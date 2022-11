China: Vortrag und Diskussion mit Jürgen Kurz aus Shanghai (Weltnetz TV)

„China ist neben dem Krieg in der Ukraine heute das außenpolitische Top-Thema in den Medien: Die Beteiligung am Hamburger Hafen, Xi Jinpings dritte Amtszeit als Generalsekretär und angeblicher „neuer Kaiser von China“, die „militärische Eroberung“ Taiwans, die „Unterdrückung der Uiguren“, neue „Abhängigkeiten“ von China und eine neue „wertebasierte Außenpolitik“ – das alles sind Themen, die zur Zeit fast täglich durch unsere Medien geistern.

Jürgen Kurz, Mitbegründer der Partei DIE GRÜNEN, lebt und arbeitet seit knapp 20 Jahren in China. Er gehört zu den wenigen Ausländern, die alle Provinzen mindestens einmal bereist haben. Besondere Verbindungen hat er in die entlegene Provinz Xinjiang, die er vielfach bereist hat, zuletzt im Jahr 2021. Von dieser Reise hat er in seiner Website www.juergenk.de(link is external) einen umfangreichen Reisebericht hinterlegt.“

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related