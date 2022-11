Japans Wirtschaft befürchtet enorme Verluste durch die „Abkopplung“ von China und fordert die japanische Regierung auf, in China-bezogenen Angelegenheiten rational zu sein (Global Times)

Nationale Interessen vor Politik.

Während die USA ihre beabsichtigte „Abkoppelung“ von China laut propagieren, scheint Japan seit einiger Zeit als US-Verbündeter die Möglichkeit eines solchen Vorschlags zu prüfen. In dieser Hinsicht sind einige japanische Medien besorgt, dass Japan viel zu verlieren hätte, wenn das Land mitzieht.

Die Global Times sprach kürzlich mit einer Reihe japanischer Ökonomen und Geschäftsleute, die glauben, dass „die vollständige ‚Entkoppelung‘ der japanischen und der chinesischen Wirtschaft extrem kostspielig sein wird und beide Länder am Ende verlieren könnten“, „die normale wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit sollte nicht als ‚Bauer im politischen Schach‘ verwendet werden“, und „japanische Unternehmen wollen nicht von den sogenannten politischen Interessen als Geiseln gehalten werden.“

Diese Stimmen zeigen deutlich, dass es für die japanische Wirtschaft weder realistisch noch machbar ist, sich eine „Abkopplung“ von China zu leisten.

Riesiger potenzieller Schock

Im August startete Honda ein streng geheimes Projekt, das auf eine groß angelegte Umstrukturierung der Lieferkette abzielte, um die Möglichkeit der Herstellung von Autos und Motorrädern ohne Abhängigkeit von in China hergestellten Teilen zu erkunden, berichteten japanische Medien, darunter Nikkei Asia.

„Sind Unternehmen auf ‚Zero-China‘ vorbereitet?“ fragte Nikkei Asia.

Viele japanische Medien analysierten, dass Honda derzeit keine von China getrennte Lieferkette ins Auge fasst, aber potenzielle Risiken mindern möchte, indem es einen Notfallplan erstellt, falls etwas passieren sollte.

Die Antwort von Honda ist einigermaßen repräsentativ für die japanische Geschäftswelt. Mehrere japanische Führungskräfte, die unter der Bedingung der Anonymität sprachen, sagten der Global Times, die der Global Times mitteilte, dass die japanische Regierung plane, das Konzept der „wirtschaftlichen Sicherheit“ in ihre nationale Sicherheitsstrategie aufzunehmen, um den Umfang der Sicherheit im Wesentlichen zu erweitern und absichtlich mit den USA Schritt zu halten um China wirtschaftlich in Schach zu halten. Aus geschäftlicher Sicht wollen diese Geschäftsleute nicht nur die „Entkopplungsreform“ nicht, sondern freuen sich auch darauf, ihr wirtschaftliches Engagement mit China weiter zu vertiefen.

Viele japanische Unternehmer stellten fest, dass Japan mit immer ernsteren Problemen wie einer stark sinkenden Geburtenrate und einer alternden Bevölkerung konfrontiert ist. Die Zusammenarbeit mit China ist die praktikabelste Lösung für das Land, um wieder ein exponentielles Wirtschaftswachstum zu erzielen. Die japanische Geschäftswelt kann die potenziellen Risiken nicht ignorieren, die damit verbunden sind, wenn sich Japans nationale Politik ändern wird, daher versuchen die meisten Unternehmen, normal mit China Geschäfte zu machen, während sie sich auf mögliche Risiken vorbereiten und einen „Plan B“ erstellen, um bestehen zu bleiben.

In einem Interview mit der Global Times sagte Tomoo Marukawa, Professor am Institut für Sozialwissenschaften der Universität Tokio, dass die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Japan und China umfangreich und tief seien. Chinas Gesamt-BIP war im Jahr 2021 etwa 3,4-mal so hoch wie das Japans, wobei Chinas Außenhandelsvolumen das Japans um das Vierfache übertraf. Marukawa glaubt, dass aus diesem Datensatz klar hervorgeht, dass es Japan eindeutig mehr schaden würde, von einer Unterbrechung des Handels zwischen Japan und China auszugehen.

„Wenn es sich von China ‚abkoppelt‘, werden Japans Verluste in vielerlei Hinsicht zu spüren sein“, sagte Marukawa.

Erstens wird Japan viele wichtige Quellen für alltägliche Haushaltswaren wie elektrische Lampen, Handys, Fernseher, Kühlschränke, Möbel, Kleidung, Spielzeug, Gesichtsmasken und Lebensmittel wie Buchweizen und Gemüse verlieren. Während Japan bei der Lieferung dieser Produkte nicht zu 100 Prozent von China abhängig ist, sind die Lieferungen aus Quellen außerhalb Chinas entweder begrenzt oder kostspielig.

Zweitens würde Japan sein wichtigstes Exportziel verlieren, betonte Marukawa. Er wies darauf hin, dass Japan Halbleiter, Chemikalien und viele andere Produkte nach China exportiert. „Die ‚Abkopplung‘ von China bedeutet, dass Japan seinen wichtigsten Exportmarkt verlieren würde, und dieser Verlust wäre auf anderen Märkten nur schwer auszugleichen“, sagte er.

Laut japanischen Statistiken ist China seit 2007 Japans größter Handelspartner. Als es um die Kosten der Trennung von China ging, veröffentlichte der Nihon Keizai Shimbun am 18. Oktober einen Artikel auf der Titelseite, in dem es hieß, dass das Abschneiden der Importe aus China Japan 53 Billionen kosten würde Yen (353 Milliarden US-Dollar) an entgangenen Einnahmen, was 10 Prozent des jährlichen BIP Japans entspricht und in Rauch aufgeht.

„Einige Leute scheinen das nicht zu erkennen, und ihre Erinnerungen hängen noch immer im letzten Jahrhundert fest, weil sie denken, dass Chinas Wirtschaft nur ein Viertel oder ein Fünftel der japanischen ausmacht“, sagte Marukawa.

Schlüssel zur Stabilität der globalen Industriekette

„Die Vorteile Chinas liegen auf der Hand, insbesondere weil China einen riesigen Verbrauchermarkt hat. Japan befindet sich in einer Phase des Bevölkerungsrückgangs und sein Inlandsmarkt schrumpft allmählich, daher ist es für japanische Unternehmen wichtig, dem mehr Aufmerksamkeit zu schenken dem Markt, der eine Bevölkerung von mehr als 1,4 Milliarden Menschen hat“, sagte Yusaku Nishimura, Professor des Instituts für Internationale Wirtschaft an der Pekinger Universität für International Business and Economics, gegenüber der Global Times.

Laut Nishimuras Beobachtung haben sich die Direktinvestitionen japanischer Unternehmen in den letzten Jahrzehnten von „Weltinvestitionen vom Fabriktyp“, die China früher als verarbeitende Handelsbasis betrachteten, zu „Weltmarktinvestitionen“ auf der Grundlage einer Konsumbasis verlagert.

Nishimura, die seit 2002 in China lebt, sieht im Boom neuer Industrien einen weiteren großen Vorteil Chinas. In den letzten Jahren haben Chinas Fahrzeuge mit neuer Energie, die 5G-Technologie und andere aufstrebende Industrien eine rasante Entwicklung gezeigt. Sowohl in Bezug auf das technologische Niveau als auch in Bezug auf den Umfang des heimischen Marktes haben diese aufstrebenden Bereiche die weltweite Führung übernommen, und dies werde in Zukunft der Schwerpunkt der Investitionen japanischer Fertigungsunternehmen sein, stellte er fest.

Nishimura sagte, er sei sich nicht sicher, wer in Japan wirklich für die „Abkopplung“ von China wirbt, aber er war sich darüber im Klaren, dass der Widerstand hauptsächlich aus der Geschäftswelt komme.

Als die Regierung von Donald Trump im Jahr 2019 eine „Abkopplung“ von China forderte, sagte Marukawa, würde das Vorgehen der USA gegen chinesische Unternehmen wie Huawei Unternehmen in vielen anderen Ländern, einschließlich Japan, betreffen und die internationale Industriekette unterbrechen und eine Blockade hervorrufen Wirtschaft.

„Dies ist nicht der Zeitpunkt, an dem wir unsere Geschäftsbeziehungen mit China aufgeben müssen, und es besteht keine Notwendigkeit, unsere eigene Entwicklung aus Angst vor einer ‚Entkoppelung‘ einzuschränken“, sagte er der Global Times.

Es ist allgemein bekannt, dass die US-Regierung Japan und andere US-Verbündete aufgefordert hat, Maßnahmen zu ergreifen, um Beschränkungen für Halbleiterexporte nach China zu verhängen. Japanische Regierungsbeamte sagten, dass Japan nach Erhalt des US-Vorschlags auch darüber diskutiert, welche Beschränkungen es umsetzen kann.

In einer Antwort sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian, Anfang November, dass die USA wiederholt Exportkontrollmaßnahmen missbraucht, chinesische Unternehmen böswillig blockiert und unterdrückt und Verbündete gezwungen haben, sich an der wirtschaftlichen Eindämmung Chinas zu beteiligen.

Das Vorgehen der USA habe die Stabilität der globalen Industrie- und Lieferkette stark untergraben, die Freihandelsregeln ernsthaft verletzt und die wirtschaftliche Entwicklung und das Wohlergehen der Menschen aller Länder ernsthaft geschädigt, sagte Zhao.

Zhao forderte auch „andere Länder“ auf, unabhängig korrekte Urteile auf der Grundlage ihrer eigenen langfristigen Interessen und der grundlegenden Interessen der internationalen Gemeinschaft zu fällen.

„Japan ist weniger bereit, seine ‚wirtschaftliche Waffe‘ einzusetzen, um Druck auf andere Länder auszuüben“, sagte Marukawa der Global Times, während er sagte, dass es in Japan mit Ausnahme einiger Rechter nur wenige Stimmen gebe, die sich für eine „Entkoppelung“ aussprechen. aus China.

Wenn Japan sich von China „abkoppeln“ wolle, werde dies auf Druck der USA geschehen, sagte Marukawa. Wenn Japan nicht mit den USA „im Gleichschritt geht“, wird die US-Strategie, Chinas fortschrittliches Technologiewachstum einzudämmen, vereitelt. Bis jetzt habe sich Japans kommerzielle „Abkopplung“ von China auf sehr wenige Sektoren beschränkt, wie zum Beispiel Ausrüstungsexporte an chinesische Halbleiterhersteller, sagte er.

„Chinas Bevölkerung und sein gesamtes Außenhandelsvolumen machen etwa 18 Prozent bzw. ein Fünftel des Gesamtvolumens der Welt aus. Globalisierung ohne China ist keine echte Globalisierung, und ‚Abkopplung‘ von China ist nur leeres Gerede“, sagte Yuki Izumikawa, ein Beamter von der Japanischen Vereinigung zur Förderung des internationalen Handels, teilte der Global Times seine persönlichen Gedanken mit.

Izumikawa, der fließend Putonghua spricht und einst als Dolmetscher für japanische Politiker bei Treffen mit chinesischen Führern diente, sagte, dass Chinas riesiger Markt und seine Fülle an exzellenten High-End-Talenten das Land sehr attraktiv machen. Gleichzeitig hat China eine stabile und zuverlässige Regierung und eine makroökonomische Politik, die sich der Förderung einer gemeinsamen globalen Entwicklung verschrieben hat, was beides die wirtschaftliche Globalisierung stark unterstützt.

„Weder praktisch noch machbar“

„Alle Faktoren berücksichtigt, kann kein Land der Welt China vollständig ersetzen“, betonte Izumikawa. Er sagte, dass Stimmen, die sich für Japans „Abkoppelung“ von China aussprechen, von denen kommen, die China unter dem Hype missverstehen, der von bestimmten westlichen Medienexperten und Politikern erzeugt wird. Ein solcher Schritt ist jedoch nicht im besten Interesse japanischer Unternehmen.

Vielmehr wollten japanische Unternehmen weder von politischen Interessen gefangen genommen noch in den „Vergeltungskrieg“ verwickelt werden, den die USA und Japan gegen China eingeleitet haben, sagte er. Für Japan ist eine kommerzielle „Abkopplung“ von China weder realistisch noch machbar.

Dieses Jahr markiert den 50. Jahrestag der Normalisierung der diplomatischen Beziehungen zwischen China und Japan, aber entsprechende Feierlichkeiten in japanischen Geschäftskreisen sind weniger üblich. Izumikawa, der an einigen ähnlichen Veranstaltungen teilgenommen hatte, sagte der Global Times, dass der tägliche Austausch zwischen den beiden Ländern aufgrund der Auswirkungen der Epidemie eingeschränkt sei, während einige japanische Medienquellen absichtlich oder unabsichtlich die Wachsamkeit der japanischen Bevölkerung gegenüber China gefördert hätten , was ihre negativen Meinungen katalysiert hat, was zu weniger Austausch zwischen den beiden Seiten geführt hat.

Aber die Wertschätzung japanischer Unternehmen für den chinesischen Markt hat nicht nachgelassen. Hideki Ozawa, Leiter von Canon China, sagte der Global Times, dass sein Unternehmen die letzten fünf Jahre in Folge an der China International Import Expo (CIIE) teilgenommen habe. Er sagte, dass dieses Jahr der 25. Jahrestag der Gründung von Canon China sei. Rückblickend hätte die rasante Entwicklung von Canon in China in den letzten 25 Jahren ohne die Unterstützung und Fürsorge der chinesischen Regierung, Partner und Verbraucher nicht erreicht werden können, sagte er.

„Der chinesische Markt ist der am schnellsten wachsende und dynamischste Markt der Welt und einer der wichtigsten Märkte für Canon“, sagte Ozawa. „Wir befinden uns in einer Ära voller Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit, aber wie ein altes chinesisches Sprichwort sagt, ‚nur das härteste Gras kann dem stärksten Wind standhalten.‘ Daher hoffen wir, den Herausforderungen gewachsen zu sein und unseren Markt in China zu erweitern. Wir freuen uns auf die weitere Entwicklung und den Fortschritt in China.“

Als All Nippon Airways (ANA) 1987 seine China-Japan-Route einführte, waren die meisten Passagiere Japaner. Aber im Laufe des letzten Jahrzehnts, mit Chinas schnellem Wirtschaftswachstum und dem zunehmenden persönlichen Austausch zwischen den beiden Ländern, hat sich der demografische Trend der chinesischen und japanischen Touristen umgekehrt, wobei chinesische Passagiere zuvor mehr als 60 Prozent der Gesamtzahl ausmachten der globalen COVID-19-Pandemie, sagte Yuzo Hara, Senior Executive Director von ANA und Präsident der chinesischen Niederlassung der Fluggesellschaft, gegenüber der Global Times.

Die internationale und innenpolitische Situation in Japan sei immer noch in großer Aufruhr, und die japanische Regierung brauche mehr Zeit, um darüber nachzudenken, wie sie mit China klarkomme, sagte Izumikawa. „In diesem Zusammenhang ist es wichtig, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern, die sich in hohem Maße ergänzt, auszubauen und der japanischen Regierung und Gesellschaft die Bedeutung Chinas bewusst zu machen. Zu keinem Zeitpunkt sollte die normale Wirtschafts- und Handelskooperation als politisches Instrument missbraucht werden ‚Spielkarte.'“

