang mit einer von Yamaguchi angeführten Delegation aus Komeito in Peking, wo Yamaguchi einen Brief des damaligen japanischen Premierministers Shinzo Abe an Xi überbrachte, berichtete die Nachrichtenagentur Xinhua.

Diesmal könnte Komeitos Versuch, die Beziehungen zu China zu verbessern, jedoch auf Widerstand von konservativen Kräften und einigen Mitgliedern der in Japan regierenden Liberaldemokratischen Partei (LDP) stoßen, sagten japanische Medien.

In den vergangenen drei Jahren hat sich das Verhältnis zwischen China und Japan aufgrund der Unterbrechung des Austauschs seit der COVID-19-Pandemie, der Unterbrechung der „Gipfeldiplomatie“ zwischen den beiden Ländern und der Intensivierung des Wettbewerbs zwischen China und den USA verschlechtert. Nicht nur der Streit zwischen den beiden Ländern über die Diaoyu-Inseln hat sich verschärft, sondern auch die Spannungen in der Taiwan-Frage wurden von japanischen konservativen Kräften hochgespielt, was den Spielraum für eine Zusammenarbeit zwischen China und Japan stark einschränkte, sagten Beobachter.

Lian Degui, Direktor der Abteilung für Japanstudien an der Shanghai International Studies University, sagte am Sonntag gegenüber der Global Times, dass angesichts der Tatsache, dass Komeito der Koalitionspartner der regierenden Liberaldemokratischen Partei Japans ist, die Entsendung einer Delegation nach China nicht nur die Partei selbst, sondern auch auch die japanische Regierung vertreten werde, von der erwartet wird, dass sie den von Xi und Kishida während des jüngsten Treffens erzielten Fünf-Punkte-Konsens zur Stabilisierung und Entwicklung der bilateralen Beziehungen weiter festigt.

Ein möglicher Besuch von Yamaguchi könnte als Brücke zwischen Peking und Tokio dienen, um die bilateralen Beziehungen zu stärken, bemerkte Lian.

Komeito war aktiver im Austausch mit China. Laut der Zeitung Mainichi Shimbun bestreitet die Partei nicht, dass das Sicherheitsumfeld um Japan herum aufgrund des Aufstiegs Chinas schwieriger wird, insbesondere in einer Zeit der Spannungen über die Taiwanstraße, aber die Partei glaubt, dass sie den Kanal des Dialogs mit China verlieren wird China, indem er sagt, China sei eine „Bedrohung“. Medienberichten zufolge erwägt Tokio eine Aktualisierung der Nationalen Sicherheitsstrategie, um die Bedrohungen aus China und Russland bis Ende 2022 zu betonen.

Obwohl die japanische Regierung konservativer geworden ist und China intensiver provoziert hat, war es laut Experten entscheidend, den möglichen Komeito-Besuch als Chance zu nutzen, um eine gute Atmosphäre für die Kommunikation aufrechtzuerhalten und Kooperationspotenziale auszuloten und gleichzeitig klare rote Linien in Angelegenheiten zu ziehen, die Chinas Kerninteressen betreffen.

Am Sonntag drückte Wang Guoqing, ehemaliger Vizeminister des Informationsbüros des Staatsrates, bei einem Seminar über die chinesisch-japanische Freundschaft und historische Verantwortung seine Hoffnung aus, dass die beiden Länder durch gegenseitige Besuche von Wissenschaftlern, Jugendaustausch und Projektforschung die Zusammenarbeit stärken könnten in mehr Bereichen und bilden allmählich einen Chor der Freundschaft zwischen den beiden Völkern, indem sie positive Beiträge zur Sache der Freundschaft zwischen den beiden Ländern leisten.

