Frieden jetzt

„Der wohl hervorstechendste und auch erschreckendste Aspekt der deutschen Realitätsflucht liegt in der Haltung, mit Tatsachen so umzugehen, als handele es sich um bloße Meinungen.“ ―Hannah Arendt Quelle: Nach Auschwitz. Essays & Kommentare.

